Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:45

«Тампа» несокрушима. Она может уступать, но всегда отыгрывается

«Тампа» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Александр Федоровский
Статистик
Читать «СЭ» в
Игроки «Тампы-Бэй» поздравляют Стивена Стэмкоса с решающим голом в серии с «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
«Тампа-Бэй» с Призом принца Уэльского.
Фото USA Today Sports
1/2
Команда Кучерова и Василевского идет за третьим кубком подряд.

Друзья, нас ждет шикарный финал. Команда Джона Купера может стать первой в XXI веке, которая выиграет три Кубка Стэнли подряд.

За кого будем болеть? За Василевского, Ничушкина или, может быть, за Назема Кадри?

Вы это видели? Это я про шестой матч серии против «Рейнджерс». Ну, и что с ними делать после такого? Со стороны обывателя можно понять ряд несложных вещей: уверенную игру вратаря, слаженные действия защитников, отличную игру в неравных составах, солидную помощь от звеньев-разрушителей, но как понять то, что «Тампа» просто убивает? Морально и физически. Как этому научить, как натренировать? Это немыслимо.

&laquo;Тампа&raquo; Андрея Василевского победила &laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;шестом матче&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;&mdash; и&nbsp;вышла в&nbsp;финал Кубка Стэнли. Шестеркин — король. Но в финал выходят Кучеров, Василевский и Сергачев

Вот смотрите: серия против «Торонто». Решающий седьмой матч. Мало того что дубль делает нападающий Пол (не спрашивайте, кто это), так еще «Торонто» отыгрывается почти период. А знаете, сколько потребовалось времени «Тампе» и мистеру Полу лично, чтобы снова вывести свою команду вперед? Правильно, три минуты. Что это, если не издевательство?

Идем дальше: серия против «Флориды». Сухой счет не должен вводить в заблуждение — во втором матче серии «Пантерз» мочалили «Тампу» наотмашь и от души, создали много моментов в большинстве, Василевский отплясывал на бровях, пожалуй, впервые так серьезно на протяжении всего плей-офф, и... Ну, вы уже догадались, да. «Тампа» забивает победный гол за ТРИ секунды до окончания третьего периода. Кто забил? Конечно же, Росс Колтон. Кто это, спросите вы? Это то же самое, что Ник Пол, просто немного другие буквы.

Но жестче всего прилетело «Рейнджерс». Мы уже поняли, что догонять и отыгрываться в плей-офф для «Тампы» — это легко, ее волнуют куда более забористые вещи, которые в финале конференции вышли на новый уровень концентрации. Сейчас уже всем наплевать, что «Рейнджерс», вообще-то, вели в серии 2-0 и с таким же счетом вели в матче под номером 3, но адские концовки от команды Джона Купера никуда не делись.

Хроника крутых нокаутов от «Тампы» в этой серии выглядела так:

3-й матч — отыгрались с 0:2 и забили победный гол на последней минуте третьего периода. Забил Палат.

5-й матч — отыгрались с 0:1 и забили победный гол на предпоследней минуте третьего периода. Забил Палат.

6-й матч — 23 минуты потратили «Рейнджерс» для того, чтобы сравнять счет, и пропустили решающий гвоздь от Стэмкоса спустя... 21 секунду.

Отсюда вопрос: как с ними вообще играть?! И это при том, что не было Пойнта.

"Тампа-Бэй" с Призом принца Уэльского. Фото USA Today Sports
«Тампа-Бэй» с Призом принца Уэльского.
Фото USA Today Sports

Жерар Галлан доказал, что его отличная работа в первый сезон существования «Вегаса» не была случайностью. Да, в том составе были сильные игроки, блуждающие по командам НХЛ, был великолепный Марк-Андре Флери, но в целом команда была собрана из щепок и всего остального, что к щепкам прилагается и набирается на драфте расширения. И, если вы помните, «Вашингтону» в финале еще и отыгрываться пришлось.

Другое дело, что сравнивать тот «Вегас» и нынешний «Рейнджерс» не стоит. В Нью-Йорке состав гораздо круче, но проблем внутри клуба было достаточно. Вспомните прошлый сезон, когда в раздевалке были драки, когда никак не могли разобраться с бунтующим защитником Тони Деанджело, а мутные истории из прошлого в какой-то момент основательно подвесили карьеру Артемия Панарина. В этом году все иначе, команда четко знает, что хочет, но серия с «Тампой» показала, что на таком уровне у «Рейнджерс» пока готов играть только вратарь. Игорь Шестеркин был невероятен.

Ждем финала и надеемся на семь матчей. Ведь классного хоккея много не бывает, верно?

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
4
Читайте также
Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Крикунов заявил, что будет болеть за «Тампу» в финале Кубка Стэнли
Кучеров назвал значимым выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд
Главный тренер «Тампы» поделился эмоциями от выхода команды в третий финал Кубка Стэнли подряд
Василевский о Шестеркине: «Игорь отлично играл. Это была великолепная серия с участием двух сильных вратарей»
Галлан: «Шестеркин играл потрясающе. Лучший хоккеист «Рейнджерс» и в серии с «Тампой», и во всем сезоне»
Василевский о дубле Стэмкоса в решающем матче серии с «Рейнджерс»: «Лучший капитан в моей жизни»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
Крикунов заявил, что будет болеть за «Тампу» в финале Кубка Стэнли
Кучеров назвал значимым выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд
Главный тренер «Тампы» поделился эмоциями от выхода команды в третий финал Кубка Стэнли подряд
Василевский о Шестеркине: «Игорь отлично играл. Это была великолепная серия с участием двух сильных вратарей»
Галлан: «Шестеркин играл потрясающе. Лучший хоккеист «Рейнджерс» и в серии с «Тампой», и во всем сезоне»
Стэмкос прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестеркин — король. Но в финал выходят Кучеров, Василевский и Сергачев
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
29.05
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
12.06 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости