Болельщики «Колорадо» недовольно встретили Ничушкина на чемпионском параде

В Денвере прошел чемпионский парад «Колорадо» после победы в Кубке Стэнли.

Во время выхода игроков на подиум болельщики «Эвеланш» неоднозначно встретили форварда Валерия Ничушкина: часть фанатов аплодировала, другая часть встретила игрока недовольным гулом. При этом Ничушкин вышел прихрамывая на правую ногу. Полностью церемонию представления игроков можно посмотреть здесь.

В минувшем плей-офф 27-летний россиянин набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах, в том числе 6 (4+2) очков в финальной серии.