Усилий Макдэвида и Драйзайтля оказалось недостаточно.

Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Голы: Макар — 5 (бол., Лехконен), 3:46 — 0:1. Хаймэн — 10 (Драйзайтль, Нерс), 27:39 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 6, 36:57 — 2:1. Макдэвид — 10 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:54 — 3:1. Тэйвз — 5 (Ландескуг, Макар), 40:31 — 3:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль, Макдэвид), 43:55 — 4:2. Ландескуг — 8, 48:58 — 4:3. Маккиннон — 11 (Лехконен, Макар), 53:30 — 4:4. Рантанен — 5 (бол., Макар, Ландескуг), 54:47 — 4:5. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 56:38 — 5:5. Лехконен — 6 (Макар, Хелм), 61:19 — 5:6.

Вратари: Смит — Францоуз.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (12+8+15+0) — 42 (16+10+14+2).

Наши: — - Ничушкин (19.40/2/0).

7 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей

Счет в серии 0-4

Наблюдая за тем, как перед матчем переполненный Rogers Place поет канадский гимн, невольно хочется сопереживать «Эдмонтону». Чтобы серия вернулась не только в Денвер, но и обратно — в страну «Кленового листа». Четыре матча — ничтожно мало для шоу, которое «Колорадо» и «Эдмонтон» устроили в финале «Запада». Когда на льду правили авантюризм и свобода, а команды не стеснялись использовать сильные стороны и завели атакующие машины. Играть от обороны, впрочем, ни «Ойлерз», ни «Эвеланш» не умеют. А вратарям нередко отводилась роль статистов, как и в сегодняшней встрече.

Выжидательный «Эдмонтон»

«Лавины» понимали, что могут закрыть серию, и провели близкий к эталонному первый период. Стартовые 20 минут не предвещали суперрезультативного матча. Кэйл Макар быстро реализовал большинство, пробив ветерана Майка Смита прямым броском с дальней дистанции. «Колорадо» грамотно контролировало происходящее на льду. Эпизодами от «Эдмонтона» веяло обреченностью. Особенно когда «Нефтяники» получили большинство в конце периода. «Эвеланш» обесточили лидеров соперника, разбивая попытки Коннора Макдэвида создать нечто внятное у ворот Павла Францоуза. «Ойлерз» не стеснялись проверять чеха издали. Броски с вершины — не лучший выбор, когда по краям солируют такие мастера, как Макдэвид и Драйзайтль. Второе большинство вовсе запомнилось серией контратак «Колорадо», когда Смит трудился чаще коллеги.

Главному тренеру «Эдмонтона» Джейку Вудкрофту требовалось оперативно перестроить команду. Большинство не работало и легко читалось обороной «Лавин». В равных составах «Ойлерз» угрожали не чаще. Голы пошли только с середины второго периода. Леону Драйзайтлю доставалось сегодня и от своих, и от чужих. При забросе шайбы в зону партнер попал нападающему в спину. Позднее немца впечатал в борт форвард «Эвс» Даррен Хелм. Драйзайтль корчился от боли на скамейке, но героически продолжил матч и поучаствовал в важных голах, заработав ассистентский покер.

Четвертый матч пропускали два энерджайзера — Назем Кадри и Эвандер Кейн. Нападающий «Колорадо» перенес операцию на поврежденном пальце, а форвард «Эдмонтона» дисквалифицирован на один матч за проведенный силовой прием. Без лучшего снайпера плей-офф «Ойлерз» не остались без заброшенных шайб. Реинкарнация «Нефтяников» началась с гола Зака Хаймана. Выскочивший с глазу на глаз с Францоузом канадец изящно переиграл голкипера.

Во втором периоде «Эдмонтон» наладил большинство. Потери Кадри и Кейна не сказались на дисциплине и не привели к пожару на льду — команды старались контролировать эмоции. «Ойлерз» продолжали давить и нагружали работой Францоуза. «Колорадо» никогда не считалось командой, которая безошибочно действует в собственной зоне. Получается в обороне далеко не все. Грубая ошибка «Эвс» в формате «пять на пять» привела ко второму голу от Райана Нюджента-Хопкинса. Обрез на синей линии после неудобного паса Габриэля Ландескуга вывела реактивного канадца к воротам Францоуза. Форвард хозяев играючи реализовал импровизированный буллит.

«Ойлерз» почувствовали, что соперник попал в легкий нокдаун. В следующей атаке Хайман попал в штангу, а через пару минут «Эдмонтон» использовал большинство с четвертой попытки. Разве мог матч обойтись без гола бесподобного Макдэвида? Отказ от розыгрыша через вершину с более активным подключением флангов принес результат. Францоуз не среагировал на лазерный бросок Коннора в дальний угол.

Камбэк «Колорадо»

«Колорадо» не планировало затягивать серию. «Лавины» не раз доказывали, что способны на невероятные камбэки. С первой же смены третьего периода операцию по спасению «Эвс» начал Девон Тэйвз. Не без помощи рикошета защитник пробил-таки поймавшего кураж Смита. «Эдмонтон» оперативно отреагировал четвертой шайбой, грамотно наказав увлекшегося атакой соперника. Быстрый переход средней зоны помог «Ойлерз» убежать «четыре в два», и Хайман с передач Макдэвида и Драйзайтля оформил дубль.

Кто, если не лидеры, должны были спасти «Колорадо» в конце третьего периода? Шайбы Ландескуга (ее сначала записали на Валерия Ничушкина, который сегодня был не так заметен) и Нэйтана Маккиннона перевернули матч. «Ойлерз» рано уверовали в успех и не использовали очередное большинство. Которое, к слову, принес «Эдмонтону» канадский гений. Отдохнув в штраф-боксе, Маккиннон набрался сил, чтобы убежать к чужим воротам и точно бросить в ближний угол. Смит, которого вывел из себя гол Ландескуга, команду не выручил.

На скамейку «Ойлерз» было больно смотреть. Игроки, как и тренер Вудкрофт, беспомощно наблюдали, как «Колорадо» утягивает команду в пропасть. За пять минут «Лавины» сделали из безнадежных 2:4 фееричные 5:4. Микко Рантанен забивает в каждом матче финале «Запада». Не ушел без гола форвард и сегодня. Впрочем, победной шайба финна не стала. Команды ввязались в перестрелку, которая привела в восторг нейтральную аудиторию. «Эдмонтон» чудом вернулся в игру. Заканчивающий матч буквально на одной ноге Драйзайтль и Макдэвид создали спасительный гол для Зака Кассиана.

Старания «Ойлерз» в овертайме обнулил Арттури Лехконен, который после отскока разобрался с вратарем в ближнем бою. Финн — давний специалист по решающим голам в финалах конференций. Год назад форвард, выступая за «Монреаль», забил в овертайме «Вегасу». Сегодня на 79-й секунде овертайма Лехконен вывел «Колорадо» в финал Кубка Стэнли, где «Эвеланш» сыграют впервые с 2001 года. Винить в поражении «Ойлерз» могут только себя. Потеря концентрации в середине третьего периода привела к окончанию сезона. Тем не менее команды подарили эмоциональную серию — и перестрелка в четвертом матче никого не оставила равнодушным.