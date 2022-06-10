Три поражения подряд — не приговор для команды Панарина. «Рейнджерс» уже вытащили две серии в этом плей-офф

«Тампе» рано праздновать выход в финал.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Линдгрен — 2, 30:29 — 1:0. Сергачев — 1, 37:34 — 1:1. Палат — 8 (Сергачев, Хедман), 58:10 — 1:2. Хагель — 2 (п.в., Кучеров), 59:01 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (58:42 — 59:01, 59:09 — 59:38) — Василевский.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 25 (8+8+9) — 27 (3+13+11).

Наши: Панарин (19.22/3/-1) — Кучеров (20.59/3/+1), Сергачев (22.46/3/+1).

10 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 2-3.

Не спешил бы хоронить «Рейнджерс», равно как и встречать в финале «Тампу». Вернуться в серию, проиграв три матча подряд действующему чемпиону, — серьезный подвиг. Несоизмеримый с теми, которые ньюйоркцы совершили в первом раунде с «Питтсбургом» и во втором с «Каролиной». «Лайтнинг» — миссия нового уровня сложности. Чтобы как минимум привезти серию домой, потребуются титанические усилия. «Тампу» разозлили, «Тампа» вылетит забирать свое, даже если хоккей получится таким же нудным, как и в пятом матче. Кажется, что все на тоненького, но «Лайтнинг» контролируют происходящее на льду.

За «Рейнджерс» говорят два камбэка в прошлых сериях, где соперники не были сладкими булочками. Команда Жерара Галлана показала, что умеет мобилизоваться в трудные моменты и отдать все для победы. «Бродвейцы» не рассыпались и перевернули две серии, проигрывая 1-3 и 2-3, — это говорит о характере и сплоченности коллектива. «Рейнджерс» правильно реагировали на трудности. Они знают и помнят, как выбираться из ям, в которые сами же себя и загоняли.

С «Питтсбургом» повезло, что у соперника вылетели из-за травм основные вратари Тристан Джерри и Кейси Десмит. «Пингвинз» играли солиднее, но потери голкиперов не компенсируешь скиллами Сидни Кросби или Евгения Малкина. «Каролина» погорела на собственной прямолинейности, которую во второй половине серии разгадал штаб Жерара Галлана. Уместно похвалить коллег канадского специалиста за детальный разбор соперника и подготовку команды к самому жаркому отрезку противостояния. Перевороты в Питтсбурге и Роли доказывают, что Галлан умеет поднимать парней на матчи жизни. Ровно такой и ждет ньюйоркцев послезавтра с разбушевавшейся, как цунами, «Тампой».

Опыт прошлых серий — не единственный оптимизм для «Рейнджерс» перед шестой игрой. Магия Игоря Шестеркина никуда не делась. Выдать один суперматч (а лучше два) — выполнимая задача для голкипера. С голами в последнее время туго, но по созданным моментам «Тампа» ненамного лучше. Надо повысить реализацию. Вернуть ее на уровень первых домашних матчей. Звучит до безобразия элементарно. Попробуй только сделать это, когда против тебя вылетают питбули из «Лайтнинг», которых ты сам и разозлил. Ситуация для ньюйоркцев небезнадежная, но для ее исправления потребуется маленькое чудо.

Пока ключевой момент серии — победа «Тампы» в третьем матче. Добытая за 42 секунды до сирены, которая вдохновила на яркое продолжение и камбэк с ньюйоркцами. Как бы тяжело и уныло «Лайтнинг» ни входили в финал конференции, от матча к матчу к ним возвращалась надоевшая всей лиге монструозность. После двух матчей Джон Купер словно переключил тумблер в раздевалке и заставил игроков пахать, создавать и ложиться под броски на скорости 1,5. Неправильно говорить, что «Лайтнинг» смотрелись плохо в первых нью-йоркских играх. «Рейнджерс» превзошли соперника в деталях — это сделало разницу. С третьего матча «Тампа» подкорректировала настройки и вышла Командой, которую привыкли видеть в двух последних плей-офф.

Статистика ожидаемых голов (4,17 против 2,07 в пользу «Лайтнинг») подтверждает, что гости крепко держали игру в руках и не собирались ее отпускать. А у некоторых хоккеистов «Рейнджерс» руки моментами тряслись. Вспомните, как вернейший шанс упустил Райан Строум, который не бросил по пустым воротам. Нервы, усталость или издержки бешенного желания забить — уже не важно, что ему помешало. Поражение ньюйоркцев соткано из подобных микромоментов, проигранного пятака и низкой активности под чужими воротами. Чтобы исправить неутешительную ситуацию, от каждого игрока «Рейнджерс» требуется подвиг. В большей или меньшей степени. Но начнется все с раздевалки, где Галлан обязан зарядить парней на бой не хуже, чем с «Питтсбургом» и «Каролиной».