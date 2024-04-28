Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сократить отставание в серии
«Даллас» на выезде обыграл «Вегас» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Уайатт Джонстон, который также отличился в основное время. Еще один гол на счету Миро Хейсканена. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.
За хозяев отличились Брейден Макнэбб и Джек Айкел.
«Даллас» одержал первую победу и сократил отставание в серии (1-2). Следующий матч противостояния пройдет 30 апреля.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Вегас» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Джонстон — 1 (Робертсон, Хейсканен), 11:11 — 0:1. Хейсканен — 1 (Сегин, Дадонов), 25:25 — 0:2. Макнэбб — 2 (Стивенсон), 30:40 — 1:2. Айкел — 2 (мен., Макнэбб), 33:50 — 2:2. Джонстон — 2 (Робертсон, Сутер), 76:23 — 2:3.
Вратари: Томпсон — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (7+10+10+7) — 46 (18+15+5+8).
Наши: Барбашев (21.39/1/0) — Дадонов (16.20/1/+1).
28 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18536 зрителей.
Счет в серии: 2:1
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|2 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 2
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
|3 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 1
|3 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|28.04
|00:05
|
Тампа-Бэй – Флорида
|6 : 3
|28.04
|03:00
|
Торонто – Бостон
|1 : 3
|28.04
|05:30
|
Вегас – Даллас
|2 : 3 ОТ
|28.04
|21:30
|
Колорадо – Виннипег
|- : -