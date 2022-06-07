Сказка Макдэвида закончилась. Игра «Эдмонтона» не понравилась даже Гретцки
Джей Вудкрофт возглавил «Ойлерз» посреди сезона и с ходу вывел команду в финал конференции, где она не играла 16 лет. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли было много суперсценариев, но это, без сомнения, главная сенсация. Однако продолжения сказки не последовало. «Эдмонтон» бесславно уступил мощному «Колорадо» в четырех матчах и в очередной раз оголил свои постоянные проблемы. Пропуская почти четыре шайбы в среднем за матч, рассчитывать в плей-офф на что-то серьезное очень сложно. Как показывает практика, такой бесшабашный хоккей может работать только в регулярке.
Сезон в актив
«В такой хоккей в плей-офф играли в мои времена. Мы увидели множество выходов два в одного, открытый лед, быстрые прорывы, провалы в обороне. Слушайте, я был, возможно, самым атакующим игроком в истории. Я не так много играл в обороне в плей-офф, но, чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно лучше играть в защите», — говорил Уэйн Гретцки еще после первого матча серии, который закончился со счетом 8:6. У «Колорадо» также достаточно проблем с этим компонентом, но даже при таких раскладах команда Джареда Беднара выглядит в разы более сбалансированной, чем «Ойлерз». Если ты забрасываешь по шесть шайб за игру, то в конце концов этого должно хватать для победы.
Однако, несмотря на сухое поражение в финале конференции, «Эдмонтон» может уверенно занести себе этот плей-офф в актив. Команда второй год подряд выходит в плей-офф. И если в прошлом году «Нефтяники» сразу же без вариантов уступили «Виннипегу» (0-4), то на этот раз удалось пройти два раунда. В победе над «Лос-Анджелесом» ничего сенсационного нет, но в серии с «Калгари» «Ойлерз» полностью переиграли фаворита тактически и смогли втянуть такую прагматичную команду в настоящую хоккейную перестрелку. «Эдмонтон» старался не давать пространство для быстрых атак, плотно действовать в средней зоне и блокировать броски. В общем, делать то, что их команда не очень любит и не всегда умеет.
Важно, что «Нефтяники» получили отличную психологическую прокачку. В последние годы только ленивый не упрекал «Ойлерз» в отсутствии характера, а лидеров было принято считать некубковыми бойцами. В этом сезоне многие убедились в обратном. В противостоянии с «Лос-Анджелесом» команда не отдала серию, уступая 2-3, научилась отыгрывать в матчах плей-офф по две-три шайбы, а Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю охотно помогали партнеры. Чего только стоит нападающий Зак Хайман, который забивал в шести матчах Кубка Стэнли подряд, повторив клубный рекорд, или же Эвандер Кейн, на счету которого 13 голов. Команда наконец-то прочувствовала, что такое настоящий плей-офф и какие качества в первую очередь нужны в таких матчах.
Вратарская проблема
Если руководство «Эдмонтона» сделает в межсезонье правильные выводы и хоть немного устранит наболевшие проблемы, то можно будет сказать, что у команды появился шанс выйти на новый для себя уровень. «Нефтяникам» просто необходимо улучшить глубину состава и сделать так, чтобы в воротах не пришлось рассчитывать на 41-летнего Майка Смита. При всем уважении к ветерану, но его нестабильность сыграла не последнюю роль в сухом поражении от «Колорадо». «Эдмонтон» стал первой командой в истории Кубка Стэнли, которая провела в одном плей-офф как минимум три матча, в которых забила пять или более голов, но все равно проиграла в них. Этих цифр достаточно для того, чтобы понимать масштабы вратарской проблемы «Нефтяников».
В своем нынешнем виде «Ойлерз» достигли потолка, и стоит признать, что этот потолок даже превзошел ожидания. Команде необходимо почистить платежку, перестать всерьез рассчитывать на таких ветеранов, как Данкан Кит, и ни в коем случае не давать солидный контракт Эвандеру Кейну. Канадец хоть и здорово влился в команду, но верить в его стабильность и хоть какую-то дисциплину — довольно трудно. Он может быть очень полезным в те моменты, когда предельно мотивирован, но в любую минуту может подвести партнеров своим поведением или глупыми удалениями. Его дисквалификация за толчок Назема Кадри слишком дорого обошлась «Эдмонтону». Лучший снайпер команды в плей-офф должен быть в такие трудные моменты на льду, а не на трибунах.
Макдэвиду и Драйзайтлю в это межсезонье остается лишь надеяться на благоразумие менеджмента своего клуба, который уже и без того умудрился выдать восьмилетний контракт защитнику Дарнеллу Нерсу с кэпхитом 9,25 миллиона долларов. Однако совесть лидеров «Ойлерз» может быть чиста. И Коннор, и Леон отдали себя полностью ради команды в этом плей-офф, а немец и вовсе доигрывал серию с травмой уже практически на одной ноге, при этом в последней игре все равно набрал 4 (0+4) очка. Макдэвид же завершил плей-офф с 33 (10+23) баллами в 16 матчах, и это третий результат в XXI веке. Больше его набирали только Евгений Малкин (36) и Никита Кучеров (34).
«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти еще дальше. Я горжусь командой, но поражение очень разочаровывает. Это очень неприятно. Теперь мы должны извлечь урок и сделать следующий шаг», — сказал Драйзайтль после поражения в четвертом матче серии. Теперь крайне интересно, каким же будет этот следующий шаг в исполнении «Эдмонтона».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|7.06
|03:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|5 : 6 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72