Сказка «Рейнджерс» закончена? Шестеркин тащил, как мог, но монстры из «Тампы» взяли свое

Команда Кучерова и Василевского — в шаге от финала Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Линдгрен — 2, 30:29 — 1:0. Сергачев — 1, 37:34 — 1:1. Палат — 8 (Сергачев, Хедман), 58:10 — 1:2. Хагель — 2 (п.в., Кучеров), 59:01 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (58:42 — 59:01, 59:09 — 59:38) — Василевский.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 25 (8+8+9) — 27 (3+13+11).

Наши: Панарин (19.22/3/-1) — Кучеров (20.59/3/+1), Сергачев (22.46/3/+1).

10 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 2-3.

«Тампа» постепенно прибавляет. Мы начинаем находить свою игру, нужно продолжить это в Нью-Йорке", — говорил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер и не соврал. Для «Рейнджерс» произошло самое страшное. Соперник полностью адаптировался в этой серии и пока не видно, за счет чего можно остановить эту флоридскую машину. «Молнии» вновь на характере вырвали концовку встречи и теперь третий подряд финал подряд Кубка Стэнли для них — более, чем реальность.

Ставки в матче были очень высоки и в первом периоде команды действовали осторожно. «Тампа» и вовсе выбрала выжидательную позицию, отметившись за стартовые двадцать минут лишь тремя бросками. Впрочем, именно гости могли открыть счет в самом начале игры и задать ход встрече, однако бросок Стивена Стэмкоса угодил в штангу. Игорь Шестеркин заколдовал свои ворота и три раза за матч их каркас выступал на его стороне.

Голкипер «Рейнджерс» провел очередной классный матч и помогал своим партнерам всяческими способами. Игорь уже неоднократно демонстрировал умение грамотно читать игру во всех аспектах и сегодня снова доказал это. В одном из эпизодов он заработал большинство для своей команды, поймав «Тампу» на смене. Россиянин сначала опередил Алекса Киллорна, а затем бросил шайбу в направлении скамейки «Лайтнинг», где было слишком много игроков. В итоге, гости получили командный штраф за нарушение численного состава.

Реализовать попытку «Рейнджерс» не смогли, но отличились буквально через минуту после этого. Бросок Райана Линдгрена не представлял серьезной опасности для Андрея Василевского, но трафик перед воротами помешал российскому голкиперу остановить шайбу. Незадолго до гола он совершил два эффектных сэйва и не дал отличиться Артемию Панарину и Филипу Хытилу, однако в этом моменте удача оказалась на стороне хозяев.

В целом игра во втором периоде раскрылась. Команды обменивались опасными атаками, но гости, несмотря на меньшее количество бросков, действовали более остро и акцентированно. За две с половиной минуты до перерыва вновь отличился защитник, и на этот раз из «Тампы». Михаил Сегачев отметился не самым логичным голом, но эта шайба стала его первой в текущем розыгрыше плей-офф и такой важной. Довольно безобидный бросок от синей линии с расчетом на трафик достиг своей цели и огорчил Шестеркина, которого точно не назовешь виновником этого гола.

«Рейнджерс» не стали унывать после пропущенной шайбы и в третьем периоде организовали несколько мощных атак, но Василевский включил режим монстра. Голкипер «Тампы» совершил сэйв, который стал одним из важнейших моментов игры. Сперва россиянин отразил бросок Адама Фокса, а затем эффектным движением щитка не позволил оформить дубль Лингдрену. Андрей вновь удержал команду на плаву в самый ответственный момент и снова продемонстрировал, почему остается лучшим голкипером мира на данный момент.

«Тампа» почувствовала этот заряд уверенности от своего вратаря и в очередной раз в этом плей-офф не дала матчу перейти в овертайм. Всего две минуты оставалось до окончания основного времени и Ондржей Палат удачно сыграл на подправлении. Сперва шайбу записали на Сергачева, но спустя какое-то время переписали на чешского форварда. В любом случае, нельзя не отметить действия Михаила, который в итоге был признан первой звездой матча.

Гол Брэйдена Хэйгела в пустые ворота уже ничего не решал, как и массовая потасовка после финальной сирены. Кажется, «Рейнджерс» получили серьезнейший удар, от которого оправиться будет практически невозможно. Команда Жерара Галлана неоднократно демонстрировала характер походу этого плей-офф, но «Тампа» напоминает зверя, которого разбудили и утихомирить его уже не получится. Шансы на чудо у «бродвейцев» еще остаются, но для этого нужно будет приложить титанические усилия. Все-таки характера в концовках матчей «Рейнджерс» пока не хватает.