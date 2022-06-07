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Сегодня, 16:20

Сказка Макдэвида закончилась. Игра «Эдмонтона» не понравилась даже Гретцки

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Капитан и главная звезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
«Ойлерз» не выиграли ни одного матча в финале конференции.

Джей Вудкрофт возглавил «Ойлерз» посреди сезона и с ходу вывел команду в финал конференции, где она не играла 16 лет. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли было много суперсценариев, но это, без сомнения, главная сенсация. Однако продолжения сказки не последовало. «Эдмонтон» бесславно уступил мощному «Колорадо» в четырех матчах и в очередной раз оголил свои постоянные проблемы. Пропуская почти четыре шайбы в среднем за матч, рассчитывать в плей-офф на что-то серьезное очень сложно. Как показывает практика, такой бесшабашный хоккей может работать только в регулярке.

&laquo;Колорадо&raquo; празднует выход в&nbsp;финал Кубка Стэнли после победы над &laquo;Эдмонтоном&raquo; (6:5 ОТ). «Колорадо» — в финале Кубка Стэнли! Команда Ничушкина не проиграла ни одного матча «Эдмонтону»

Сезон в актив

«В такой хоккей в плей-офф играли в мои времена. Мы увидели множество выходов два в одного, открытый лед, быстрые прорывы, провалы в обороне. Слушайте, я был, возможно, самым атакующим игроком в истории. Я не так много играл в обороне в плей-офф, но, чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно лучше играть в защите», — говорил Уэйн Гретцки еще после первого матча серии, который закончился со счетом 8:6. У «Колорадо» также достаточно проблем с этим компонентом, но даже при таких раскладах команда Джареда Беднара выглядит в разы более сбалансированной, чем «Ойлерз». Если ты забрасываешь по шесть шайб за игру, то в конце концов этого должно хватать для победы.

Однако, несмотря на сухое поражение в финале конференции, «Эдмонтон» может уверенно занести себе этот плей-офф в актив. Команда второй год подряд выходит в плей-офф. И если в прошлом году «Нефтяники» сразу же без вариантов уступили «Виннипегу» (0-4), то на этот раз удалось пройти два раунда. В победе над «Лос-Анджелесом» ничего сенсационного нет, но в серии с «Калгари» «Ойлерз» полностью переиграли фаворита тактически и смогли втянуть такую прагматичную команду в настоящую хоккейную перестрелку. «Эдмонтон» старался не давать пространство для быстрых атак, плотно действовать в средней зоне и блокировать броски. В общем, делать то, что их команда не очень любит и не всегда умеет.

Важно, что «Нефтяники» получили отличную психологическую прокачку. В последние годы только ленивый не упрекал «Ойлерз» в отсутствии характера, а лидеров было принято считать некубковыми бойцами. В этом сезоне многие убедились в обратном. В противостоянии с «Лос-Анджелесом» команда не отдала серию, уступая 2-3, научилась отыгрывать в матчах плей-офф по две-три шайбы, а Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю охотно помогали партнеры. Чего только стоит нападающий Зак Хайман, который забивал в шести матчах Кубка Стэнли подряд, повторив клубный рекорд, или же Эвандер Кейн, на счету которого 13 голов. Команда наконец-то прочувствовала, что такое настоящий плей-офф и какие качества в первую очередь нужны в таких матчах.

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Вратарская проблема

Если руководство «Эдмонтона» сделает в межсезонье правильные выводы и хоть немного устранит наболевшие проблемы, то можно будет сказать, что у команды появился шанс выйти на новый для себя уровень. «Нефтяникам» просто необходимо улучшить глубину состава и сделать так, чтобы в воротах не пришлось рассчитывать на 41-летнего Майка Смита. При всем уважении к ветерану, но его нестабильность сыграла не последнюю роль в сухом поражении от «Колорадо». «Эдмонтон» стал первой командой в истории Кубка Стэнли, которая провела в одном плей-офф как минимум три матча, в которых забила пять или более голов, но все равно проиграла в них. Этих цифр достаточно для того, чтобы понимать масштабы вратарской проблемы «Нефтяников».

В своем нынешнем виде «Ойлерз» достигли потолка, и стоит признать, что этот потолок даже превзошел ожидания. Команде необходимо почистить платежку, перестать всерьез рассчитывать на таких ветеранов, как Данкан Кит, и ни в коем случае не давать солидный контракт Эвандеру Кейну. Канадец хоть и здорово влился в команду, но верить в его стабильность и хоть какую-то дисциплину — довольно трудно. Он может быть очень полезным в те моменты, когда предельно мотивирован, но в любую минуту может подвести партнеров своим поведением или глупыми удалениями. Его дисквалификация за толчок Назема Кадри слишком дорого обошлась «Эдмонтону». Лучший снайпер команды в плей-офф должен быть в такие трудные моменты на льду, а не на трибунах.

Макдэвиду и Драйзайтлю в это межсезонье остается лишь надеяться на благоразумие менеджмента своего клуба, который уже и без того умудрился выдать восьмилетний контракт защитнику Дарнеллу Нерсу с кэпхитом 9,25 миллиона долларов. Однако совесть лидеров «Ойлерз» может быть чиста. И Коннор, и Леон отдали себя полностью ради команды в этом плей-офф, а немец и вовсе доигрывал серию с травмой уже практически на одной ноге, при этом в последней игре все равно набрал 4 (0+4) очка. Макдэвид же завершил плей-офф с 33 (10+23) баллами в 16 матчах, и это третий результат в XXI веке. Больше его набирали только Евгений Малкин (36) и Никита Кучеров (34).

«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти еще дальше. Я горжусь командой, но поражение очень разочаровывает. Это очень неприятно. Теперь мы должны извлечь урок и сделать следующий шаг», — сказал Драйзайтль после поражения в четвертом матче серии. Теперь крайне интересно, каким же будет этот следующий шаг в исполнении «Эдмонтона».

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Майк Смит
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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«Колорадо» — в финале Кубка Стэнли! Команда Ничушкина не проиграла ни одного матча «Эдмонтону»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
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7.06 03:00
Эдмонтон – Колорадо
 5 : 6 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 17 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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