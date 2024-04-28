«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: команда Овечкина в шаге от вылета из плей-офф
29 апреля пройдет четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин и компания ведут в противостоянии (3:0) и могут завершить его уже в предстоящей игре на «Кэпитал Уан-Арене». В России легально не показывают турнир.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, гости — серьезные фавориты: победа «Нью-Йорка» в основное время предложена с котировкой 1.92, вероятность — примерно 51%. Триумф команды Александра Овечкина можно взять за 3.40 (28%), ничья дана за 4.20 (22%).
Выигрыш «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.47, этот рынок на «Рейнджерс» идет за 1.54.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.60, Ф2(0) — за 1.49;
• Ф1(+1.5) — за 1.58, Ф2(-1.5) — за 2.35.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.93. ТМ 5.5 — за 1.87.
Вероятность овертайма оценена в 4.00, обратная опция — за 1.25.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Синерубашечники» без больших проблем обыграли «Кэпс» в трех предыдущих встречах. Интрига жила только во втором матче, когда «Нью-Йорк» добыл успех лишь с минимальным перевесом (4:3). Во всех остальных поединках коллектив Питера Лавиолетта побеждал с разницей минимум в две шайбы, а в двух разборках из трех отличился четыре раза. У «Рейнджерс» действительно все в порядке с атакой: по итогам регулярки чаще них (3,39 гола в среднем за три периода) шайбы забрасывали всего шесть команд.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.35.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3