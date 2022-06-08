Шестеркин побил рекорд, но этого мало для победы над «Тампой». Чемпион сравнял счет в серии с «Рейнджерс»

Пока команды обмениваются домашними победами.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Марун — 3 (Богосян, Белльмар), 2:38 — 1:0. Кучеров — 7 (Палат, Рутта), 33:07 — 2:0. Стэмкос — 7 (Палат, Рутта), 44:56 — 3:0. Панарин — 6 (бол., Копп, Фокс), 56:27 — 3:1. Палат — 7 (п.в.), 59:51 — 4:1.

Вратари: Василевский — Шестеркин (56:08 — 56:27, 56:45 — 58:26, 58:41 — 59:51).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 30 (8+7+15) — 34 (10+12+12).

Наши: Кучеров (19.53/4/+3), Сергачев (19.59/2/+2) — Панарин (21.24/1/-2).

8 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-2.

После лихого камбэка «Тампы» в третьем матче финала «Востока» душа так и требовала еще одного веселого матча от ножа с острым сюжетом вплоть до последней минуты. Но, несмотря на все наши желания, в четвертой игре действующему чемпиону не нужно было зрелище — ему нужен был лишь хлеб в виде второй победы подряд. А еще хозяевам жизненно важно было оперативно забить первыми и не дать Игорю Шестеркину поймать кураж — за три матча серии парни Джона Купера четко усвоили, что может случиться, если дать российскому голкиперу разогреться в рамке и включить «режим бога».

Идеальный сценарий для «Лайтнинг» воплотился в жизнь на третьей минуте благодаря наглой вылазке на пятак Зака Богосяна, который на пути к воротам «Рейнджерс» изящным финтом убрал со своего пути Джастина Брауна. Размочить Шестеркина броском с неудобной у главного армянина НХЛ не получилось, но подоспевший на добивание Патрик Марун не дал пропасть его настырному проходу.

Несколько нелогично, но, несмотря на игровое преимущество и постоянную остроту у ворот «Рейнджерс», «Молнии» по итогам первого периода уступили по броскам. Впрочем, качество моментов у гостей оставляло желать лучшего. «Тампа» была куда более опасна в чужой зоне, и если бы не Шестеркин, то одной пропущенной ньюйоркцы не отделались бы.

Примечательно, что еще по ходу стартовой двадцатиминутки 26-летний москвич стал вторым голкипером в истории клуба после Хенрика Лундквиста, сделавшим 600 сэйвов в одном плей-офф. Причем эта цифра покорилась ему всего за 18 матчей — быстрее, чем кому-либо в истории НХЛ. Чем не ответ тем редким болельщикам на «Амали Арене», которые, по словам журналиста Грега Вышински, пытались сбаламутить толпу и заставить ее кричать «Igor Sucks» («Игорь отстой»)?

Как оказалось, ни роскошное спасение русского рекордсмена после удаления Райана Ривза, ни корявая драка, спровоцированная Брэндоном Хэйгелом, ни пертурбации в тройках не помогли команде Жерара Галлана завестись. Окончательно же вогнал в тоску гол Кучерова в середине матча, позволивший 86-му номеру «Тампы» довести свою голевую серию до трех матчей и выйти на чистое 32-е место по очкам в плей-офф (148).

Усугубила проблемы «Рейнджерс» и травма Филипа Хытила, который за 6 минут до конца второго периода с концами ушел в подтрибунку после, казалось бы, безобидного силового приема Виктора Хедмана. И если чешский нападающий присоединится в лазарете к канадцу Райану Строуму, получившему повреждение по ходу третьего матча, то центральная ось Галлана может попросту рухнуть. Не забывайте и про пахаря Барклая Гудро, играющего с незалеченной болячкой, из-за которой он пропустил 11 матчей в этом плей-офф. Пройти двукратного чемпиона с одним созидательным центром в лице Мики Зибанежада будет нереально. Добавляет сдержанного оптимизма лишь наличие в составе «урожденного» центра Эндрю Коппа, которого канадский коуч предпочитает использовать на фланге.

Окончательно отправить команды готовиться к третьему матчу серии должен был капитан «Болтс» Стивен Стэмкос, который на 45-й минуте удачно сыграл на добивании после броска все того же Палата. Однако под занавес встречи Алекс Киллорн схватил удаление, а Артемий Панарин оперативно реализовал большинство «синерубашечников» в формате «6 на 4» и все-таки лишил Андрея Василевского «сухаря». Однако на большее гостей не хватило.

Серия возвращается в Нью-Йорк, и стоит ли объяснять, что психологическое преимущество теперь точно не на стороне парней с Бродвея?