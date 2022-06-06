У Кучерова сдали нервы: он ударил Шестеркина, но в итоге стал главным героем матча

«Тампа» совершила суперкамбэк.

НХЛ. Плей-офф.1/2 финала

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Зибанежад — 10 (бол., Фокс, Панарин), 27:37 — 0:1. Крайдер — 10 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:44 — 0:2. Кучеров — 6 (бол., Хедман, Стэмкос), 30:50 — 1:2. Стэмкос — 6 (бол., Перри, Кучеров), 41:22 — 2:2. Палат — 6 (Кучеров, Хедман), 59:18 — 3:2.

Вратари: Василевский — Шестеркин (59:18).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 51 (15+17+19) — 30 (12+12+6).

Наши: Кучеров (20.26/5/+1), Сергачев (18.07/1/0) — Панарин (19.10/2/0).

5 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии 1-2.

Пару дней назад «Тампа» проиграла второй матч плей-офф подряд впервые с 2019 года, но никто в команде не поддался панике. «Все серии когда-нибудь заканчиваются. К сожалению, наша подошла к концу. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет. Есть ли у нас барьер, который нужно взять? Без сомнений», — сказал Джон Купер. Наставник «Молний» не обманул и в третьем матче его команда одержала важнейшую победу, которая может изменить ход всей серии.

В составе «Лайтнинг» по сравнению с прошлой встречей произошло одно изменение. Тренерский штаб решил действовать в 12 нападающих, и Райли Нэш заменил Кэла Фута. Брэйден Поинт выходит на лед на тренировках, но к участию в матчах, судя по всему, пока не готов. Его отсутствие, безусловно, сказывается на качестве игры команды, но «Тампа» уже давно научилась справляться с проблемами любого характера.

В первом периоде команды нанесли по воротам друг друга почти 30 бросков, но голов болельщики так и не увидели. Вратарское суперпротивостояние набрало ход в полной мере. Работы было много как у Василевского, так и у Шестеркина, но Игоря по традиции напрягали больше. В одном из эпизодов Никита Кучеров убегал один в ноль, но переиграть голкипера «Рейнджерс» не сумел. Шестеркин, как всегда помогал команде не только сейвами, но и передачами, начинающими атаку. Пока ему не хватает всего одного паса, чтобы повторить рекорд Мартина Бродо по передачам в рамках одного плей-офф (4).

Вторая двадцатиминутка получилась просто убойной по количеству событий и опасных моментов. «Тампа» не реализовала численный перевес в формате «четыре на три», пропустила контратаку, которую едва не реализовал Барклай Гудроу, но его бросок попал в штангу. Команды стали играть гораздо жестче и на 15 секунд даже остались в формате «три на три». Кори Перри отправил Шестеркина в нокаут, за что сам уехал в бокс штафников. Игорь при падении немного добавил драматизма, но это никак не оправдывает действия канадца.

Игра в неравных составах сыграла в этом матче определяющую роль и «Рейнджерс» к середине периода реализовали две попытки, причем два удаления заработал для команды именно Шестеркин. Сперва десятой шайбой в текущем плей-офф отметился Мика Зибанежад, а затем такая же планка покорилась и Крису Крайдеру. В обеих атаках поучаствовал и Артемий Панарин, который отдал две результативные передачи. Игра была довольно равной, но глупые ошибки «Тампы» резко перевернули для них ход встречи.

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Хозяевам был просто необходим гол, и Джейкоб Труба помог своим удалением. «Лайтнинг» продемонстрировали, что не только их соперник может классно разыгрывать большинство и Кучеров сократил отставание. Никита стал четвертым российским игроком в истории НХЛ, забившим 50 голов в плей-офф, а Виктор Хедман, поучаствовавший в атаке, набрал уже 100-е очко за карьеру в Кубке Стэнли. Важнейшая шайба для команды, после которой «Молнии» заметно прибавили и прижали «бродвейцев».

Несмотря на гол, игра Никиты была далека от идеала. Форвард заметно нервничал, злился из-за того, что не все получается в атаке, а в концовке второго периода ударил со спины клюшкой по ноге Шестеркина. Кучеров давно славится своей вспыльчивостью, но порой она очень дорого обходится его команде. В первом периоде он получил две минуты штрафа за фол на Панарине, а в третьем заработал четыре минуты за игру высокоподнятой клюшкой против Зибанежада. Никита проводит противоречивый плей-офф с кучей потерь и ошибок, но даже так он умудряется тащить свою команду.

Именно он стал одним из главных героев героического спасения «Тампы». После перерыва он помог реализовать большинство и поучаствовал в голе Стивена Стэмкоса, а за 42 секунды до финальной сирены отметился передачей на Ондржея Палата. «Рейнджерс» поплатились за то, что раньше времени прижались к своим воротам. Команде банально не хватило опыта, за что «Лайтнинг» их и наказали. Этот игровой эпизод может перевернуть ход всей серии, ведь еще в середине матча казалось, что «бродвейцы» реально заберут третью победу подряд.

Очередного суперматча в исполнении Шестеркина на этот раз «Рейнджерс» не хватило. Российский голкипер отразил 48 бросков, но партнеры его стараний не поддержали. Особенно Труба, удаления которого сегодня стоили команде двух шайб. С одной стороны, ничего страшного не произошло, но «Тампа» теперь может получить солидное психологическое преимущество, вырвав героически победу в таком сложном матче. Кроме того, не смогли из-за травм доиграть встречу Райан Строум и Барклай Гудроу. Их потенциальные потери могут сильно ударить по положению «Рейнджерс». Так что все самое интересное в этом противостоянии только впереди.