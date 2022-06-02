Эра Василевского еще не прошла. Антирекорд вратаря еще ничего не значит

В первом матче серии с его «Тампой» «Рейнджерс» лучше использовали моменты, а Игорь Шестеркин выдал очередную суперигру.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Крайдер — 9 (Зибанежад, Ватрано), 1:11 — 1:0. Стэмкос — 5 (Рутта, Чирелли), 7:18 — 1:1. Ватрано — 4 (Фокс), 27:50 — 2:1. Палат — 5 (Стэмкос, Сергачев), 28:32 — 2:2. Хытил — 6 (Какко, Лафренье), 30:09 — 3:2. Хытил — 7 (Миллер, Лафренье), 35:43 — 4:2. Панарин — 5 (Копп, Труба), 40:30 — 5:2. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 46:06 — 6:2.

Вратари: Шестеркин — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (8+17+9) — 39 (12+10+17).

Наши: Панарин (19.57/3/0) — Кучеров (23.16/7/-2), Сергачев (21.13/1/0).

2 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-0.

Серия «Тампы» и «Рейнджерс» подавалась под соусом дуэли лучших вратарей НХЛ этого сезона. Андрей Василевский против Игоря Шестеркина. Номинант на «Везину» — 2021 против номинанта на «Везину» — 2022. Два потрясающих голкипера, чей процент сейвов превышает 92. Василевский начал плей-офф в энергосберегающем режиме, если анализировать первые матчи с «Торонто». Потом собрался по ходу схватки с «Мэйпл Лифс», а против «Флориды» вернул монструозный облик, оставив лучшую атаку регулярки на голодном пайке. Три гола за четыре матча — кошмарная результативность для нападения «Пантерз».

Ньюйоркцы начали серию с домашнего разгрома чемпионов, забросив шесть шайб. Это не говорит о том, что магия «Тампы» закончилась. И не значит, что Василевский поплыл и провалился. Плей-офф НХЛ — не место для скоропалительных выводов по одному матчу. «Лайтнинг» неутешительно вошли в серию. Видимо, сказалась пауза после противостояния с «Флоридой». Впрочем, это не так важно. Ньюйоркцы жестко прихлопнули оказавшегося не в тонусе фаворита. От этого драматургия серии только накаляется.

Василевский провел не лучший матч. Шесть шайб с 34 бросков — много для любого вратаря, но «Тампа» проиграла не из-за ляпов Андрея. Секрет победы «Рейнджерс» банален: ньюйоркцы рациональнее использовали созданные моменты. «Тампа» бросила больше, чем соперник, но не удивила Шестеркина. С бросками без трафика или резких передач Игорь справляется. Против голкипера топ-уровня необходимы идеальные попадания. Как, например, у Стивена Стэмкоса. А Василевский, несмотря на 28 сейвов, не помог «Лайтнинг». Не вытащил шайбы, которые ловил с той же «Флоридой» на привычном кураже. От элитного вратаря в финале конференции ждут подвигов. Андрей не ушел со льда без суперсейва. Вспомните хотя бы спасение в стиле Доминика Гашека после броска Райана Строума. Правда, в других опасных ситуациях с недоумением — то ли от действий защитников, то ли от собственной игры — доставал шайбы из ворот.

«Тампа» позволяла «Рейнджерс» неприлично много поперечных передач, благодаря которым ньюйоркцы забили три гола из шести. Темп ньюйоркцев доставил «Лайтнинг» проблемы. Хозяева четче контролировали среднюю зону. Вопросы к Василевскому возникают только по шайбе Фрэнка Ватрано. Канадец роскошно попал со средней дистанции, но Андрей видел момент броска и мог среагировать блином. Удивительно, что в первом матче с «Рейнджерс» Василевский пропустил в два раза больше, чем за всю серию с «Пантерз». А еще шесть голов — антирекорд для уфимского воспитанника в плей-офф. И это на фоне блестящего Шестеркина, отразившего 37 бросков из 39.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прав, отмечая, что «Лайтнинг» могли поставить двух вратарей, но все равно бы пропускали — настолько хороши сегодня были форварды «Рейнджерс» и настолько безобразно «Лайтнинг» действовали у собственных ворот. Не считаю верным проецировать вратарскую дуэль на исход первого матча серии. Шестеркин отыграл лучше Василевского, но разницу сделали не только сейвы Игоря, но и классная реализация моментов ньюйоркцами.

«Тампа» не раз показывала, что умеет держать удар, а Василевский неоднократно собирался после тяжелых — во всех смыслах — игр. Разгром «Лайтнинг» не говорит об обреченности команды Никиты Кучерова. «Болтс» превзошли соперника по броскам, опасным моментам и ожидаемым голам, осталось вернуть системность обороне, а Андрею — вспомнить, как творить чудеса в ответственные моменты. «Тампа» получила мощную пощечину в первом матче. Все самое интересное в финале «Востока» только начинается.