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Еще недавно над Ничушкиным смеялись из-за ужасной серии. Теперь он — настоящая звезда «Колорадо»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин и Габриэль Ландескуг.
Фото Global Look Press
Российский нападающий — в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

Четыре года назад на Валерия Ничушкина было больно смотреть. Вернувшись в КХЛ и подписав контракт с ЦСКА, некогда дерзкий подросток-переросток, взорвавший финал Кубок Гагарина, из яркого двухстороннего вингера превратился в серого ролевого нападающего. Ничушкин стал одним из деревянных солдат Дмитрия Квартальнова и выдал два аморфных сезона, которые слабо походили на полноценную перезагрузку. Тем не менее челябинец свято верил, что его второй заход в НХЛ окажется удачным. Как оказалось, не зря.

Выкуп контракта в «Далласе» и доверие Сакика

Возвращение Ничушкина в «Даллас» в 2018-м получилось воистину ужасным. За 57 матчей в регулярке некогда выпускник первого раунда не забросил ни одной шайбы и практически полностью пропустил по игровым причинам плей-офф, в котором «Старз» доползли до второго раунда. И провального сезона генеральный менеджер «Звезд» Джим Нилл россиянину не простил, выкупив в межсезонье второй год его двухлетнего контракта.

Пока над силовым форвардом откровенно посмеивались, делая из него героя не самых приятных мемов, а журналисты включали во всевозможные антирейтинги, на авансцену вышел босс «Колорадо» Джо Сакик и под недоумевающие взгляды болельщиков «Лавин» дал Ничушкину однолетний контракт на 850 тысяч долларов.

Валерий Ничушкин. Ничушкин — главный герой дня в НХЛ! Он чуть не сделал хет-трик и теперь в шаге от первого финала Кубка Стэнли в карьере

Легендарный канадец никогда не рассчитывал на русского гиганта как на машину, которая будет забивать по 30-40 голов за сезон. Однако Сакик четко осознавал, что Ничушкин со своей скоростью, габаритами и трудолюбием сможет стать не только незаменимым бойцом нижних троек, но и элитным двусторонним нападающим, способным классно дополнять лидеров и играть в топ-6.

В свой первый сезон в Денвере Ничушкин заплатил за доверие генменеджеру «Эвеланш» 13 шайбами за регулярку, крайне полезной и стабильной черновой работой, восьмым местом в голосовании за «Селки Трофи», а также небольшой скидкой при подписании нового контракта. Хотя разгонялся Биг Вэл достаточно тяжело, скомкав первую половину чемпионата и прервав ужасную 91-матчевую сухую серию лишь в конце ноября. Кажется, даже сам Валерий не верил своему счастью, когда ему все-таки удалось поразить ворота «Торонто» и забросить вымоленную шайбу.

Трансформация Ничушкина в теневого лидера «Колорадо» произошла прошлым летом, когда у «Лавин» после ухода Брэндона Саада освободилось место в шестерке лучших нападающих. С Маккинноном, Рантаненом, Ландескугом и Кадри он пересекался и раньше, но все эти пересечения носили эпизодический характер — чаще всего россиянином банально затыкали дыры в первых тройках. Однако забитая платежка команды Джареда Беднара и выход 29-летнего американца на рынок свободных агентов открыли для уральца огромное окно возможностей.

Если в предыдущие два года Ничушкин был неотъемлемой частью меньшинства лучшей команды «Запада», то уже с первых матчей минувшей регулярки он в нагрузку получил и место во второй спецбригаде большинства, а его среднее игровое время выросло с 14 до 19 минут за матч. Во многом именно увеличенный айстайм и регулярная игра со звездами «Эвс» позволили ему набрать рекордные 52 (25+27) очка за регулярку, впервые преодолеть планку в 20 шайб за сезон и вновь попасть в список номинантов на приз лучшему нападающему оборонительного плана.

«При его скорости и габаритах с ним сложно справиться»

В плей-офф же он вместе с богемными партнерами просто продолжает заниматься тем, что у них так здорово получалось по ходу регулярного чемпионата, — забивать важные голы и определять игру «Колорадо». Оттого и сегодняшний дубль Ничушкина уже не воспринимается как что-то экстраординарное.

«В моменте с первым голом я делал пас. Со вторым — просто шел к воротам, и шайба удачно отскочила ко мне. Мы обсуждали игру Майка Смита перед матчем. Он не очень хорошо перемещается, поэтому я постарался бросить как можно быстрее», — сказал нападающий на пресс-конференции после третьего матча.

Именно второй гол — квинтэссенция игры Ничушкина в атаке. У него нет дриблинга как у Маккиннона, у него нет техники и видения площадки как у Рантанена, у него нет броска и быстрых рук как у Ландескуга. Зато он умеет удачно открываться, продавливать защитников за счет железного корпуса, вскапывать пятак, а главное — здорово чувствует отскоки. Вспомните хотя бы его гол «Сент-Луиса» из этого же розыгрыша Кубка Стэнли.

«Ничушкин очень хорош. Он продолжает находить способы быть суперэффективным и забивает важные голы. И даже когда он не забивает, то вносит свой вклад другим путем», — отдавал должное челябинцу капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг еще по ходу серии с «Блюзменами».

«Он делает любое звено лучше, делает его первым. Нич хорош в борьбе за шайбу, в ее контроле, в отборе. При его силе, скорости и габаритах с ним очень сложно справиться. Он может делать на льду все. Он боец, прекрасно катается, все время в борьбе, все время работает по шайбе. Мы это видим постоянно, из матча в матч. Ничушкин — невероятно командный и неэгоистичный игрок. Мне всегда хочется, чтобы такие парни добивались успеха. Сейчас ему отведена действительно важная роль в нашей команде. И ему здесь нравится», — не скупился на комплименты 13-му номеру во время регулярки коуч «Колорадо» Джаред Беднар.

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Однако бросок Валерия все же заслуживает отдельного внимания. У Ничушкина нет смертельного кистевого или убойного щелка. Но ему не требуется много времени, чтобы подстроиться под передачу и бросить в касание на неудобной высоте для голкипера. В плей-офф, где при постоянном цейтноте нет времени готовить бросок, это качество выходит на первый план.

«В последние два года у меня стало больше времени на льду. Когда ты знаешь тренера и когда партнеры тебе доверяют — это многое значит. Я хочу играть против самых сильных парней, лучших игроков. Вот почему я здесь. Я хочу проявить себя. Сейчас я не думаю о новом контракте. Просто хочу играть», — признавался сам Ничушкин в январском интервью The Athletic.

Кого точно сейчас беспокоит тема с новым контрактом форварда, так это Сакика. Как бы босс «Колорадо» ни помог Ничушкину заново пересобрать энхаэловскую карьеру, играть за нынешние 2,5 миллиона долларов в год россиянин уже не согласится. Однако скидка при подписании нового соглашения была бы со стороны уральца красивым жестом за веру и протянутую некогда руку помощи.

Валерий Ничушкин
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Кубок Гагарина
3
3
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Ничушкин — главный герой дня в НХЛ! Он чуть не сделал хет-трик и теперь в шаге от первого финала Кубка Стэнли в карьере
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
3 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
3 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
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5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
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4 - 2
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5.06 22:00
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 15 30
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 15 27
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 16 22
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 13 10
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 16 9
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

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Торонто

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Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

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