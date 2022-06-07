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Сегодня, 07:10

«Колорадо» — в финале! Команда Ничушкина не проиграла ни одного матча «Эдмонтону»

«Колорадо» победил «Эдмонтон» в четвертом матче и вышел в финал Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 июня. «Эдмонтон» — «Колорадо» — 5:6 ОТ.
Фото USA Today Sports
Усилий Макдэвида и Драйзайтля оказалось недостаточно.

Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Лехконен), 3:46 — 0:1. Хаймэн — 10 (Драйзайтль, Нерс), 27:39 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 6, 36:57 — 2:1. Макдэвид — 10 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:54 — 3:1. Тэйвз — 5 (Ландескуг, Макар), 40:31 — 3:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль, Макдэвид), 43:55 — 4:2. Ландескуг — 8, 48:58 — 4:3. Маккиннон — 11 (Лехконен, Макар), 53:30 — 4:4. Рантанен — 5 (бол., Макар, Ландескуг), 54:47 — 4:5. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 56:38 — 5:5. Лехконен — 6 (Макар, Хелм), 61:19 — 5:6.
Вратари: Смит — Францоуз.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (12+8+15+0) — 42 (16+10+14+2).
Наши: — - Ничушкин (19.40/2/0).
7 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей
Счет в серии 0-4

Наблюдая за тем, как перед матчем переполненный Rogers Place поет канадский гимн, невольно хочется сопереживать «Эдмонтону». Чтобы серия вернулась не только в Денвер, но и обратно — в страну «Кленового листа». Четыре матча — ничтожно мало для шоу, которое «Колорадо» и «Эдмонтон» устроили в финале «Запада». Когда на льду правили авантюризм и свобода, а команды не стеснялись использовать сильные стороны и завели атакующие машины. Играть от обороны, впрочем, ни «Ойлерз», ни «Эвеланш» не умеют. А вратарям нередко отводилась роль статистов, как и в сегодняшней встрече.

Выжидательный «Эдмонтон»

«Лавины» понимали, что могут закрыть серию, и провели близкий к эталонному первый период. Стартовые 20 минут не предвещали суперрезультативного матча. Кэйл Макар быстро реализовал большинство, пробив ветерана Майка Смита прямым броском с дальней дистанции. «Колорадо» грамотно контролировало происходящее на льду. Эпизодами от «Эдмонтона» веяло обреченностью. Особенно когда «Нефтяники» получили большинство в конце периода. «Эвеланш» обесточили лидеров соперника, разбивая попытки Коннора Макдэвида создать нечто внятное у ворот Павла Францоуза. «Ойлерз» не стеснялись проверять чеха издали. Броски с вершины — не лучший выбор, когда по краям солируют такие мастера, как Макдэвид и Драйзайтль. Второе большинство вовсе запомнилось серией контратак «Колорадо», когда Смит трудился чаще коллеги.

Главному тренеру «Эдмонтона» Джейку Вудкрофту требовалось оперативно перестроить команду. Большинство не работало и легко читалось обороной «Лавин». В равных составах «Ойлерз» угрожали не чаще. Голы пошли только с середины второго периода. Леону Драйзайтлю доставалось сегодня и от своих, и от чужих. При забросе шайбы в зону партнер попал нападающему в спину. Позднее немца впечатал в борт форвард «Эвс» Даррен Хелм. Драйзайтль корчился от боли на скамейке, но героически продолжил матч и поучаствовал в важных голах, заработав ассистентский покер.

Четвертый матч пропускали два энерджайзера — Назем Кадри и Эвандер Кейн. Нападающий «Колорадо» перенес операцию на поврежденном пальце, а форвард «Эдмонтона» дисквалифицирован на один матч за проведенный силовой прием. Без лучшего снайпера плей-офф «Ойлерз» не остались без заброшенных шайб. Реинкарнация «Нефтяников» началась с гола Зака Хаймана. Выскочивший с глазу на глаз с Францоузом канадец изящно переиграл голкипера.

Во втором периоде «Эдмонтон» наладил большинство. Потери Кадри и Кейна не сказались на дисциплине и не привели к пожару на льду — команды старались контролировать эмоции. «Ойлерз» продолжали давить и нагружали работой Францоуза. «Колорадо» никогда не считалось командой, которая безошибочно действует в собственной зоне. Получается в обороне далеко не все. Грубая ошибка «Эвс» в формате «пять на пять» привела ко второму голу от Райана Нюджента-Хопкинса. Обрез на синей линии после неудобного паса Габриэля Ландескуга вывела реактивного канадца к воротам Францоуза. Форвард хозяев играючи реализовал импровизированный буллит.

«Ойлерз» почувствовали, что соперник попал в легкий нокдаун. В следующей атаке Хайман попал в штангу, а через пару минут «Эдмонтон» использовал большинство с четвертой попытки. Разве мог матч обойтись без гола бесподобного Макдэвида? Отказ от розыгрыша через вершину с более активным подключением флангов принес результат. Францоуз не среагировал на лазерный бросок Коннора в дальний угол.

Камбэк «Колорадо»

«Колорадо» не планировало затягивать серию. «Лавины» не раз доказывали, что способны на невероятные камбэки. С первой же смены третьего периода операцию по спасению «Эвс» начал Девон Тэйвз. Не без помощи рикошета защитник пробил-таки поймавшего кураж Смита. «Эдмонтон» оперативно отреагировал четвертой шайбой, грамотно наказав увлекшегося атакой соперника. Быстрый переход средней зоны помог «Ойлерз» убежать «четыре в два», и Хайман с передач Макдэвида и Драйзайтля оформил дубль.

Кто, если не лидеры, должны были спасти «Колорадо» в конце третьего периода? Шайбы Ландескуга (ее сначала записали на Валерия Ничушкина, который сегодня был не так заметен) и Нэйтана Маккиннона перевернули матч. «Ойлерз» рано уверовали в успех и не использовали очередное большинство. Которое, к слову, принес «Эдмонтону» канадский гений. Отдохнув в штраф-боксе, Маккиннон набрался сил, чтобы убежать к чужим воротам и точно бросить в ближний угол. Смит, которого вывел из себя гол Ландескуга, команду не выручил.

На скамейку «Ойлерз» было больно смотреть. Игроки, как и тренер Вудкрофт, беспомощно наблюдали, как «Колорадо» утягивает команду в пропасть. За пять минут «Лавины» сделали из безнадежных 2:4 фееричные 5:4. Микко Рантанен забивает в каждом матче финале «Запада». Не ушел без гола форвард и сегодня. Впрочем, победной шайба финна не стала. Команды ввязались в перестрелку, которая привела в восторг нейтральную аудиторию. «Эдмонтон» чудом вернулся в игру. Заканчивающий матч буквально на одной ноге Драйзайтль и Макдэвид создали спасительный гол для Зака Кассиана.

Старания «Ойлерз» в овертайме обнулил Арттури Лехконен, который после отскока разобрался с вратарем в ближнем бою. Финн — давний специалист по решающим голам в финалах конференций. Год назад форвард, выступая за «Монреаль», забил в овертайме «Вегасу». Сегодня на 79-й секунде овертайма Лехконен вывел «Колорадо» в финал Кубка Стэнли, где «Эвеланш» сыграют впервые с 2001 года. Винить в поражении «Ойлерз» могут только себя. Потеря концентрации в середине третьего периода привела к окончанию сезона. Тем не менее команды подарили эмоциональную серию — и перестрелка в четвертом матче никого не оставила равнодушным.

Валерий Ничушкин
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
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6. Бостон - Каролина
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Эдмонтон – Колорадо
 5 : 6 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 17 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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