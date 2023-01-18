«Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

Бывший спортивный директор казанского клуба дал первое интервью после ухода.

Во вторник «Рубин» объявил об уходе Олега Яровинского с поста спортивного директора — он покинул клуб вслед за гендиректором Рустемом Саймановым и тренером Леонидом Слуцким после трех лет работы в Казани.

В интервью «СЭ» менеджер объяснил причины ухода, а также порассуждал о будущем «Рубина» и дальнейших планах.

Уверен, «Рубин» выйдет в РПЛ

— Олег, клуб накануне объявил о твоем уходе. Это больше твое решение или нового руководства?

— Это было обоюдное решение. В «Рубин» пришла новая команда управленцев, мы с ними быстро обо всем договорились, завершили сотрудничество.

— Ты летал в Турцию и попрощался с командой.

— Да, специально приезжал, чтобы проститься с пацанами. Хорошо поговорили, нормально, по-взрослому. Обнялись, попрощались и разошлись. Пожелал ребятам удачи.

— С 2019 года была проделана большая работа. Какие у тебя эмоции от того, что этот этап завершен?

— Считаю, что мы провели в клубе долгий период, я с огромным удовольствием работал в «Рубине». Конечно, ухожу с чувством огорчения, потому что нам не удалось довести дело до конца и вернуть клуб в премьер-лигу. С другой стороны, уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ — и не так принципиально, со мной или без меня. Есть боеспособная команда, тренер и адекватные руководители. Уверен, все будет хорошо.

В тех условиях и обстоятельствах нам удавалось все, что мы запланировали. Да, к сожалению, мы вылетели. Это добавило очень большую ложку дегтя. Но фон вокруг нас в тот период был сумасшедший! В футболе все всегда неоднозначно. Самое главное, что на всех уровнях пытались честно вести диалог — с футболистами, с коллегами. Думаю, у всех остались только самые приятные воспоминания от совместной работы.

— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?

— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай. Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.

Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо.

Вадим Гаранин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Считал, что Гаранин — лучший вариант для «Рубина»

— Ты говорил о переговорах с Вадимом Гараниным. Все сорвалось, так как стало понятно, что вы уходите?

— Да, конечно. Когда ты приглашаешь тренера, то должен четко понимать, что ты с ним будешь нести ответственность за все происходящее. И будешь ему всячески помогать. Когда я понял, что не останусь в «Рубине», то и мои переговоры с Гараниным завершились. Но уверен: если бы остался, мы бы сотрудничали.

— Если смотреть на рынок свободных тренеров, то для «Рубина» это был чуть ли не лучший вариант.

— Да, я согласен. Но ты не можешь пригласить тренера, когда сам уходишь. Я считал, что на тот момент вариант с Гараниным был лучшим.

— Как тебе новые руководители клуба? Пока мы про них мало что знаем, а ты с ними контактировал при расторжении контракта.

— Мы коммуницировали очень мало. Для того чтобы кого-то оценивать, нужно с ним долго работать. Наше общение касалось моего ухода, и мы поняли друг друга за пять минут, мгновенно обо всем договорились. Расстались друзьями.

— У тебя был контракт до 2025 года. О чем вы договорились?

— Я согласился на двухмесячную компенсацию.

— Не думал потребовать неустойку?

— Нет, вообще не думал. Мы быстро поняли друг друга.

— Со стороны перемены в «Рубине» показались неожиданными и стремительными: ушел Рустем Сайманов, клуб быстро стал государственным, пришли новые руководители. А внутри клуба вы были к такому готовы?

— Нет, у меня не было никакой информации, поэтому все случилось достаточно неожиданно. Но в футболе такие вещи часто случаются внезапно. Не существует более правильного или неправильного времени для перемен.

И если уж говорить начистоту, то сейчас самый лучший период — есть длительные сборы, во время которых можно разобраться со всеми нюансами. Если что-то и менять кардинально, то зимние сборы — идеальное время. Я понимаю решение нового руководства и согласен с ним.

— С Рустемом Саймановым как-то обсуждали случившееся? Его уход тоже стал для многих внезапным.

— Конечно, мы обсуждали, но это наши частные беседы. Могу сказать, что три года совместной работы с Саймановым и Слуцким — прекрасное время. У нас был свой уникальный подход к решению каких-то вопросов. Ты ведь тоже видел, как мы порой принимали какие-то рискованные решения, на грани. Мы пытались делать правильные шаги, прогрессировать. Считаю, что стратегически и практически все было реализовано.

К сожалению, в эти процессы вмешались внешние обстоятельства. Я бы не хотел на них кивать, но они сильно повлияли на клубные процессы. Речь не только об отъезде легионеров, а в целом о ситуации, в которой оказался наш клуб. Никто не знал, что так случится, когда мы планировали стратегию.

Но все равно с точки зрения правильных решений и выбранной стратегии это было одно из лучших мест, где я работал.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Кварацхелия — это просто европейская сенсация

— Какие у тебя планы? Недавно ты получил лицензию Pro — нет желания попробовать себя в роли тренера?

— Мне очень хотелось закончить длиннющий процесс обучения на тренера, ведь я начал его с лицензии B, потом учился на А и затем с ходу поступил на Pro. Я очень рад, что мне удалось закончить обучение. Это большая страница, которую я перевернул. Буду всячески участвовать в тренерской деятельности, ездить на семинары — мне это очень интересно.

Но по поводу будущего — надо посмотреть, куда это развернется. Я ведь только сегодня уволился из «Рубина», поэтому про будущее особо и не думал.

— Слуцкий уже отреагировал на твой уход?

— Конечно, он подшутил на эту тему! Мы с Викторовичем и Фидаевичем (Сайманов. — Прим. «СЭ») постоянно в контакте и поддерживаем связь. И с кучей народу из «Рубина» на связи. Но, если честно, мы сильно это и не обсуждали, потому что и так все было понятно.

— Со стороны кажется, что все началось с ухода Слуцкого после ничьей с «Енисеем», когда команда была высоко в таблице. Почему он решился на такой шаг?

— Считаю, что все об уходе Леонида Викторовича надо спрашивать у него самого. Он сам должен отвечать на эти вопросы. Два руководителя, с которыми я работал, — Слуцкий и Сайманов — способны рассказать людям о своих желаниях, деталях и решениях. Не хотел бы выступать человеком, который отвечает за них.

— Судя по тому, что ты хотел пригласить в «Рубин» Гаранина, вы видели дальнейшее развитие клуба и без Слуцкого?

— Конечно! Это часть футбольной работы: тренер может уйти, но нужно двигаться дальше. Мы планировали начать сотрудничество с новым тренером, ему было интересно поработать в Казани.

— В итоге тренером назначили Юрия Уткульбаева. Как ты его оценишь?

— Для того чтобы оценивать Юрия Анваровича как тренера, нужно с ним поработать на протяжении продолжительного периода. А я его как тренера не знаю, потому что мы с ним взаимодействовали только по академии.

— Лучший игрок «Рубина», с которым тебе довелось работать?

— Ответ на этот вопрос можно угадать и без трех попыток. Он на поверхности!

— Часто теперь включаешь матчи «Наполи»?

— Конечно, периодически смотрю. Кстати, у меня вообще нет никакой ностальгии по поводу того, что кто-то из ребят ушел. Я очень рад за всех игроков, с которыми мы работали в «Рубине». Они великолепно выступают в Европе: Дрейер недавно перешел в «Андерлехт», Хакшбанович, Старфельт и Абильдгор в «Селтике», Тальби — в «Лорьяне». Есть Макаров в «Динамо». Ну а Хвича — это просто европейская сенсация. Горжусь, что все они выступали в «Рубине».

Олег Яровинский. ФК «Рубин»

Не нужно недооценивать первую лигу. Борьба за выход в РПЛ будет нешуточная

— А кто в «Рубине» при вас не раскрылся так, как вы ожидали?

— Конечно же, Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Не то чтобы я большего от него ожидал, но это был большой и серьезный трансфер. Но в «Рубине» у Вани откровенно не получилось. Я надеюсь, что у него все хорошо сложится дальше. Считаю, сейчас у него все идет неплохо.

— Какой период для тебя был лучшим за время в «Рубине»?

— Все было кайфово и памятно. Ты же меня знаешь — разве видел, что я был в плохом настроении? Нет, все три года в «Рубине» получились для меня великолепными! Конечно, сезон, когда мы заняли четвертое место в премьер-лиге, был ярким.

Ну и для меня лично памятная дата — 19 декабря 2019-го, когда я приехал в Казань, подписал контракт с «Рубином». Потом я вернулся в Москву, отмечал свой переход с друзьями. Этот день мне очень запомнился, он был очень душевным.

— Что думаешь о перспективах «Рубина»? Чего нам всем ждать?

— Этого я не знаю... Сейчас есть спортивная составляющая: прекрасная команда. Считаю, будет нешуточная борьба за выход в РПЛ. Надеюсь, у «Рубина» получится ее выиграть.

— При этом все ожидали, что «Рубин» будет доминировать в первой лиге.

— Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у «Рубина» какая-то команда «галактикос», которая всех порвет. Это не так. ФНЛ — тяжелейшее соревнование, где надо отдать должное всем. Необходимо быть реалистами.

— У вас в коллективе перед сезоном не было недооценки? Может, вы не ко всему оказались готовы: к полям, судейству...

— Нет, мы как раз понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко. Это раздражало.

Да, кто-то воспринимает эти слова так, будто мы соломку стелим. Но люди, которые хорошо знают ФНЛ и с которыми я общался — коллеги, футболисты, тренеры, — все говорили: «Ребята, это будет жестко». Однако в медиа и публичном пространстве мы слышали рассказы о том, как «Рубин» должен всех вынести. Но внутри клуба мы ожидали тяжелой борьбы. И получили ее.

Верю, что команда справится и решит задачу. Буду за нее болеть и всячески переживать. Вообще я стал большим поклонником Татарстана. Думаю, даже останусь жить в Казани. Мне здесь очень нравится. Ближайшие годы я точно хочу провести здесь.

— Неожиданно!

— Да, дети у меня здесь учатся и занимаются в секции, семья обжилась. Нам нравится в Казани. И по возможности я обязательно буду ходить на матчи «Рубина».

Хочу обратиться к болельщикам «Рубина»: продолжайте поддерживать команду, несмотря ни на что. Знаю, что вы терпеливые. Я не буду кричать, что вы — лучшие болельщики в мире. Но скажу, что в Казани живут очень хорошие и приятные люди. И если они будут ходить на стадион и поддерживать свою команду, это будет отлично. Я бы очень хотел, чтобы они посещали матчи и доброжелательно относились к клубу — так, как это прочувствовал я. Казань — классный город, который заслуживает, чтобы его представляли классная хоккейная и футбольная команды.

Хочется сказать спасибо, что все эти три года люди подходили на улицах и говорили добрые и ободряющие слова, выражали поддержку. Пусть это будет и дальше. Желаю команде удачи. Для меня это были прекрасные три года.

Обязательно буду болеть на трибуне стадиона в Казани, но уже в качестве болельщика «Рубина»!