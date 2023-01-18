Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Статьи
Таблица Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:15

«Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хвича Кварацхелия и Олег Яровинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший спортивный директор казанского клуба дал первое интервью после ухода.

Во вторник «Рубин» объявил об уходе Олега Яровинского с поста спортивного директора — он покинул клуб вслед за гендиректором Рустемом Саймановым и тренером Леонидом Слуцким после трех лет работы в Казани.

В интервью «СЭ» менеджер объяснил причины ухода, а также порассуждал о будущем «Рубина» и дальнейших планах.

Уверен, «Рубин» выйдет в РПЛ

— Олег, клуб накануне объявил о твоем уходе. Это больше твое решение или нового руководства?

— Это было обоюдное решение. В «Рубин» пришла новая команда управленцев, мы с ними быстро обо всем договорились, завершили сотрудничество.

— Ты летал в Турцию и попрощался с командой.

— Да, специально приезжал, чтобы проститься с пацанами. Хорошо поговорили, нормально, по-взрослому. Обнялись, попрощались и разошлись. Пожелал ребятам удачи.

— С 2019 года была проделана большая работа. Какие у тебя эмоции от того, что этот этап завершен?

— Считаю, что мы провели в клубе долгий период, я с огромным удовольствием работал в «Рубине». Конечно, ухожу с чувством огорчения, потому что нам не удалось довести дело до конца и вернуть клуб в премьер-лигу. С другой стороны, уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ — и не так принципиально, со мной или без меня. Есть боеспособная команда, тренер и адекватные руководители. Уверен, все будет хорошо.

В тех условиях и обстоятельствах нам удавалось все, что мы запланировали. Да, к сожалению, мы вылетели. Это добавило очень большую ложку дегтя. Но фон вокруг нас в тот период был сумасшедший! В футболе все всегда неоднозначно. Самое главное, что на всех уровнях пытались честно вести диалог — с футболистами, с коллегами. Думаю, у всех остались только самые приятные воспоминания от совместной работы.

Леонид Слуцкий. Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше

— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?

— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай. Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.

Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо.

Вадим Гаранин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Гаранин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Считал, что Гаранин — лучший вариант для «Рубина»

— Ты говорил о переговорах с Вадимом Гараниным. Все сорвалось, так как стало понятно, что вы уходите?

— Да, конечно. Когда ты приглашаешь тренера, то должен четко понимать, что ты с ним будешь нести ответственность за все происходящее. И будешь ему всячески помогать. Когда я понял, что не останусь в «Рубине», то и мои переговоры с Гараниным завершились. Но уверен: если бы остался, мы бы сотрудничали.

— Если смотреть на рынок свободных тренеров, то для «Рубина» это был чуть ли не лучший вариант.

— Да, я согласен. Но ты не можешь пригласить тренера, когда сам уходишь. Я считал, что на тот момент вариант с Гараниным был лучшим.

— Как тебе новые руководители клуба? Пока мы про них мало что знаем, а ты с ними контактировал при расторжении контракта.

— Мы коммуницировали очень мало. Для того чтобы кого-то оценивать, нужно с ним долго работать. Наше общение касалось моего ухода, и мы поняли друг друга за пять минут, мгновенно обо всем договорились. Расстались друзьями.

Футболисты &laquo;Рубина&raquo;. Радикальные перемены в «Рубине»: все о новом тренере, руководстве и возможных трансферах

— У тебя был контракт до 2025 года. О чем вы договорились?

— Я согласился на двухмесячную компенсацию.

— Не думал потребовать неустойку?

— Нет, вообще не думал. Мы быстро поняли друг друга.

— Со стороны перемены в «Рубине» показались неожиданными и стремительными: ушел Рустем Сайманов, клуб быстро стал государственным, пришли новые руководители. А внутри клуба вы были к такому готовы?

— Нет, у меня не было никакой информации, поэтому все случилось достаточно неожиданно. Но в футболе такие вещи часто случаются внезапно. Не существует более правильного или неправильного времени для перемен.

И если уж говорить начистоту, то сейчас самый лучший период — есть длительные сборы, во время которых можно разобраться со всеми нюансами. Если что-то и менять кардинально, то зимние сборы — идеальное время. Я понимаю решение нового руководства и согласен с ним.

Рустем Сайманов и&nbsp;Леонид Слуцкий. Спас клуб от банкротства и вернул в еврокубки, верил в Слуцкого и вылетел в ФНЛ. Чем Сайманов запомнился в «Рубине»

— С Рустемом Саймановым как-то обсуждали случившееся? Его уход тоже стал для многих внезапным.

— Конечно, мы обсуждали, но это наши частные беседы. Могу сказать, что три года совместной работы с Саймановым и Слуцким — прекрасное время. У нас был свой уникальный подход к решению каких-то вопросов. Ты ведь тоже видел, как мы порой принимали какие-то рискованные решения, на грани. Мы пытались делать правильные шаги, прогрессировать. Считаю, что стратегически и практически все было реализовано.

К сожалению, в эти процессы вмешались внешние обстоятельства. Я бы не хотел на них кивать, но они сильно повлияли на клубные процессы. Речь не только об отъезде легионеров, а в целом о ситуации, в которой оказался наш клуб. Никто не знал, что так случится, когда мы планировали стратегию.

Но все равно с точки зрения правильных решений и выбранной стратегии это было одно из лучших мест, где я работал.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Кварацхелия — это просто европейская сенсация

— Какие у тебя планы? Недавно ты получил лицензию Pro — нет желания попробовать себя в роли тренера?

— Мне очень хотелось закончить длиннющий процесс обучения на тренера, ведь я начал его с лицензии B, потом учился на А и затем с ходу поступил на Pro. Я очень рад, что мне удалось закончить обучение. Это большая страница, которую я перевернул. Буду всячески участвовать в тренерской деятельности, ездить на семинары — мне это очень интересно.

Но по поводу будущего — надо посмотреть, куда это развернется. Я ведь только сегодня уволился из «Рубина», поэтому про будущее особо и не думал.

— Слуцкий уже отреагировал на твой уход?

— Конечно, он подшутил на эту тему! Мы с Викторовичем и Фидаевичем (Сайманов. — Прим. «СЭ») постоянно в контакте и поддерживаем связь. И с кучей народу из «Рубина» на связи. Но, если честно, мы сильно это и не обсуждали, потому что и так все было понятно.

— Со стороны кажется, что все началось с ухода Слуцкого после ничьей с «Енисеем», когда команда была высоко в таблице. Почему он решился на такой шаг?

— Считаю, что все об уходе Леонида Викторовича надо спрашивать у него самого. Он сам должен отвечать на эти вопросы. Два руководителя, с которыми я работал, — Слуцкий и Сайманов — способны рассказать людям о своих желаниях, деталях и решениях. Не хотел бы выступать человеком, который отвечает за них.

— Судя по тому, что ты хотел пригласить в «Рубин» Гаранина, вы видели дальнейшее развитие клуба и без Слуцкого?

— Конечно! Это часть футбольной работы: тренер может уйти, но нужно двигаться дальше. Мы планировали начать сотрудничество с новым тренером, ему было интересно поработать в Казани.

— В итоге тренером назначили Юрия Уткульбаева. Как ты его оценишь?

— Для того чтобы оценивать Юрия Анваровича как тренера, нужно с ним поработать на протяжении продолжительного периода. А я его как тренера не знаю, потому что мы с ним взаимодействовали только по академии.

Хвича Кварацхелия. Хвича унизил «Юве»: сделал четыре гола в ворота Щенсны, тащившего на ЧМ! Такой «Наполи» должен стать чемпионом

— Лучший игрок «Рубина», с которым тебе довелось работать?

— Ответ на этот вопрос можно угадать и без трех попыток. Он на поверхности!

— Часто теперь включаешь матчи «Наполи»?

— Конечно, периодически смотрю. Кстати, у меня вообще нет никакой ностальгии по поводу того, что кто-то из ребят ушел. Я очень рад за всех игроков, с которыми мы работали в «Рубине». Они великолепно выступают в Европе: Дрейер недавно перешел в «Андерлехт», Хакшбанович, Старфельт и Абильдгор в «Селтике», Тальби — в «Лорьяне». Есть Макаров в «Динамо». Ну а Хвича — это просто европейская сенсация. Горжусь, что все они выступали в «Рубине».

Олег Яровинский. Фото ФК "Рубин"
Олег Яровинский.
ФК «Рубин»

Не нужно недооценивать первую лигу. Борьба за выход в РПЛ будет нешуточная

— А кто в «Рубине» при вас не раскрылся так, как вы ожидали?

— Конечно же, Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Не то чтобы я большего от него ожидал, но это был большой и серьезный трансфер. Но в «Рубине» у Вани откровенно не получилось. Я надеюсь, что у него все хорошо сложится дальше. Считаю, сейчас у него все идет неплохо.

— Какой период для тебя был лучшим за время в «Рубине»?

— Все было кайфово и памятно. Ты же меня знаешь — разве видел, что я был в плохом настроении? Нет, все три года в «Рубине» получились для меня великолепными! Конечно, сезон, когда мы заняли четвертое место в премьер-лиге, был ярким.

Ну и для меня лично памятная дата — 19 декабря 2019-го, когда я приехал в Казань, подписал контракт с «Рубином». Потом я вернулся в Москву, отмечал свой переход с друзьями. Этот день мне очень запомнился, он был очень душевным.

— Что думаешь о перспективах «Рубина»? Чего нам всем ждать?

— Этого я не знаю... Сейчас есть спортивная составляющая: прекрасная команда. Считаю, будет нешуточная борьба за выход в РПЛ. Надеюсь, у «Рубина» получится ее выиграть.

— При этом все ожидали, что «Рубин» будет доминировать в первой лиге.

— Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у «Рубина» какая-то команда «галактикос», которая всех порвет. Это не так. ФНЛ — тяжелейшее соревнование, где надо отдать должное всем. Необходимо быть реалистами.

Леонид Слуцкий. «Хочу доказать, что вылет в ФНЛ — случайность!» Слуцкий — о трансферах и целях «Рубина»

— У вас в коллективе перед сезоном не было недооценки? Может, вы не ко всему оказались готовы: к полям, судейству...

— Нет, мы как раз понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко. Это раздражало.

Да, кто-то воспринимает эти слова так, будто мы соломку стелим. Но люди, которые хорошо знают ФНЛ и с которыми я общался — коллеги, футболисты, тренеры, — все говорили: «Ребята, это будет жестко». Однако в медиа и публичном пространстве мы слышали рассказы о том, как «Рубин» должен всех вынести. Но внутри клуба мы ожидали тяжелой борьбы. И получили ее.

Верю, что команда справится и решит задачу. Буду за нее болеть и всячески переживать. Вообще я стал большим поклонником Татарстана. Думаю, даже останусь жить в Казани. Мне здесь очень нравится. Ближайшие годы я точно хочу провести здесь.

— Неожиданно!

— Да, дети у меня здесь учатся и занимаются в секции, семья обжилась. Нам нравится в Казани. И по возможности я обязательно буду ходить на матчи «Рубина».

Хочу обратиться к болельщикам «Рубина»: продолжайте поддерживать команду, несмотря ни на что. Знаю, что вы терпеливые. Я не буду кричать, что вы — лучшие болельщики в мире. Но скажу, что в Казани живут очень хорошие и приятные люди. И если они будут ходить на стадион и поддерживать свою команду, это будет отлично. Я бы очень хотел, чтобы они посещали матчи и доброжелательно относились к клубу — так, как это прочувствовал я. Казань — классный город, который заслуживает, чтобы его представляли классная хоккейная и футбольная команды.

Хочется сказать спасибо, что все эти три года люди подходили на улицах и говорили добрые и ободряющие слова, выражали поддержку. Пусть это будет и дальше. Желаю команде удачи. Для меня это были прекрасные три года.

Обязательно буду болеть на трибуне стадиона в Казани, но уже в качестве болельщика «Рубина»!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
9
6
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Канчельскис: «Кокорина брали клубы РПЛ, почему Мамаева не взять?»
На стадионе «Динамо» выставили исторические барельефы
Тукманов: «Черышев не поможет «Торпедо» остаться в РПЛ»
«Факел» не заинтересован в переходе Черышева
Президент «Урала»: «Мы не интересуемся Черышевым»
В «Химках» заявили об отсутствии конфликта Гулиева с тренерским штабом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спас клуб от банкротства и вернул в еврокубки, верил в Слуцкого и вылетел в ФНЛ. Чем Сайманов запомнился в «Рубине»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости