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Сегодня, 06:45

«Рейнджерс» разгромили чемпиона! Панарин исправился, а Василевский пропустил за матч больше, чем за прошлую серию

Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» обыграть «Тампу»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер празднует заброшенную шайбу в ворота Андрея Василевского.
Фото USA Today Sports
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
1/2
Сенсация в первой игре финала Востока.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Голы: Крайдер — 9 (Зибанежад, Ватрано), 1:11 — 1:0. Стэмкос — 5 (Рутта, Чирелли), 7:18 — 1:1. Ватрано — 4 (Фокс), 27:50 — 2:1. Палат — 5 (Стэмкос, Сергачев), 28:32 — 2:2. Хытил — 6 (Какко, Лафренье), 30:09 — 3:2. Хытил — 7 (Миллер, Лафренье), 35:43 — 4:2. Панарин — 5 (Копп, Труба), 40:30 — 5:2. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 46:06 — 6:2.
Вратари: Шестеркин — Василевский.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (8+17+9) — 39 (12+10+17).
Наши: Панарин (19.57/3/0) — Кучеров (23.16/7/-2), Сергачев (21.13/1/0).
2 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 1-0.

В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» стартовала финальная серия Восточной конференции и подарила болельщикам не меньше эмоций, чем битва на Западе. В 2015 году «Рейнджерс» и «Тампа» также встречались в финале Востока и тогда победу в семи матчах одержали «бродвейцы». За столько лет составы команд сильно изменились, но нынешняя серия уже со старта намекнула, что зрителей ждет не менее увлекательное зрелище.

Впервые с 2019 года в плей-офф снова пересеклись пути Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Тогда Панарин вчистую переиграл Кучерова, сумев внести огромный вклад в исторический выход «Коламбуса» во второй раунд. Артемий набрал 5 (2+3) очков в четырех матчах и в каждой из игр серии набирал баллы. В этом плей-офф Панарин не очень заметен, но и Кучеров после длительной паузы немного потерял хватку и сбил прицел. В первом матче у форвардов многое не получалось.

По сравнению с предыдущими играми составы команд остались без изменений. На утренней раскатке нападающий «Тампы» Брэйден Поинт впервые появился на льду, но говорить о его полном восстановлении еще слишком рано. Главный тренер «Лайтнинг» осторожен в прогнозах и, вероятно, на Поинта можно будет рассчитывать, только когда команда окажется в непростом положении. Как показала серия с «Флоридой», пока «Молнии» вполне справляются без своего звездного центрфорварда.

События сегодняшней встречи сразу стали развиваться стремительным образом, а счет был открыт уже первым броском в матче. Мика Зибанежад и Крис Крайдер убежали в быструю атаку, и американец с классной передачи партнера уверенно переиграл Андрея Василевского. Крайдер забросил уже девятую шайбу в текущем плей-офф и после этого сезона клубу пора задуматься о том, чтобы вручить ему наконец-то капитанскую нашивку. Крис на данный момент — безоговорочный вожак «Рейнджерс» и проводит за команду десятый сезон.

«Тампу» пропущенные голы не сильно пугают и гости тут же агрессивно пошли вперед. «Молнии» сумели включить полные обороты в нужный момент и быстро сравняли счет. Лазерный по точности бросок получился у Стивена Стэмкоса и ворота Игоря Шестеркина также были распечатаны. «Лайтнинг» полностью забрали инициативу себе и периодически в зоне «Рейнджерс» возникали пожары. У Шестеркина хватало работы и неоднократно ему приходилось включать привычный режим спасателя. Несколько раз из убойных позиций не сумел отличиться Кучеров, мог делать дубль Стэмкос, но Игорь сумел выдержать такое мощное давление.

В целом хоккей в первом периоде был довольно плотным. Команды старались не давать друг другу пространства, но после перерыва все изменилось. Игроки словно подумали, что ничем не хуже коллег из Западной конференции и решили порадовать болельщиков большим количеством заброшенных шайб. На гол Фрэнка Ватрано «Тампа» ответила шайбой Ондржея Палата, однако в отличие от первого периода хозяева стали гораздо чаще бросать по воротам соперника и напрягать Василевского. В одном из эпизодов Андрей совершил суперсэйв и не дал отличиться Райану Строуму.

Темп игры заметно вырос, «Рейнджерс» удавались затяжные атаки, а «Тампа» порой даже не могла выйти из зоны. В нужный момент вновь включились нижние звенья «бродвейцев». В матчах навылет действительно бросается в глаза сбалансированный состав команды. Если в регулярном чемпионате все время звучали фамилии Крайдера, Зибанежада, Панарина, то тут им серьезную поддержку оказывают ребята в лице Алексиса Лафреньера, Филипа Хытила и Тайлера Мотта. Хытил сегодня и вовсе разошелся голевым дублем, а первую шайбу забросил с классной передачи Кааппо Какко.

Уступать 2:4 в матче для нынешней «Тампы» — не трагедия, однако в этот раз чуда в их исполнении не произошло. Третий период также остался за «Рейнджерс» и наконец-то в дело включился Панарин. Сперва Артемий забил пятую шайбу в текущем плей-офф, а затем помог в большинстве отличиться Зибанежаду. Хотя к игре российского нападающего по-прежнему есть вопросы. Возможно, дело в травме, но форвард заметно потерял в скорости и допускает непозволительные ошибки в обороне. В эпизоде с голом Палата он недоработал в защите, но, возможно два очка в сегодняшнем матче помогут Артемию найти свою игру.

«Рейнджерс» могут быть собой довольны. Команда впервые в этом плей-офф забрала первый матч серии, однако для «Тампы» ничего страшного не произошло. «Лайтнинг» неоднократно демонстрировали умение проводить качественную работу над ошибками и пока не покидает ощущение, что у них еще достаточно запаса прочности. Возможно, на игре сказался длительный простой, ведь команда отдыхала почти полторы недели, а игровой ритм в плей-офф крайне важен.

Шестеркин не попал в список главных звезд матча, но вновь провел фантастический матч. В третьем периоде он напугал болельщиков и едва не получил травму после столкновения со Стэмкосом. К счастью, все обошлось, и Игорь записал в свой актив очередные 37 сэйвов. Зрители на «Мэдисон-сквер-гарден» поддерживали Игоря весь матч и кричали, что он лучше Василевского. Пока долгожданная битва двух русских вратарей осталась за Шестеркиным, но можно даже не сомневаться, что в этой серии все только начинается.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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2.06 03:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 6 : 2
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 13 27
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 15 21
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 13 13
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 15 9
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 13 9
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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