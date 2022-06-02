«Рейнджерс» разгромили чемпиона! Панарин исправился, а Василевский пропустил за матч больше, чем за прошлую серию
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Голы: Крайдер — 9 (Зибанежад, Ватрано), 1:11 — 1:0. Стэмкос — 5 (Рутта, Чирелли), 7:18 — 1:1. Ватрано — 4 (Фокс), 27:50 — 2:1. Палат — 5 (Стэмкос, Сергачев), 28:32 — 2:2. Хытил — 6 (Какко, Лафренье), 30:09 — 3:2. Хытил — 7 (Миллер, Лафренье), 35:43 — 4:2. Панарин — 5 (Копп, Труба), 40:30 — 5:2. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 46:06 — 6:2.
Вратари: Шестеркин — Василевский.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (8+17+9) — 39 (12+10+17).
Наши: Панарин (19.57/3/0) — Кучеров (23.16/7/-2), Сергачев (21.13/1/0).
2 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 1-0.
В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» стартовала финальная серия Восточной конференции и подарила болельщикам не меньше эмоций, чем битва на Западе. В 2015 году «Рейнджерс» и «Тампа» также встречались в финале Востока и тогда победу в семи матчах одержали «бродвейцы». За столько лет составы команд сильно изменились, но нынешняя серия уже со старта намекнула, что зрителей ждет не менее увлекательное зрелище.
Впервые с 2019 года в плей-офф снова пересеклись пути Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Тогда Панарин вчистую переиграл Кучерова, сумев внести огромный вклад в исторический выход «Коламбуса» во второй раунд. Артемий набрал 5 (2+3) очков в четырех матчах и в каждой из игр серии набирал баллы. В этом плей-офф Панарин не очень заметен, но и Кучеров после длительной паузы немного потерял хватку и сбил прицел. В первом матче у форвардов многое не получалось.
По сравнению с предыдущими играми составы команд остались без изменений. На утренней раскатке нападающий «Тампы» Брэйден Поинт впервые появился на льду, но говорить о его полном восстановлении еще слишком рано. Главный тренер «Лайтнинг» осторожен в прогнозах и, вероятно, на Поинта можно будет рассчитывать, только когда команда окажется в непростом положении. Как показала серия с «Флоридой», пока «Молнии» вполне справляются без своего звездного центрфорварда.
События сегодняшней встречи сразу стали развиваться стремительным образом, а счет был открыт уже первым броском в матче. Мика Зибанежад и Крис Крайдер убежали в быструю атаку, и американец с классной передачи партнера уверенно переиграл Андрея Василевского. Крайдер забросил уже девятую шайбу в текущем плей-офф и после этого сезона клубу пора задуматься о том, чтобы вручить ему наконец-то капитанскую нашивку. Крис на данный момент — безоговорочный вожак «Рейнджерс» и проводит за команду десятый сезон.
«Тампу» пропущенные голы не сильно пугают и гости тут же агрессивно пошли вперед. «Молнии» сумели включить полные обороты в нужный момент и быстро сравняли счет. Лазерный по точности бросок получился у Стивена Стэмкоса и ворота Игоря Шестеркина также были распечатаны. «Лайтнинг» полностью забрали инициативу себе и периодически в зоне «Рейнджерс» возникали пожары. У Шестеркина хватало работы и неоднократно ему приходилось включать привычный режим спасателя. Несколько раз из убойных позиций не сумел отличиться Кучеров, мог делать дубль Стэмкос, но Игорь сумел выдержать такое мощное давление.
В целом хоккей в первом периоде был довольно плотным. Команды старались не давать друг другу пространства, но после перерыва все изменилось. Игроки словно подумали, что ничем не хуже коллег из Западной конференции и решили порадовать болельщиков большим количеством заброшенных шайб. На гол Фрэнка Ватрано «Тампа» ответила шайбой Ондржея Палата, однако в отличие от первого периода хозяева стали гораздо чаще бросать по воротам соперника и напрягать Василевского. В одном из эпизодов Андрей совершил суперсэйв и не дал отличиться Райану Строуму.
Темп игры заметно вырос, «Рейнджерс» удавались затяжные атаки, а «Тампа» порой даже не могла выйти из зоны. В нужный момент вновь включились нижние звенья «бродвейцев». В матчах навылет действительно бросается в глаза сбалансированный состав команды. Если в регулярном чемпионате все время звучали фамилии Крайдера, Зибанежада, Панарина, то тут им серьезную поддержку оказывают ребята в лице Алексиса Лафреньера, Филипа Хытила и Тайлера Мотта. Хытил сегодня и вовсе разошелся голевым дублем, а первую шайбу забросил с классной передачи Кааппо Какко.
Уступать 2:4 в матче для нынешней «Тампы» — не трагедия, однако в этот раз чуда в их исполнении не произошло. Третий период также остался за «Рейнджерс» и наконец-то в дело включился Панарин. Сперва Артемий забил пятую шайбу в текущем плей-офф, а затем помог в большинстве отличиться Зибанежаду. Хотя к игре российского нападающего по-прежнему есть вопросы. Возможно, дело в травме, но форвард заметно потерял в скорости и допускает непозволительные ошибки в обороне. В эпизоде с голом Палата он недоработал в защите, но, возможно два очка в сегодняшнем матче помогут Артемию найти свою игру.
«Рейнджерс» могут быть собой довольны. Команда впервые в этом плей-офф забрала первый матч серии, однако для «Тампы» ничего страшного не произошло. «Лайтнинг» неоднократно демонстрировали умение проводить качественную работу над ошибками и пока не покидает ощущение, что у них еще достаточно запаса прочности. Возможно, на игре сказался длительный простой, ведь команда отдыхала почти полторы недели, а игровой ритм в плей-офф крайне важен.
Шестеркин не попал в список главных звезд матча, но вновь провел фантастический матч. В третьем периоде он напугал болельщиков и едва не получил травму после столкновения со Стэмкосом. К счастью, все обошлось, и Игорь записал в свой актив очередные 37 сэйвов. Зрители на «Мэдисон-сквер-гарден» поддерживали Игоря весь матч и кричали, что он лучше Василевского. Пока долгожданная битва двух русских вратарей осталась за Шестеркиным, но можно даже не сомневаться, что в этой серии все только начинается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|2.06
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|15
|21
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|15
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|13
|9
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72