Самсонов был заменен после второго периода матча с «Бостоном»

«Торонто» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Бостоном».

После второго периода вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов был заменен на Джозефа Уолла. 27-летний россиянин отразил 13 бросков, пропустив три шайбы.

В регулярном чемпионате НХЛ Самсонов провел 40 матчей, трижды сыграв на ноль при коэффициенте надежности 3.13.