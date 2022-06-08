Шестеркин побил рекорд, но этого мало для победы над «Тампой». Чемпион сравнял счет в серии с «Рейнджерс»
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Марун — 3 (Богосян, Белльмар), 2:38 — 1:0. Кучеров — 7 (Палат, Рутта), 33:07 — 2:0. Стэмкос — 7 (Палат, Рутта), 44:56 — 3:0. Панарин — 6 (бол., Копп, Фокс), 56:27 — 3:1. Палат — 7 (п.в.), 59:51 — 4:1.
Вратари: Василевский — Шестеркин (56:08 — 56:27, 56:45 — 58:26, 58:41 — 59:51).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 30 (8+7+15) — 34 (10+12+12).
Наши: Кучеров (19.53/4/+3), Сергачев (19.59/2/+2) — Панарин (21.24/1/-2).
8 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 2-2.
После лихого камбэка «Тампы» в третьем матче финала «Востока» душа так и требовала еще одного веселого матча от ножа с острым сюжетом вплоть до последней минуты. Но, несмотря на все наши желания, в четвертой игре действующему чемпиону не нужно было зрелище — ему нужен был лишь хлеб в виде второй победы подряд. А еще хозяевам жизненно важно было оперативно забить первыми и не дать Игорю Шестеркину поймать кураж — за три матча серии парни Джона Купера четко усвоили, что может случиться, если дать российскому голкиперу разогреться в рамке и включить «режим бога».
Идеальный сценарий для «Лайтнинг» воплотился в жизнь на третьей минуте благодаря наглой вылазке на пятак Зака Богосяна, который на пути к воротам «Рейнджерс» изящным финтом убрал со своего пути Джастина Брауна. Размочить Шестеркина броском с неудобной у главного армянина НХЛ не получилось, но подоспевший на добивание Патрик Марун не дал пропасть его настырному проходу.
Несколько нелогично, но, несмотря на игровое преимущество и постоянную остроту у ворот «Рейнджерс», «Молнии» по итогам первого периода уступили по броскам. Впрочем, качество моментов у гостей оставляло желать лучшего. «Тампа» была куда более опасна в чужой зоне, и если бы не Шестеркин, то одной пропущенной ньюйоркцы не отделались бы.
Примечательно, что еще по ходу стартовой двадцатиминутки 26-летний москвич стал вторым голкипером в истории клуба после Хенрика Лундквиста, сделавшим 600 сэйвов в одном плей-офф. Причем эта цифра покорилась ему всего за 18 матчей — быстрее, чем кому-либо в истории НХЛ. Чем не ответ тем редким болельщикам на «Амали Арене», которые, по словам журналиста Грега Вышински, пытались сбаламутить толпу и заставить ее кричать «Igor Sucks» («Игорь отстой»)?
Как оказалось, ни роскошное спасение русского рекордсмена после удаления Райана Ривза, ни корявая драка, спровоцированная Брэндоном Хэйгелом, ни пертурбации в тройках не помогли команде Жерара Галлана завестись. Окончательно же вогнал в тоску гол Кучерова в середине матча, позволивший 86-му номеру «Тампы» довести свою голевую серию до трех матчей и выйти на чистое 32-е место по очкам в плей-офф (148).
Усугубила проблемы «Рейнджерс» и травма Филипа Хытила, который за 6 минут до конца второго периода с концами ушел в подтрибунку после, казалось бы, безобидного силового приема Виктора Хедмана. И если чешский нападающий присоединится в лазарете к канадцу Райану Строуму, получившему повреждение по ходу третьего матча, то центральная ось Галлана может попросту рухнуть. Не забывайте и про пахаря Барклая Гудро, играющего с незалеченной болячкой, из-за которой он пропустил 11 матчей в этом плей-офф. Пройти двукратного чемпиона с одним созидательным центром в лице Мики Зибанежада будет нереально. Добавляет сдержанного оптимизма лишь наличие в составе «урожденного» центра Эндрю Коппа, которого канадский коуч предпочитает использовать на фланге.
Окончательно отправить команды готовиться к третьему матчу серии должен был капитан «Болтс» Стивен Стэмкос, который на 45-й минуте удачно сыграл на добивании после броска все того же Палата. Однако под занавес встречи Алекс Киллорн схватил удаление, а Артемий Панарин оперативно реализовал большинство «синерубашечников» в формате «6 на 4» и все-таки лишил Андрея Василевского «сухаря». Однако на большее гостей не хватило.
Серия возвращается в Нью-Йорк, и стоит ли объяснять, что психологическое преимущество теперь точно не на стороне парней с Бродвея?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|8.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|18
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72