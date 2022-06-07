«Колорадо» — в финале! Команда Ничушкина не проиграла ни одного матча «Эдмонтону»
Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Лехконен), 3:46 — 0:1. Хаймэн — 10 (Драйзайтль, Нерс), 27:39 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 6, 36:57 — 2:1. Макдэвид — 10 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:54 — 3:1. Тэйвз — 5 (Ландескуг, Макар), 40:31 — 3:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль, Макдэвид), 43:55 — 4:2. Ландескуг — 8, 48:58 — 4:3. Маккиннон — 11 (Лехконен, Макар), 53:30 — 4:4. Рантанен — 5 (бол., Макар, Ландескуг), 54:47 — 4:5. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 56:38 — 5:5. Лехконен — 6 (Макар, Хелм), 61:19 — 5:6.
Вратари: Смит — Францоуз.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (12+8+15+0) — 42 (16+10+14+2).
Наши: — - Ничушкин (19.40/2/0).
7 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей
Счет в серии 0-4
Наблюдая за тем, как перед матчем переполненный Rogers Place поет канадский гимн, невольно хочется сопереживать «Эдмонтону». Чтобы серия вернулась не только в Денвер, но и обратно — в страну «Кленового листа». Четыре матча — ничтожно мало для шоу, которое «Колорадо» и «Эдмонтон» устроили в финале «Запада». Когда на льду правили авантюризм и свобода, а команды не стеснялись использовать сильные стороны и завели атакующие машины. Играть от обороны, впрочем, ни «Ойлерз», ни «Эвеланш» не умеют. А вратарям нередко отводилась роль статистов, как и в сегодняшней встрече.
Выжидательный «Эдмонтон»
«Лавины» понимали, что могут закрыть серию, и провели близкий к эталонному первый период. Стартовые 20 минут не предвещали суперрезультативного матча. Кэйл Макар быстро реализовал большинство, пробив ветерана Майка Смита прямым броском с дальней дистанции. «Колорадо» грамотно контролировало происходящее на льду. Эпизодами от «Эдмонтона» веяло обреченностью. Особенно когда «Нефтяники» получили большинство в конце периода. «Эвеланш» обесточили лидеров соперника, разбивая попытки Коннора Макдэвида создать нечто внятное у ворот Павла Францоуза. «Ойлерз» не стеснялись проверять чеха издали. Броски с вершины — не лучший выбор, когда по краям солируют такие мастера, как Макдэвид и Драйзайтль. Второе большинство вовсе запомнилось серией контратак «Колорадо», когда Смит трудился чаще коллеги.
Главному тренеру «Эдмонтона» Джейку Вудкрофту требовалось оперативно перестроить команду. Большинство не работало и легко читалось обороной «Лавин». В равных составах «Ойлерз» угрожали не чаще. Голы пошли только с середины второго периода. Леону Драйзайтлю доставалось сегодня и от своих, и от чужих. При забросе шайбы в зону партнер попал нападающему в спину. Позднее немца впечатал в борт форвард «Эвс» Даррен Хелм. Драйзайтль корчился от боли на скамейке, но героически продолжил матч и поучаствовал в важных голах, заработав ассистентский покер.
Четвертый матч пропускали два энерджайзера — Назем Кадри и Эвандер Кейн. Нападающий «Колорадо» перенес операцию на поврежденном пальце, а форвард «Эдмонтона» дисквалифицирован на один матч за проведенный силовой прием. Без лучшего снайпера плей-офф «Ойлерз» не остались без заброшенных шайб. Реинкарнация «Нефтяников» началась с гола Зака Хаймана. Выскочивший с глазу на глаз с Францоузом канадец изящно переиграл голкипера.
Во втором периоде «Эдмонтон» наладил большинство. Потери Кадри и Кейна не сказались на дисциплине и не привели к пожару на льду — команды старались контролировать эмоции. «Ойлерз» продолжали давить и нагружали работой Францоуза. «Колорадо» никогда не считалось командой, которая безошибочно действует в собственной зоне. Получается в обороне далеко не все. Грубая ошибка «Эвс» в формате «пять на пять» привела ко второму голу от Райана Нюджента-Хопкинса. Обрез на синей линии после неудобного паса Габриэля Ландескуга вывела реактивного канадца к воротам Францоуза. Форвард хозяев играючи реализовал импровизированный буллит.
«Ойлерз» почувствовали, что соперник попал в легкий нокдаун. В следующей атаке Хайман попал в штангу, а через пару минут «Эдмонтон» использовал большинство с четвертой попытки. Разве мог матч обойтись без гола бесподобного Макдэвида? Отказ от розыгрыша через вершину с более активным подключением флангов принес результат. Францоуз не среагировал на лазерный бросок Коннора в дальний угол.
Камбэк «Колорадо»
«Колорадо» не планировало затягивать серию. «Лавины» не раз доказывали, что способны на невероятные камбэки. С первой же смены третьего периода операцию по спасению «Эвс» начал Девон Тэйвз. Не без помощи рикошета защитник пробил-таки поймавшего кураж Смита. «Эдмонтон» оперативно отреагировал четвертой шайбой, грамотно наказав увлекшегося атакой соперника. Быстрый переход средней зоны помог «Ойлерз» убежать «четыре в два», и Хайман с передач Макдэвида и Драйзайтля оформил дубль.
Кто, если не лидеры, должны были спасти «Колорадо» в конце третьего периода? Шайбы Ландескуга (ее сначала записали на Валерия Ничушкина, который сегодня был не так заметен) и Нэйтана Маккиннона перевернули матч. «Ойлерз» рано уверовали в успех и не использовали очередное большинство. Которое, к слову, принес «Эдмонтону» канадский гений. Отдохнув в штраф-боксе, Маккиннон набрался сил, чтобы убежать к чужим воротам и точно бросить в ближний угол. Смит, которого вывел из себя гол Ландескуга, команду не выручил.
На скамейку «Ойлерз» было больно смотреть. Игроки, как и тренер Вудкрофт, беспомощно наблюдали, как «Колорадо» утягивает команду в пропасть. За пять минут «Лавины» сделали из безнадежных 2:4 фееричные 5:4. Микко Рантанен забивает в каждом матче финале «Запада». Не ушел без гола форвард и сегодня. Впрочем, победной шайба финна не стала. Команды ввязались в перестрелку, которая привела в восторг нейтральную аудиторию. «Эдмонтон» чудом вернулся в игру. Заканчивающий матч буквально на одной ноге Драйзайтль и Макдэвид создали спасительный гол для Зака Кассиана.
Старания «Ойлерз» в овертайме обнулил Арттури Лехконен, который после отскока разобрался с вратарем в ближнем бою. Финн — давний специалист по решающим голам в финалах конференций. Год назад форвард, выступая за «Монреаль», забил в овертайме «Вегасу». Сегодня на 79-й секунде овертайма Лехконен вывел «Колорадо» в финал Кубка Стэнли, где «Эвеланш» сыграют впервые с 2001 года. Винить в поражении «Ойлерз» могут только себя. Потеря концентрации в середине третьего периода привела к окончанию сезона. Тем не менее команды подарили эмоциональную серию — и перестрелка в четвертом матче никого не оставила равнодушным.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|7.06
|03:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|5 : 6 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72