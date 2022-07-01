Ландескуг: «Игроки «Колорадо» — лучшие люди, которых вы когда-либо встречали»

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг на чемпионском параде поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли.

«Парни позади меня, я даже не могу начать рассказывать об их стойкости, стремлении к победе, решимости победить и отношении к делу. Эти ребята — лучшие люди, которых вы когда-либо встречали. Спасибо всем вам за вашу поддержку в трудные и хорошие времена. Как бы я ни любил этих парней позади меня, это все для вас, Денвер. Мы чертовски любим вас, ребята», — приводит слова Ландескуга официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.