В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу

Гимн России прервали во время награждения Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу, сообщает ТАСС. Турнир проходит в Белграде (Сербия).

Как отметили организаторы соревнований, причиной произошедшего стала техническая ошибка. По данным ТАСС, российские спортсмены и болельщики допели гимн без музыки.

Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, победила представительницу Сербии Кристину Варгу в финале.