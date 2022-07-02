Игроки «Колорадо» снова уронили Кубок Стэнли

«Колорадо» продолжает отмечать победу в финале плей-офф НХЛ.

На одной из вечеринке, прошедшей минувшей ночью, защитник «Эвеланш» Кертис Макдермид поднял над головой Кубок Стэнли, однако не смог удержать равновесие и упал вместе с трофеем.

Ранее сразу после победы в финальной серии плей-офф над «Тампой» (4-2) форвард Микко Рантанен уронил Кубок Стэнли на лед, помяв нижнюю часть.

Для «Колорадо» это третий Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1996 и 2001 годах.