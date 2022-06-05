Еще недавно над Ничушкиным смеялись из-за ужасной серии. Теперь он — настоящая звезда «Колорадо»
Четыре года назад на Валерия Ничушкина было больно смотреть. Вернувшись в КХЛ и подписав контракт с ЦСКА, некогда дерзкий подросток-переросток, взорвавший финал Кубок Гагарина, из яркого двухстороннего вингера превратился в серого ролевого нападающего. Ничушкин стал одним из деревянных солдат Дмитрия Квартальнова и выдал два аморфных сезона, которые слабо походили на полноценную перезагрузку. Тем не менее челябинец свято верил, что его второй заход в НХЛ окажется удачным. Как оказалось, не зря.
Выкуп контракта в «Далласе» и доверие Сакика
Возвращение Ничушкина в «Даллас» в 2018-м получилось воистину ужасным. За 57 матчей в регулярке некогда выпускник первого раунда не забросил ни одной шайбы и практически полностью пропустил по игровым причинам плей-офф, в котором «Старз» доползли до второго раунда. И провального сезона генеральный менеджер «Звезд» Джим Нилл россиянину не простил, выкупив в межсезонье второй год его двухлетнего контракта.
Пока над силовым форвардом откровенно посмеивались, делая из него героя не самых приятных мемов, а журналисты включали во всевозможные антирейтинги, на авансцену вышел босс «Колорадо» Джо Сакик и под недоумевающие взгляды болельщиков «Лавин» дал Ничушкину однолетний контракт на 850 тысяч долларов.
Легендарный канадец никогда не рассчитывал на русского гиганта как на машину, которая будет забивать по 30-40 голов за сезон. Однако Сакик четко осознавал, что Ничушкин со своей скоростью, габаритами и трудолюбием сможет стать не только незаменимым бойцом нижних троек, но и элитным двусторонним нападающим, способным классно дополнять лидеров и играть в топ-6.
В свой первый сезон в Денвере Ничушкин заплатил за доверие генменеджеру «Эвеланш» 13 шайбами за регулярку, крайне полезной и стабильной черновой работой, восьмым местом в голосовании за «Селки Трофи», а также небольшой скидкой при подписании нового контракта. Хотя разгонялся Биг Вэл достаточно тяжело, скомкав первую половину чемпионата и прервав ужасную 91-матчевую сухую серию лишь в конце ноября. Кажется, даже сам Валерий не верил своему счастью, когда ему все-таки удалось поразить ворота «Торонто» и забросить вымоленную шайбу.
Трансформация Ничушкина в теневого лидера «Колорадо» произошла прошлым летом, когда у «Лавин» после ухода Брэндона Саада освободилось место в шестерке лучших нападающих. С Маккинноном, Рантаненом, Ландескугом и Кадри он пересекался и раньше, но все эти пересечения носили эпизодический характер — чаще всего россиянином банально затыкали дыры в первых тройках. Однако забитая платежка команды Джареда Беднара и выход 29-летнего американца на рынок свободных агентов открыли для уральца огромное окно возможностей.
Если в предыдущие два года Ничушкин был неотъемлемой частью меньшинства лучшей команды «Запада», то уже с первых матчей минувшей регулярки он в нагрузку получил и место во второй спецбригаде большинства, а его среднее игровое время выросло с 14 до 19 минут за матч. Во многом именно увеличенный айстайм и регулярная игра со звездами «Эвс» позволили ему набрать рекордные 52 (25+27) очка за регулярку, впервые преодолеть планку в 20 шайб за сезон и вновь попасть в список номинантов на приз лучшему нападающему оборонительного плана.
«При его скорости и габаритах с ним сложно справиться»
В плей-офф же он вместе с богемными партнерами просто продолжает заниматься тем, что у них так здорово получалось по ходу регулярного чемпионата, — забивать важные голы и определять игру «Колорадо». Оттого и сегодняшний дубль Ничушкина уже не воспринимается как что-то экстраординарное.
«В моменте с первым голом я делал пас. Со вторым — просто шел к воротам, и шайба удачно отскочила ко мне. Мы обсуждали игру Майка Смита перед матчем. Он не очень хорошо перемещается, поэтому я постарался бросить как можно быстрее», — сказал нападающий на пресс-конференции после третьего матча.
Именно второй гол — квинтэссенция игры Ничушкина в атаке. У него нет дриблинга как у Маккиннона, у него нет техники и видения площадки как у Рантанена, у него нет броска и быстрых рук как у Ландескуга. Зато он умеет удачно открываться, продавливать защитников за счет железного корпуса, вскапывать пятак, а главное — здорово чувствует отскоки. Вспомните хотя бы его гол «Сент-Луиса» из этого же розыгрыша Кубка Стэнли.
«Ничушкин очень хорош. Он продолжает находить способы быть суперэффективным и забивает важные голы. И даже когда он не забивает, то вносит свой вклад другим путем», — отдавал должное челябинцу капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг еще по ходу серии с «Блюзменами».
«Он делает любое звено лучше, делает его первым. Нич хорош в борьбе за шайбу, в ее контроле, в отборе. При его силе, скорости и габаритах с ним очень сложно справиться. Он может делать на льду все. Он боец, прекрасно катается, все время в борьбе, все время работает по шайбе. Мы это видим постоянно, из матча в матч. Ничушкин — невероятно командный и неэгоистичный игрок. Мне всегда хочется, чтобы такие парни добивались успеха. Сейчас ему отведена действительно важная роль в нашей команде. И ему здесь нравится», — не скупился на комплименты 13-му номеру во время регулярки коуч «Колорадо» Джаред Беднар.
Однако бросок Валерия все же заслуживает отдельного внимания. У Ничушкина нет смертельного кистевого или убойного щелка. Но ему не требуется много времени, чтобы подстроиться под передачу и бросить в касание на неудобной высоте для голкипера. В плей-офф, где при постоянном цейтноте нет времени готовить бросок, это качество выходит на первый план.
«В последние два года у меня стало больше времени на льду. Когда ты знаешь тренера и когда партнеры тебе доверяют — это многое значит. Я хочу играть против самых сильных парней, лучших игроков. Вот почему я здесь. Я хочу проявить себя. Сейчас я не думаю о новом контракте. Просто хочу играть», — признавался сам Ничушкин в январском интервью The Athletic.
Кого точно сейчас беспокоит тема с новым контрактом форварда, так это Сакика. Как бы босс «Колорадо» ни помог Ничушкину заново пересобрать энхаэловскую карьеру, играть за нынешние 2,5 миллиона долларов в год россиянин уже не согласится. Однако скидка при подписании нового соглашения была бы со стороны уральца красивым жестом за веру и протянутую некогда руку помощи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|5.06
|03:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 4
|5.06
|22:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|30
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|16
|22
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|13
|10
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|16
|9
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72