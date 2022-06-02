Эра Василевского еще не прошла. Антирекорд вратаря еще ничего не значит
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Голы: Крайдер — 9 (Зибанежад, Ватрано), 1:11 — 1:0. Стэмкос — 5 (Рутта, Чирелли), 7:18 — 1:1. Ватрано — 4 (Фокс), 27:50 — 2:1. Палат — 5 (Стэмкос, Сергачев), 28:32 — 2:2. Хытил — 6 (Какко, Лафренье), 30:09 — 3:2. Хытил — 7 (Миллер, Лафренье), 35:43 — 4:2. Панарин — 5 (Копп, Труба), 40:30 — 5:2. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 46:06 — 6:2.
Вратари: Шестеркин — Василевский.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (8+17+9) — 39 (12+10+17).
Наши: Панарин (19.57/3/0) — Кучеров (23.16/7/-2), Сергачев (21.13/1/0).
2 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 1-0.
Серия «Тампы» и «Рейнджерс» подавалась под соусом дуэли лучших вратарей НХЛ этого сезона. Андрей Василевский против Игоря Шестеркина. Номинант на «Везину» — 2021 против номинанта на «Везину» — 2022. Два потрясающих голкипера, чей процент сейвов превышает 92. Василевский начал плей-офф в энергосберегающем режиме, если анализировать первые матчи с «Торонто». Потом собрался по ходу схватки с «Мэйпл Лифс», а против «Флориды» вернул монструозный облик, оставив лучшую атаку регулярки на голодном пайке. Три гола за четыре матча — кошмарная результативность для нападения «Пантерз».
Ньюйоркцы начали серию с домашнего разгрома чемпионов, забросив шесть шайб. Это не говорит о том, что магия «Тампы» закончилась. И не значит, что Василевский поплыл и провалился. Плей-офф НХЛ — не место для скоропалительных выводов по одному матчу. «Лайтнинг» неутешительно вошли в серию. Видимо, сказалась пауза после противостояния с «Флоридой». Впрочем, это не так важно. Ньюйоркцы жестко прихлопнули оказавшегося не в тонусе фаворита. От этого драматургия серии только накаляется.
Василевский провел не лучший матч. Шесть шайб с 34 бросков — много для любого вратаря, но «Тампа» проиграла не из-за ляпов Андрея. Секрет победы «Рейнджерс» банален: ньюйоркцы рациональнее использовали созданные моменты. «Тампа» бросила больше, чем соперник, но не удивила Шестеркина. С бросками без трафика или резких передач Игорь справляется. Против голкипера топ-уровня необходимы идеальные попадания. Как, например, у Стивена Стэмкоса. А Василевский, несмотря на 28 сейвов, не помог «Лайтнинг». Не вытащил шайбы, которые ловил с той же «Флоридой» на привычном кураже. От элитного вратаря в финале конференции ждут подвигов. Андрей не ушел со льда без суперсейва. Вспомните хотя бы спасение в стиле Доминика Гашека после броска Райана Строума. Правда, в других опасных ситуациях с недоумением — то ли от действий защитников, то ли от собственной игры — доставал шайбы из ворот.
«Тампа» позволяла «Рейнджерс» неприлично много поперечных передач, благодаря которым ньюйоркцы забили три гола из шести. Темп ньюйоркцев доставил «Лайтнинг» проблемы. Хозяева четче контролировали среднюю зону. Вопросы к Василевскому возникают только по шайбе Фрэнка Ватрано. Канадец роскошно попал со средней дистанции, но Андрей видел момент броска и мог среагировать блином. Удивительно, что в первом матче с «Рейнджерс» Василевский пропустил в два раза больше, чем за всю серию с «Пантерз». А еще шесть голов — антирекорд для уфимского воспитанника в плей-офф. И это на фоне блестящего Шестеркина, отразившего 37 бросков из 39.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер прав, отмечая, что «Лайтнинг» могли поставить двух вратарей, но все равно бы пропускали — настолько хороши сегодня были форварды «Рейнджерс» и настолько безобразно «Лайтнинг» действовали у собственных ворот. Не считаю верным проецировать вратарскую дуэль на исход первого матча серии. Шестеркин отыграл лучше Василевского, но разницу сделали не только сейвы Игоря, но и классная реализация моментов ньюйоркцами.
«Тампа» не раз показывала, что умеет держать удар, а Василевский неоднократно собирался после тяжелых — во всех смыслах — игр. Разгром «Лайтнинг» не говорит об обреченности команды Никиты Кучерова. «Болтс» превзошли соперника по броскам, опасным моментам и ожидаемым голам, осталось вернуть системность обороне, а Андрею — вспомнить, как творить чудеса в ответственные моменты. «Тампа» получила мощную пощечину в первом матче. Все самое интересное в финале «Востока» только начинается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|2.06
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|15
|21
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|15
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|13
|9
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72