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Сегодня, 06:30

Бывший вратарь «Трактора» остановил Макдэвида и Драйзайтля. В финале Запада не будет интриги?

«Колорадо» во второй раз обыграл «Эдмонтон» в полуфинале Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Павел Францоуз.
Фото USA Today Sports
«Колорадо» во втором матче серии снова обыграл дома «Эдмонтон» (4:0).

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
«Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Лехконен — 5 (Кадри, Рантанен), 23:58 — 1:0. Мэнсон — 2 (Кадри, Лехконен), 24:13 — 2:0. Рантанен — 3 (Кадри, Ландескуг), 26:02 — 3:0. Маккиннон — 10 (бол., Макар), 55:20 — 4:0.
Вратари: Францоуз — Смит.
Штраф: 6 — 16.
Броски: 40 (14+12+14) — 24 (13+6+5).
Наши: Ничушкин (19.04/2/0) — -.
3 июня. Денвер. Ball Arena. 18107 зрителей.
Счет в серии: 2-0.

После того, как финалисты Западной конференции забросили на двоих 14 шайб в первом матче, безалаберными действии команд в обороне возмутился даже знаменитый Уэйн Гретцки. Слова Великого при всей его любви к голам о том, что в плей-офф надо сыграть надежнее, разошлись широко. «Колорадо» еще в прошлой встрече потерял основного вратаря Дарси Кемпера. Полной правды о его состоянии в ходе плей-офф никто не расскажет, но по слухам, обострились последствия травмы, полученной канадцем еще в первом раунде, когда ему клюшкой в глаз попал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Второй номер «Эвеланш» Павел Француоз в кубковых матчах побеждает чаще, чем проигрывает, пропуская при этом в среднем 3,34 шайбы.

Рассуждать о необходимости командам взять на вооружение более консервативную модель легко в телевизионной студии, но как только дело доходит до реальных действий, то остается беспокоиться только за состояние вратарей. И «Колорадо», и «Эдмонтон» пытались обороняться по науке. Получалось у них далеко не все. Чуть ли не каждая вторая атака в первом периоде оборачивалась голевым моментом. Особенно тяжело пришлось 40-летнему Майку Смиту. Он проводил в нынешнем плей-офф четырнадцатый матч подряд, чего с ним не случалось с 2013 года! «Ойлерс» получили три удаления, больше полутора минут отбиваясь втроем против пятерых. Голкипер-ветеран держался уверенно. Ни одной заброшенной шайбы за стартовые 20 минут при 27 бросках в створ со стороны обоих соперников — это заявка на восьмое чудо света.

Главный тренер гостей Джей Вудкрфот развел двух своих главных звезд Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля по разным звеньям. Этот ход не работал, поскольку по отдельности против них обороняться проще. Первому звену «Колорадо» не хватало эффективности в атакующей стадии. Всю работу за остальных сделала вторая тройка во главе Наземом Кадри. Всего за 124 секунды игроки этого сочетания трижды наказали «Эдмонтон» за небрежные действия. Темп после перерыва упал и объяснить потерю концентрации хоккеистами «Ойлерс» было сложно. В нынешнем плей-офф вторые периоды у них получаются получше. Однако это не первый случай, когда команду накрывает вал невынужденных ошибок.

Неугомонный Кадри заехал клюшкой по шее Драйзайтлю, дав возможность Вудкрофту выпустить своих лидеров вместе на большинство. Однако «Колорадо» оборонялось вчетвером великолепно, перекрывая все опасные направления и заставляя соперника бесцельно пасоваться и бросать наудачу из не самых выгодных позиций. В формате «пять на пять» хозяева успели провалиться. Защитник Нерс, имевший к этому моменту «-3», выскочил с глазу на глаз с Француозом и растерялся, позволив чеху выбить шайбу клюшкой.

Бывшему вратарю «Трактора» не приходилось стоять на голове. Свою работу он делал на солидном уровне, а иногда ему везло, как в первом периоде, когда Йессе Пульюярви промазал, бросая без помех с пятачка. В любом случае, не дать забить Макдэвиду и Драйзайтлю, которые фантастически играют в плей-офф, это достижение с большой буквы «Д». В третьем периоде канадца и немца снова воссоединили, но расшатать надежно действовавший в обороне «Колорадо» им не удалось. Всего во второй раз в нынешнем плей-офф звезды «Ойлерс» не набрали ни одного балла за результативность. Ранее в четвертой игре серии первого раунда это удалось сделать «Лос-Анджелесу».

Хозяева забили еще раз, причем снова себя проявил Кадри. Он ловким и едва заметным ударом клюшки сбил ловушку с руки Смита. Вратарь не успел ее надеть обратно и сгруппироваться, чтобы отразить бросок Нэйтана Маккиннона. Трибуны затянули «Мы хотим Кубок», не боясь сглазить. С такой игрой остановить «Эвеланш» будет почти невозможно.

Павел Францоуз
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
2 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
2 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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8.06
3.06 03:00
Колорадо – Эдмонтон
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 14 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 14 27
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 15 21
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 14 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 12 10
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 15 9
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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