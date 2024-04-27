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Сегодня, 20:07

В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу

Руслан Минаев
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Фото «СЭ»

Гимн России прервали во время награждения Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу, сообщает ТАСС. Турнир проходит в Белграде (Сербия).

Как отметили организаторы соревнований, причиной произошедшего стала техническая ошибка. По данным ТАСС, российские спортсмены и болельщики допели гимн без музыки.

Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, победила представительницу Сербии Кристину Варгу в финале.

Источник: ТАСС
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