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Сегодня, 14:45

Три поражения подряд — не приговор для команды Панарина. «Рейнджерс» уже вытащили две серии в этом плей-офф

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин в матче против «Тампы».
Фото USA Today Sports
«Тампе» рано праздновать выход в финал.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Линдгрен — 2, 30:29 — 1:0. Сергачев — 1, 37:34 — 1:1. Палат — 8 (Сергачев, Хедман), 58:10 — 1:2. Хагель — 2 (п.в., Кучеров), 59:01 — 1:3.
Вратари: Шестеркин (58:42 — 59:01, 59:09 — 59:38) — Василевский.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 25 (8+8+9) — 27 (3+13+11).
Наши: Панарин (19.22/3/-1) — Кучеров (20.59/3/+1), Сергачев (22.46/3/+1).
10 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 2-3.

Не спешил бы хоронить «Рейнджерс», равно как и встречать в финале «Тампу». Вернуться в серию, проиграв три матча подряд действующему чемпиону, — серьезный подвиг. Несоизмеримый с теми, которые ньюйоркцы совершили в первом раунде с «Питтсбургом» и во втором с «Каролиной». «Лайтнинг» — миссия нового уровня сложности. Чтобы как минимум привезти серию домой, потребуются титанические усилия. «Тампу» разозлили, «Тампа» вылетит забирать свое, даже если хоккей получится таким же нудным, как и в пятом матче. Кажется, что все на тоненького, но «Лайтнинг» контролируют происходящее на льду.

10&nbsp;июня. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Сказка «Рейнджерс» закончена? Шестеркин тащил как мог, но монстры из «Тампы» взяли свое

За «Рейнджерс» говорят два камбэка в прошлых сериях, где соперники не были сладкими булочками. Команда Жерара Галлана показала, что умеет мобилизоваться в трудные моменты и отдать все для победы. «Бродвейцы» не рассыпались и перевернули две серии, проигрывая 1-3 и 2-3, — это говорит о характере и сплоченности коллектива. «Рейнджерс» правильно реагировали на трудности. Они знают и помнят, как выбираться из ям, в которые сами же себя и загоняли.

С «Питтсбургом» повезло, что у соперника вылетели из-за травм основные вратари Тристан Джерри и Кейси Десмит. «Пингвинз» играли солиднее, но потери голкиперов не компенсируешь скиллами Сидни Кросби или Евгения Малкина. «Каролина» погорела на собственной прямолинейности, которую во второй половине серии разгадал штаб Жерара Галлана. Уместно похвалить коллег канадского специалиста за детальный разбор соперника и подготовку команды к самому жаркому отрезку противостояния. Перевороты в Питтсбурге и Роли доказывают, что Галлан умеет поднимать парней на матчи жизни. Ровно такой и ждет ньюйоркцев послезавтра с разбушевавшейся, как цунами, «Тампой».

Опыт прошлых серий — не единственный оптимизм для «Рейнджерс» перед шестой игрой. Магия Игоря Шестеркина никуда не делась. Выдать один суперматч (а лучше два) — выполнимая задача для голкипера. С голами в последнее время туго, но по созданным моментам «Тампа» ненамного лучше. Надо повысить реализацию. Вернуть ее на уровень первых домашних матчей. Звучит до безобразия элементарно. Попробуй только сделать это, когда против тебя вылетают питбули из «Лайтнинг», которых ты сам и разозлил. Ситуация для ньюйоркцев небезнадежная, но для ее исправления потребуется маленькое чудо.

Пока ключевой момент серии — победа «Тампы» в третьем матче. Добытая за 42 секунды до сирены, которая вдохновила на яркое продолжение и камбэк с ньюйоркцами. Как бы тяжело и уныло «Лайтнинг» ни входили в финал конференции, от матча к матчу к ним возвращалась надоевшая всей лиге монструозность. После двух матчей Джон Купер словно переключил тумблер в раздевалке и заставил игроков пахать, создавать и ложиться под броски на скорости 1,5. Неправильно говорить, что «Лайтнинг» смотрелись плохо в первых нью-йоркских играх. «Рейнджерс» превзошли соперника в деталях — это сделало разницу. С третьего матча «Тампа» подкорректировала настройки и вышла Командой, которую привыкли видеть в двух последних плей-офф.

Статистика ожидаемых голов (4,17 против 2,07 в пользу «Лайтнинг») подтверждает, что гости крепко держали игру в руках и не собирались ее отпускать. А у некоторых хоккеистов «Рейнджерс» руки моментами тряслись. Вспомните, как вернейший шанс упустил Райан Строум, который не бросил по пустым воротам. Нервы, усталость или издержки бешенного желания забить — уже не важно, что ему помешало. Поражение ньюйоркцев соткано из подобных микромоментов, проигранного пятака и низкой активности под чужими воротами. Чтобы исправить неутешительную ситуацию, от каждого игрока «Рейнджерс» требуется подвиг. В большей или меньшей степени. Но начнется все с раздевалки, где Галлан обязан зарядить парней на бой не хуже, чем с «Питтсбургом» и «Каролиной».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Сказка «Рейнджерс» закончена? Шестеркин тащил как мог, но монстры из «Тампы» взяли свое
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 3
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
28.05
29.05
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
10.06 03:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 19 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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