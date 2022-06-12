«Тампа» несокрушима. Она может уступать, но всегда отыгрывается

Команда Кучерова и Василевского идет за третьим кубком подряд.

Друзья, нас ждет шикарный финал. Команда Джона Купера может стать первой в XXI веке, которая выиграет три Кубка Стэнли подряд.

За кого будем болеть? За Василевского, Ничушкина или, может быть, за Назема Кадри?

Вы это видели? Это я про шестой матч серии против «Рейнджерс». Ну, и что с ними делать после такого? Со стороны обывателя можно понять ряд несложных вещей: уверенную игру вратаря, слаженные действия защитников, отличную игру в неравных составах, солидную помощь от звеньев-разрушителей, но как понять то, что «Тампа» просто убивает? Морально и физически. Как этому научить, как натренировать? Это немыслимо.

Вот смотрите: серия против «Торонто». Решающий седьмой матч. Мало того что дубль делает нападающий Пол (не спрашивайте, кто это), так еще «Торонто» отыгрывается почти период. А знаете, сколько потребовалось времени «Тампе» и мистеру Полу лично, чтобы снова вывести свою команду вперед? Правильно, три минуты. Что это, если не издевательство?

Идем дальше: серия против «Флориды». Сухой счет не должен вводить в заблуждение — во втором матче серии «Пантерз» мочалили «Тампу» наотмашь и от души, создали много моментов в большинстве, Василевский отплясывал на бровях, пожалуй, впервые так серьезно на протяжении всего плей-офф, и... Ну, вы уже догадались, да. «Тампа» забивает победный гол за ТРИ секунды до окончания третьего периода. Кто забил? Конечно же, Росс Колтон. Кто это, спросите вы? Это то же самое, что Ник Пол, просто немного другие буквы.

Но жестче всего прилетело «Рейнджерс». Мы уже поняли, что догонять и отыгрываться в плей-офф для «Тампы» — это легко, ее волнуют куда более забористые вещи, которые в финале конференции вышли на новый уровень концентрации. Сейчас уже всем наплевать, что «Рейнджерс», вообще-то, вели в серии 2-0 и с таким же счетом вели в матче под номером 3, но адские концовки от команды Джона Купера никуда не делись.

Хроника крутых нокаутов от «Тампы» в этой серии выглядела так:

3-й матч — отыгрались с 0:2 и забили победный гол на последней минуте третьего периода. Забил Палат.

5-й матч — отыгрались с 0:1 и забили победный гол на предпоследней минуте третьего периода. Забил Палат.

6-й матч — 23 минуты потратили «Рейнджерс» для того, чтобы сравнять счет, и пропустили решающий гвоздь от Стэмкоса спустя... 21 секунду.

Отсюда вопрос: как с ними вообще играть?! И это при том, что не было Пойнта.

«Тампа-Бэй» с Призом принца Уэльского. Фото USA Today Sports

Жерар Галлан доказал, что его отличная работа в первый сезон существования «Вегаса» не была случайностью. Да, в том составе были сильные игроки, блуждающие по командам НХЛ, был великолепный Марк-Андре Флери, но в целом команда была собрана из щепок и всего остального, что к щепкам прилагается и набирается на драфте расширения. И, если вы помните, «Вашингтону» в финале еще и отыгрываться пришлось.

Другое дело, что сравнивать тот «Вегас» и нынешний «Рейнджерс» не стоит. В Нью-Йорке состав гораздо круче, но проблем внутри клуба было достаточно. Вспомните прошлый сезон, когда в раздевалке были драки, когда никак не могли разобраться с бунтующим защитником Тони Деанджело, а мутные истории из прошлого в какой-то момент основательно подвесили карьеру Артемия Панарина. В этом году все иначе, команда четко знает, что хочет, но серия с «Тампой» показала, что на таком уровне у «Рейнджерс» пока готов играть только вратарь. Игорь Шестеркин был невероятен.

Ждем финала и надеемся на семь матчей. Ведь классного хоккея много не бывает, верно?