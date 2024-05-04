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Сегодня, 15:00

Кто покинет РПЛ? Вылет грозит семи командам, у «Сочи» почти нет шансов

Вылет из РПЛ грозит семи командам
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Роберто Морено, Давид Деограсия, Виктор Гончаренко.
Фото «СЭ»
Остальные поборются.

Финиш РПЛ близко, и внизу таблицы идет битва за выживание, которой давно не было в нашем чемпионате. Попробуем разобраться, с кем именно придется прощаться в ближайшее время.

Сколько очков требуется для спасения?

Есть ли какой-то минимум очков, которого хватает для того, чтобы не вылететь? Да. Давайте посмотрим на команды, которые с сезона-2012/13 занимали 12-ю строчку (над зоной стыков). Почти во всех случаях, кроме двух исключений, приходилось набирать 30+ баллов. Средний показатель —32 очка. При этом в 6 из 11 последних сезонов требовалось набирать больше.

А сколько нужно очков, чтобы избежать прямого вылета? В таблице видно, сколько баллов набирала 14-я команда РПЛ с сезона-2012/13:

В среднем по сезону хватало 28 очков, чтобы зацепиться за стыки, но в последние годы шел тренд на увеличение. И если в прошлом сезоне хватило бы и 19 очков для попадания в стыки — настолько плохо выступили «Химки» (18) и «Торпедо» (13), то в позапрошлом 28 баллов означали прямой вылет — занявший 15 место «Рубин» набрал 29. В текущем сезоне сложная ситуация повторится.

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В этом сезоне вылет грозит семи командам. Даже «Ахмат» не в безопасности

Ситуация во второй половине таблицы в этом сезоне поразительная — за четыре тура до конца попасть в зону стыков или даже вылета могут сразу семь команд РПЛ. Особо не переживать может только «Рубин», находящийся на девятом месте (37 очков). И то — математически казанцы еще могут очутиться в зоне стыков, если вдруг проиграют все матчи, а все остальные конкуренты — выиграют.

Дело в том, что 16-е место и 10-е разделяют 9 очков, а 10-е и 14-е — 3. А в розыгрыше их еще 12, и для некоторых команд ситуация может радикально поменяться буквально за один-два тура. Но не для всех.

«Сочи», к примеру, спастись будет тяжело при любых раскладах. Нужен выдающийся собственный перформанс (в идеале — побеждать до самого финиша) и резкое падение сразу двух конкурентов. Если один из параметров не соблюсти, вылет южан может быть оформлен досрочно. А взять 12 очков команде Морено будет сложно — ей как минимум встречаться с претендующими на чемпионство «Динамо» и «Краснодаром».

«Урал» тоже в беде. У команды Гончаренко жуткий календарь, состоящий почти полностью из прямых конкурентов — играть предстоит с «Балтикой», «Факелом» и «Оренбургом». На практике такие матчи получаются самыми горячими и боевыми, где многое решает менталитет, а в проявлении характера в этом сезоне екатеринбуржцы замечены почти не были.

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Будет ли рокировка между «Оренбургом» и «Балтикой» с одной стороны и «Факелом» с «Пари НН» с другой стороны, сказать сложно. Команды разделяет 1-2 очка, то есть ничья или поражение воронежцев или нижегородцев при победе конкурентов поменяет все расклады. А проигрывать и «Пари НН», и «Факелу» есть кому — у них на двоих пять матчей с топовыми соперниками.

Наконец, особняком стоит «Ахмат». Команда с приходом Адиева начала неважно, хотя позднее выправила дела за счет нескольких важных побед. Но до зоны стыков все еще три очка, а у грозненцев непростой календарь, включая две игры с претендентами на чемпионство.

Борьба за выживание в этом сезоне РПЛ — явно одна из самых острых за последние годы. Ситуация, скорее всего, будет меняться почти каждый тур, не исключено, что все решится на финише. И только «Сочи» спасет лишь чудо — случится ли оно? Тем интереснее наблюдать за завершением чемпионата.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Урал
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В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
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Спартак

 6
И К Ж
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ЦСКА

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Виктор Александров

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