«Рейнджерс» разгромили чемпиона! Панарин исправился, а Василевский пропустил за матч больше, чем за прошлую серию

Сенсация в первой игре финала Востока.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Крайдер — 9 (Зибанежад, Ватрано), 1:11 — 1:0. Стэмкос — 5 (Рутта, Чирелли), 7:18 — 1:1. Ватрано — 4 (Фокс), 27:50 — 2:1. Палат — 5 (Стэмкос, Сергачев), 28:32 — 2:2. Хытил — 6 (Какко, Лафренье), 30:09 — 3:2. Хытил — 7 (Миллер, Лафренье), 35:43 — 4:2. Панарин — 5 (Копп, Труба), 40:30 — 5:2. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 46:06 — 6:2.

Вратари: Шестеркин — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (8+17+9) — 39 (12+10+17).

Наши: Панарин (19.57/3/0) — Кучеров (23.16/7/-2), Сергачев (21.13/1/0).

2 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-0.

В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» стартовала финальная серия Восточной конференции и подарила болельщикам не меньше эмоций, чем битва на Западе. В 2015 году «Рейнджерс» и «Тампа» также встречались в финале Востока и тогда победу в семи матчах одержали «бродвейцы». За столько лет составы команд сильно изменились, но нынешняя серия уже со старта намекнула, что зрителей ждет не менее увлекательное зрелище.

Впервые с 2019 года в плей-офф снова пересеклись пути Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Тогда Панарин вчистую переиграл Кучерова, сумев внести огромный вклад в исторический выход «Коламбуса» во второй раунд. Артемий набрал 5 (2+3) очков в четырех матчах и в каждой из игр серии набирал баллы. В этом плей-офф Панарин не очень заметен, но и Кучеров после длительной паузы немного потерял хватку и сбил прицел. В первом матче у форвардов многое не получалось.

По сравнению с предыдущими играми составы команд остались без изменений. На утренней раскатке нападающий «Тампы» Брэйден Поинт впервые появился на льду, но говорить о его полном восстановлении еще слишком рано. Главный тренер «Лайтнинг» осторожен в прогнозах и, вероятно, на Поинта можно будет рассчитывать, только когда команда окажется в непростом положении. Как показала серия с «Флоридой», пока «Молнии» вполне справляются без своего звездного центрфорварда.

События сегодняшней встречи сразу стали развиваться стремительным образом, а счет был открыт уже первым броском в матче. Мика Зибанежад и Крис Крайдер убежали в быструю атаку, и американец с классной передачи партнера уверенно переиграл Андрея Василевского. Крайдер забросил уже девятую шайбу в текущем плей-офф и после этого сезона клубу пора задуматься о том, чтобы вручить ему наконец-то капитанскую нашивку. Крис на данный момент — безоговорочный вожак «Рейнджерс» и проводит за команду десятый сезон.

«Тампу» пропущенные голы не сильно пугают и гости тут же агрессивно пошли вперед. «Молнии» сумели включить полные обороты в нужный момент и быстро сравняли счет. Лазерный по точности бросок получился у Стивена Стэмкоса и ворота Игоря Шестеркина также были распечатаны. «Лайтнинг» полностью забрали инициативу себе и периодически в зоне «Рейнджерс» возникали пожары. У Шестеркина хватало работы и неоднократно ему приходилось включать привычный режим спасателя. Несколько раз из убойных позиций не сумел отличиться Кучеров, мог делать дубль Стэмкос, но Игорь сумел выдержать такое мощное давление.

В целом хоккей в первом периоде был довольно плотным. Команды старались не давать друг другу пространства, но после перерыва все изменилось. Игроки словно подумали, что ничем не хуже коллег из Западной конференции и решили порадовать болельщиков большим количеством заброшенных шайб. На гол Фрэнка Ватрано «Тампа» ответила шайбой Ондржея Палата, однако в отличие от первого периода хозяева стали гораздо чаще бросать по воротам соперника и напрягать Василевского. В одном из эпизодов Андрей совершил суперсэйв и не дал отличиться Райану Строуму.

Темп игры заметно вырос, «Рейнджерс» удавались затяжные атаки, а «Тампа» порой даже не могла выйти из зоны. В нужный момент вновь включились нижние звенья «бродвейцев». В матчах навылет действительно бросается в глаза сбалансированный состав команды. Если в регулярном чемпионате все время звучали фамилии Крайдера, Зибанежада, Панарина, то тут им серьезную поддержку оказывают ребята в лице Алексиса Лафреньера, Филипа Хытила и Тайлера Мотта. Хытил сегодня и вовсе разошелся голевым дублем, а первую шайбу забросил с классной передачи Кааппо Какко.

Уступать 2:4 в матче для нынешней «Тампы» — не трагедия, однако в этот раз чуда в их исполнении не произошло. Третий период также остался за «Рейнджерс» и наконец-то в дело включился Панарин. Сперва Артемий забил пятую шайбу в текущем плей-офф, а затем помог в большинстве отличиться Зибанежаду. Хотя к игре российского нападающего по-прежнему есть вопросы. Возможно, дело в травме, но форвард заметно потерял в скорости и допускает непозволительные ошибки в обороне. В эпизоде с голом Палата он недоработал в защите, но, возможно два очка в сегодняшнем матче помогут Артемию найти свою игру.

«Рейнджерс» могут быть собой довольны. Команда впервые в этом плей-офф забрала первый матч серии, однако для «Тампы» ничего страшного не произошло. «Лайтнинг» неоднократно демонстрировали умение проводить качественную работу над ошибками и пока не покидает ощущение, что у них еще достаточно запаса прочности. Возможно, на игре сказался длительный простой, ведь команда отдыхала почти полторы недели, а игровой ритм в плей-офф крайне важен.

Шестеркин не попал в список главных звезд матча, но вновь провел фантастический матч. В третьем периоде он напугал болельщиков и едва не получил травму после столкновения со Стэмкосом. К счастью, все обошлось, и Игорь записал в свой актив очередные 37 сэйвов. Зрители на «Мэдисон-сквер-гарден» поддерживали Игоря весь матч и кричали, что он лучше Василевского. Пока долгожданная битва двух русских вратарей осталась за Шестеркиным, но можно даже не сомневаться, что в этой серии все только начинается.