Еще недавно над Ничушкиным смеялись из-за ужасной серии. Теперь он — настоящая звезда «Колорадо»

Российский нападающий — в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

Четыре года назад на Валерия Ничушкина было больно смотреть. Вернувшись в КХЛ и подписав контракт с ЦСКА, некогда дерзкий подросток-переросток, взорвавший финал Кубок Гагарина, из яркого двухстороннего вингера превратился в серого ролевого нападающего. Ничушкин стал одним из деревянных солдат Дмитрия Квартальнова и выдал два аморфных сезона, которые слабо походили на полноценную перезагрузку. Тем не менее челябинец свято верил, что его второй заход в НХЛ окажется удачным. Как оказалось, не зря.

Выкуп контракта в «Далласе» и доверие Сакика

Возвращение Ничушкина в «Даллас» в 2018-м получилось воистину ужасным. За 57 матчей в регулярке некогда выпускник первого раунда не забросил ни одной шайбы и практически полностью пропустил по игровым причинам плей-офф, в котором «Старз» доползли до второго раунда. И провального сезона генеральный менеджер «Звезд» Джим Нилл россиянину не простил, выкупив в межсезонье второй год его двухлетнего контракта.

Пока над силовым форвардом откровенно посмеивались, делая из него героя не самых приятных мемов, а журналисты включали во всевозможные антирейтинги, на авансцену вышел босс «Колорадо» Джо Сакик и под недоумевающие взгляды болельщиков «Лавин» дал Ничушкину однолетний контракт на 850 тысяч долларов.

Легендарный канадец никогда не рассчитывал на русского гиганта как на машину, которая будет забивать по 30-40 голов за сезон. Однако Сакик четко осознавал, что Ничушкин со своей скоростью, габаритами и трудолюбием сможет стать не только незаменимым бойцом нижних троек, но и элитным двусторонним нападающим, способным классно дополнять лидеров и играть в топ-6.

В свой первый сезон в Денвере Ничушкин заплатил за доверие генменеджеру «Эвеланш» 13 шайбами за регулярку, крайне полезной и стабильной черновой работой, восьмым местом в голосовании за «Селки Трофи», а также небольшой скидкой при подписании нового контракта. Хотя разгонялся Биг Вэл достаточно тяжело, скомкав первую половину чемпионата и прервав ужасную 91-матчевую сухую серию лишь в конце ноября. Кажется, даже сам Валерий не верил своему счастью, когда ему все-таки удалось поразить ворота «Торонто» и забросить вымоленную шайбу.

Трансформация Ничушкина в теневого лидера «Колорадо» произошла прошлым летом, когда у «Лавин» после ухода Брэндона Саада освободилось место в шестерке лучших нападающих. С Маккинноном, Рантаненом, Ландескугом и Кадри он пересекался и раньше, но все эти пересечения носили эпизодический характер — чаще всего россиянином банально затыкали дыры в первых тройках. Однако забитая платежка команды Джареда Беднара и выход 29-летнего американца на рынок свободных агентов открыли для уральца огромное окно возможностей.

Если в предыдущие два года Ничушкин был неотъемлемой частью меньшинства лучшей команды «Запада», то уже с первых матчей минувшей регулярки он в нагрузку получил и место во второй спецбригаде большинства, а его среднее игровое время выросло с 14 до 19 минут за матч. Во многом именно увеличенный айстайм и регулярная игра со звездами «Эвс» позволили ему набрать рекордные 52 (25+27) очка за регулярку, впервые преодолеть планку в 20 шайб за сезон и вновь попасть в список номинантов на приз лучшему нападающему оборонительного плана.

«При его скорости и габаритах с ним сложно справиться»

В плей-офф же он вместе с богемными партнерами просто продолжает заниматься тем, что у них так здорово получалось по ходу регулярного чемпионата, — забивать важные голы и определять игру «Колорадо». Оттого и сегодняшний дубль Ничушкина уже не воспринимается как что-то экстраординарное.

«В моменте с первым голом я делал пас. Со вторым — просто шел к воротам, и шайба удачно отскочила ко мне. Мы обсуждали игру Майка Смита перед матчем. Он не очень хорошо перемещается, поэтому я постарался бросить как можно быстрее», — сказал нападающий на пресс-конференции после третьего матча.

Именно второй гол — квинтэссенция игры Ничушкина в атаке. У него нет дриблинга как у Маккиннона, у него нет техники и видения площадки как у Рантанена, у него нет броска и быстрых рук как у Ландескуга. Зато он умеет удачно открываться, продавливать защитников за счет железного корпуса, вскапывать пятак, а главное — здорово чувствует отскоки. Вспомните хотя бы его гол «Сент-Луиса» из этого же розыгрыша Кубка Стэнли.

«Ничушкин очень хорош. Он продолжает находить способы быть суперэффективным и забивает важные голы. И даже когда он не забивает, то вносит свой вклад другим путем», — отдавал должное челябинцу капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг еще по ходу серии с «Блюзменами».

«Он делает любое звено лучше, делает его первым. Нич хорош в борьбе за шайбу, в ее контроле, в отборе. При его силе, скорости и габаритах с ним очень сложно справиться. Он может делать на льду все. Он боец, прекрасно катается, все время в борьбе, все время работает по шайбе. Мы это видим постоянно, из матча в матч. Ничушкин — невероятно командный и неэгоистичный игрок. Мне всегда хочется, чтобы такие парни добивались успеха. Сейчас ему отведена действительно важная роль в нашей команде. И ему здесь нравится», — не скупился на комплименты 13-му номеру во время регулярки коуч «Колорадо» Джаред Беднар.

Однако бросок Валерия все же заслуживает отдельного внимания. У Ничушкина нет смертельного кистевого или убойного щелка. Но ему не требуется много времени, чтобы подстроиться под передачу и бросить в касание на неудобной высоте для голкипера. В плей-офф, где при постоянном цейтноте нет времени готовить бросок, это качество выходит на первый план.

«В последние два года у меня стало больше времени на льду. Когда ты знаешь тренера и когда партнеры тебе доверяют — это многое значит. Я хочу играть против самых сильных парней, лучших игроков. Вот почему я здесь. Я хочу проявить себя. Сейчас я не думаю о новом контракте. Просто хочу играть», — признавался сам Ничушкин в январском интервью The Athletic.

Кого точно сейчас беспокоит тема с новым контрактом форварда, так это Сакика. Как бы босс «Колорадо» ни помог Ничушкину заново пересобрать энхаэловскую карьеру, играть за нынешние 2,5 миллиона долларов в год россиянин уже не согласится. Однако скидка при подписании нового соглашения была бы со стороны уральца красивым жестом за веру и протянутую некогда руку помощи.