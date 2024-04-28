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«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: команда Овечкина в шаге от вылета из плей-офф

Прогноз на матч Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images

29 апреля пройдет четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин и компания ведут в противостоянии (3:0) и могут завершить его уже в предстоящей игре на «Кэпитал Уан-Арене». В России легально не показывают турнир.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, гости — серьезные фавориты: победа «Нью-Йорка» в основное время предложена с котировкой 1.92, вероятность — примерно 51%. Триумф команды Александра Овечкина можно взять за 3.40 (28%), ничья дана за 4.20 (22%).

Выигрыш «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.47, этот рынок на «Рейнджерс» идет за 1.54.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.60, Ф2(0) — за 1.49;

• Ф1(+1.5) — за 1.58, Ф2(-1.5) — за 2.35.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.93. ТМ 5.5 — за 1.87.

Вероятность овертайма оценена в 4.00, обратная опция — за 1.25.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Валенсия» — не лучший соперник после поражения в класико. К тому же у «Барселоны» перестал забивать Левандовски

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Синерубашечники» без больших проблем обыграли «Кэпс» в трех предыдущих встречах. Интрига жила только во втором матче, когда «Нью-Йорк» добыл успех лишь с минимальным перевесом (4:3). Во всех остальных поединках коллектив Питера Лавиолетта побеждал с разницей минимум в две шайбы, а в двух разборках из трех отличился четыре раза. У «Рейнджерс» действительно все в порядке с атакой: по итогам регулярки чаще них (3,39 гола в среднем за три периода) шайбы забрасывали всего шесть команд.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.35.

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«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 28 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
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28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
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29.04 17:30
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