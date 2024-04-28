Руа — о победе над «Каролиной»: «Вы даже не представляете, как я горжусь командой»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:2 2ОТ).

«Вы даже не представляете, как я горжусь командой. Они вышли и сыграли жестко. Мы оставались спокойными и сосредоточенными. Наше мышление было действительно хорошим, ребята были полны решимости найти способ выиграть этот матч», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 1 апреля и начнется в 2:30 мск.