Маршан установил рекорд «Бостона» по голам в плей-офф

Форвард «Бостона» Брэд Маршан забросил шайбу в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

Теперь на счету 35-летнего канадца 56 голов в плей-офф. По этому показателю он обогнал Кэма Нили и установил новый рекорд франшизы.

В регулярном чемпионате НХЛ Маршан провел 82 матча, в которых набрал 67 (29+38) очков.