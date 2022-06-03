Бывший вратарь «Трактора» остановил Макдэвида и Драйзайтля. В финале Запада не будет интриги?

«Колорадо» во втором матче серии снова обыграл дома «Эдмонтон» (4:0).

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Лехконен — 5 (Кадри, Рантанен), 23:58 — 1:0. Мэнсон — 2 (Кадри, Лехконен), 24:13 — 2:0. Рантанен — 3 (Кадри, Ландескуг), 26:02 — 3:0. Маккиннон — 10 (бол., Макар), 55:20 — 4:0.

Вратари: Францоуз — Смит.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 40 (14+12+14) — 24 (13+6+5).

Наши: Ничушкин (19.04/2/0) — -.

3 июня. Денвер. Ball Arena. 18107 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

После того, как финалисты Западной конференции забросили на двоих 14 шайб в первом матче, безалаберными действии команд в обороне возмутился даже знаменитый Уэйн Гретцки. Слова Великого при всей его любви к голам о том, что в плей-офф надо сыграть надежнее, разошлись широко. «Колорадо» еще в прошлой встрече потерял основного вратаря Дарси Кемпера. Полной правды о его состоянии в ходе плей-офф никто не расскажет, но по слухам, обострились последствия травмы, полученной канадцем еще в первом раунде, когда ему клюшкой в глаз попал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Второй номер «Эвеланш» Павел Француоз в кубковых матчах побеждает чаще, чем проигрывает, пропуская при этом в среднем 3,34 шайбы.

Рассуждать о необходимости командам взять на вооружение более консервативную модель легко в телевизионной студии, но как только дело доходит до реальных действий, то остается беспокоиться только за состояние вратарей. И «Колорадо», и «Эдмонтон» пытались обороняться по науке. Получалось у них далеко не все. Чуть ли не каждая вторая атака в первом периоде оборачивалась голевым моментом. Особенно тяжело пришлось 40-летнему Майку Смиту. Он проводил в нынешнем плей-офф четырнадцатый матч подряд, чего с ним не случалось с 2013 года! «Ойлерс» получили три удаления, больше полутора минут отбиваясь втроем против пятерых. Голкипер-ветеран держался уверенно. Ни одной заброшенной шайбы за стартовые 20 минут при 27 бросках в створ со стороны обоих соперников — это заявка на восьмое чудо света.

Главный тренер гостей Джей Вудкрфот развел двух своих главных звезд Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля по разным звеньям. Этот ход не работал, поскольку по отдельности против них обороняться проще. Первому звену «Колорадо» не хватало эффективности в атакующей стадии. Всю работу за остальных сделала вторая тройка во главе Наземом Кадри. Всего за 124 секунды игроки этого сочетания трижды наказали «Эдмонтон» за небрежные действия. Темп после перерыва упал и объяснить потерю концентрации хоккеистами «Ойлерс» было сложно. В нынешнем плей-офф вторые периоды у них получаются получше. Однако это не первый случай, когда команду накрывает вал невынужденных ошибок.

Неугомонный Кадри заехал клюшкой по шее Драйзайтлю, дав возможность Вудкрофту выпустить своих лидеров вместе на большинство. Однако «Колорадо» оборонялось вчетвером великолепно, перекрывая все опасные направления и заставляя соперника бесцельно пасоваться и бросать наудачу из не самых выгодных позиций. В формате «пять на пять» хозяева успели провалиться. Защитник Нерс, имевший к этому моменту «-3», выскочил с глазу на глаз с Француозом и растерялся, позволив чеху выбить шайбу клюшкой.

Бывшему вратарю «Трактора» не приходилось стоять на голове. Свою работу он делал на солидном уровне, а иногда ему везло, как в первом периоде, когда Йессе Пульюярви промазал, бросая без помех с пятачка. В любом случае, не дать забить Макдэвиду и Драйзайтлю, которые фантастически играют в плей-офф, это достижение с большой буквы «Д». В третьем периоде канадца и немца снова воссоединили, но расшатать надежно действовавший в обороне «Колорадо» им не удалось. Всего во второй раз в нынешнем плей-офф звезды «Ойлерс» не набрали ни одного балла за результативность. Ранее в четвертой игре серии первого раунда это удалось сделать «Лос-Анджелесу».

Хозяева забили еще раз, причем снова себя проявил Кадри. Он ловким и едва заметным ударом клюшки сбил ловушку с руки Смита. Вратарь не успел ее надеть обратно и сгруппироваться, чтобы отразить бросок Нэйтана Маккиннона. Трибуны затянули «Мы хотим Кубок», не боясь сглазить. С такой игрой остановить «Эвеланш» будет почти невозможно.