Кожевников: «Василевский — великий вратарь, он сейчас находится в прекрасной форме»

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал игру вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского.

«Василевский стал рекордсменом НХЛ? Он еще столько же побед одержит, так как это молодой парень, — приводит Metaratings.ru слова Кожевникова. — Василевский — великий вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Он в прекрасной форме, но, кстати, все вратари «Тампы» в порядке. Что касается результатов команды в плей-офф — Василевский же не один играет. Возвращение Сергачева — это большая помощь для команды. Шансы на проход в следующий раунд у «Тампы» есть».

29-летний голкипер установил рекорд среди европейских вратарей — победа в четвертой игре первого раунда против «Флориды» (6:3, 1-3) стала для россиянина 66-й в карьере в плей-офф НХЛ.

https://metaratings.ru/news/kozhevnikov-vasilevskii-velikii-vratar-on-seichas-nakhoditsya-v-prekrasnoi-forme-358004/