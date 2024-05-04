Кто покинет РПЛ? Вылет грозит семи командам, у «Сочи» почти нет шансов
Финиш РПЛ близко, и внизу таблицы идет битва за выживание, которой давно не было в нашем чемпионате. Попробуем разобраться, с кем именно придется прощаться в ближайшее время.
Сколько очков требуется для спасения?
Есть ли какой-то минимум очков, которого хватает для того, чтобы не вылететь? Да. Давайте посмотрим на команды, которые с сезона-2012/13 занимали 12-ю строчку (над зоной стыков). Почти во всех случаях, кроме двух исключений, приходилось набирать 30+ баллов. Средний показатель —32 очка. При этом в 6 из 11 последних сезонов требовалось набирать больше.
А сколько нужно очков, чтобы избежать прямого вылета? В таблице видно, сколько баллов набирала 14-я команда РПЛ с сезона-2012/13:
В среднем по сезону хватало 28 очков, чтобы зацепиться за стыки, но в последние годы шел тренд на увеличение. И если в прошлом сезоне хватило бы и 19 очков для попадания в стыки — настолько плохо выступили «Химки» (18) и «Торпедо» (13), то в позапрошлом 28 баллов означали прямой вылет — занявший 15-е место «Рубин» набрал 29. В текущем сезоне сложная ситуация повторится.
В этом сезоне вылет грозит семи командам. Даже «Ахмат» не в безопасности
Ситуация во второй половине таблицы в этом сезоне поразительная — за четыре тура до конца попасть в зону стыков или даже вылета могут сразу семь команд РПЛ. Особо не переживать может только «Рубин», находящийся на девятом месте (37 очков). И то — математически казанцы еще могут очутиться в зоне стыков, если вдруг проиграют все матчи, а все остальные конкуренты — выиграют.
Дело в том, что 16-е место и 10-е разделяют 9 очков, а 10-е и 14-е — 3. А в розыгрыше их еще 12, и для некоторых команд ситуация может радикально поменяться буквально за один-два тура. Но не для всех.
«Сочи», к примеру, спастись будет тяжело при любых раскладах. Нужен выдающийся собственный перформанс (в идеале — побеждать до самого финиша) и резкое падение сразу двух конкурентов. Если один из параметров не соблюсти, вылет южан может быть оформлен досрочно. А взять 12 очков команде Морено будет сложно — ей как минимум встречаться с претендующими на чемпионство «Динамо» и «Краснодаром».
«Урал» тоже в беде. У команды Гончаренко жуткий календарь, состоящий почти полностью из прямых конкурентов — играть предстоит с «Балтикой», «Факелом» и «Оренбургом». На практике такие матчи получаются самыми горячими и боевыми, где многое решает менталитет, а в проявлении характера в этом сезоне екатеринбуржцы замечены почти не были.
Будет ли рокировка между «Оренбургом» и «Балтикой» с одной стороны и «Факелом» с «Пари НН» с другой стороны, сказать сложно. Команды разделяет 1-2 очка, то есть ничья или поражение воронежцев или нижегородцев при победе конкурентов поменяет все расклады. А проигрывать и «Пари НН», и «Факелу» есть кому — у них на двоих пять матчей с топовыми соперниками.
Наконец, особняком стоит «Ахмат». Команда с приходом Адиева начала неважно, хотя позднее выправила дела за счет нескольких важных побед. Но до зоны стыков все еще три очка, а у грозненцев непростой календарь, включая две игры с претендентами на чемпионство.
Борьба за выживание в этом сезоне РПЛ — явно одна из самых острых за последние годы. Ситуация, скорее всего, будет меняться почти каждый тур, не исключено, что все решится на финише. И только «Сочи» спасет лишь чудо — случится ли оно? Тем интереснее наблюдать за завершением чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3