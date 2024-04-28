Сергачев признан третьей звездой матча с «Флоридой»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал третьей звездой четвертого матча серии с «Флоридой» (6:3).

25-летний россиянин отметился результативной передачей в первом матче после травмы. Первой звездой признан форвард Брэндон Хагел, набравший 3 (2+1) очка. Вторая звезда — Стивен Стэмкос, у которого дубль.

Для Сергачева это первый матч после перелома левой ноги, который он получил 8 февраля. В регулярном чемпионате защитник провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.