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Сегодня, 20:12

Кожевников: «Василевский — великий вратарь, он сейчас находится в прекрасной форме»

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Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал игру вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского.

«Василевский стал рекордсменом НХЛ? Он еще столько же побед одержит, так как это молодой парень, — приводит Metaratings.ru слова Кожевникова. — Василевский — великий вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Он в прекрасной форме, но, кстати, все вратари «Тампы» в порядке. Что касается результатов команды в плей-офф — Василевский же не один играет. Возвращение Сергачева — это большая помощь для команды. Шансы на проход в следующий раунд у «Тампы» есть».

29-летний голкипер установил рекорд среди европейских вратарей — победа в четвертой игре первого раунда против «Флориды» (6:3, 1-3) стала для россиянина 66-й в карьере в плей-офф НХЛ.

https://metaratings.ru/news/kozhevnikov-vasilevskii-velikii-vratar-on-seichas-nakhoditsya-v-prekrasnoi-forme-358004/

Андрей Василевский (хоккей)
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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию матча НХЛ
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
2 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 2
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 2
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
3 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
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30.04
1.05
2.05
28.04 00:05
Тампа-Бэй – Флорида
 6 : 3
28.04 03:00
Торонто – Бостон
 1 : 3
28.04 05:30
Вегас – Даллас
 2 : 3 ОТ
28.04 21:30
Колорадо – Виннипег
 - : -
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