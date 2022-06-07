Сказка Макдэвида закончилась. Игра «Эдмонтона» не понравилась даже Гретцки

«Ойлерз» не выиграли ни одного матча в финале конференции.

Джей Вудкрофт возглавил «Ойлерз» посреди сезона и с ходу вывел команду в финал конференции, где она не играла 16 лет. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли было много суперсценариев, но это, без сомнения, главная сенсация. Однако продолжения сказки не последовало. «Эдмонтон» бесславно уступил мощному «Колорадо» в четырех матчах и в очередной раз оголил свои постоянные проблемы. Пропуская почти четыре шайбы в среднем за матч, рассчитывать в плей-офф на что-то серьезное очень сложно. Как показывает практика, такой бесшабашный хоккей может работать только в регулярке.

Сезон в актив

«В такой хоккей в плей-офф играли в мои времена. Мы увидели множество выходов два в одного, открытый лед, быстрые прорывы, провалы в обороне. Слушайте, я был, возможно, самым атакующим игроком в истории. Я не так много играл в обороне в плей-офф, но, чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно лучше играть в защите», — говорил Уэйн Гретцки еще после первого матча серии, который закончился со счетом 8:6. У «Колорадо» также достаточно проблем с этим компонентом, но даже при таких раскладах команда Джареда Беднара выглядит в разы более сбалансированной, чем «Ойлерз». Если ты забрасываешь по шесть шайб за игру, то в конце концов этого должно хватать для победы.

Однако, несмотря на сухое поражение в финале конференции, «Эдмонтон» может уверенно занести себе этот плей-офф в актив. Команда второй год подряд выходит в плей-офф. И если в прошлом году «Нефтяники» сразу же без вариантов уступили «Виннипегу» (0-4), то на этот раз удалось пройти два раунда. В победе над «Лос-Анджелесом» ничего сенсационного нет, но в серии с «Калгари» «Ойлерз» полностью переиграли фаворита тактически и смогли втянуть такую прагматичную команду в настоящую хоккейную перестрелку. «Эдмонтон» старался не давать пространство для быстрых атак, плотно действовать в средней зоне и блокировать броски. В общем, делать то, что их команда не очень любит и не всегда умеет.

Важно, что «Нефтяники» получили отличную психологическую прокачку. В последние годы только ленивый не упрекал «Ойлерз» в отсутствии характера, а лидеров было принято считать некубковыми бойцами. В этом сезоне многие убедились в обратном. В противостоянии с «Лос-Анджелесом» команда не отдала серию, уступая 2-3, научилась отыгрывать в матчах плей-офф по две-три шайбы, а Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю охотно помогали партнеры. Чего только стоит нападающий Зак Хайман, который забивал в шести матчах Кубка Стэнли подряд, повторив клубный рекорд, или же Эвандер Кейн, на счету которого 13 голов. Команда наконец-то прочувствовала, что такое настоящий плей-офф и какие качества в первую очередь нужны в таких матчах.

Вратарская проблема

Если руководство «Эдмонтона» сделает в межсезонье правильные выводы и хоть немного устранит наболевшие проблемы, то можно будет сказать, что у команды появился шанс выйти на новый для себя уровень. «Нефтяникам» просто необходимо улучшить глубину состава и сделать так, чтобы в воротах не пришлось рассчитывать на 41-летнего Майка Смита. При всем уважении к ветерану, но его нестабильность сыграла не последнюю роль в сухом поражении от «Колорадо». «Эдмонтон» стал первой командой в истории Кубка Стэнли, которая провела в одном плей-офф как минимум три матча, в которых забила пять или более голов, но все равно проиграла в них. Этих цифр достаточно для того, чтобы понимать масштабы вратарской проблемы «Нефтяников».

В своем нынешнем виде «Ойлерз» достигли потолка, и стоит признать, что этот потолок даже превзошел ожидания. Команде необходимо почистить платежку, перестать всерьез рассчитывать на таких ветеранов, как Данкан Кит, и ни в коем случае не давать солидный контракт Эвандеру Кейну. Канадец хоть и здорово влился в команду, но верить в его стабильность и хоть какую-то дисциплину — довольно трудно. Он может быть очень полезным в те моменты, когда предельно мотивирован, но в любую минуту может подвести партнеров своим поведением или глупыми удалениями. Его дисквалификация за толчок Назема Кадри слишком дорого обошлась «Эдмонтону». Лучший снайпер команды в плей-офф должен быть в такие трудные моменты на льду, а не на трибунах.

Макдэвиду и Драйзайтлю в это межсезонье остается лишь надеяться на благоразумие менеджмента своего клуба, который уже и без того умудрился выдать восьмилетний контракт защитнику Дарнеллу Нерсу с кэпхитом 9,25 миллиона долларов. Однако совесть лидеров «Ойлерз» может быть чиста. И Коннор, и Леон отдали себя полностью ради команды в этом плей-офф, а немец и вовсе доигрывал серию с травмой уже практически на одной ноге, при этом в последней игре все равно набрал 4 (0+4) очка. Макдэвид же завершил плей-офф с 33 (10+23) баллами в 16 матчах, и это третий результат в XXI веке. Больше его набирали только Евгений Малкин (36) и Никита Кучеров (34).

«Я горжусь тем, что команда дошла до этой стадии. Не все ожидали, что мы будем в финале конференции. При этом мы сами ожидали этого. Мы хотим быть здесь и идти еще дальше. Я горжусь командой, но поражение очень разочаровывает. Это очень неприятно. Теперь мы должны извлечь урок и сделать следующий шаг», — сказал Драйзайтль после поражения в четвертом матче серии. Теперь крайне интересно, каким же будет этот следующий шаг в исполнении «Эдмонтона».