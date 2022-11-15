Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше
Сегодня Леонид Слуцкий покинул «Рубин». Тренер на базе попрощался с игроками и персоналом, а клуб утром дал официальное сообщение. Кажется, мало кто ожидал отставки тренера именно сейчас.
«Рубин» в выходные сыграл вничью 0:0 с «Енисеем», Слуцкий в той игре был удален, а судья не назначил в ворота соперника казанцев чистый пенальти за игру рукой. Но в таблице ситуация была не настолько критичная, чтобы тренер рвался в отставку. Тем более что до конца года у «Рубина» остаются важные матчи с «Уфой» и «Нефтехимиком». Теперь казанцы проведут их уже без Слуцкого.
Первые предпосылки к тому, что тренер уйдет, появились еще полтора месяца назад — тогда «Рубин» проиграл дома тульскому «Арсеналу», уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу туляков. По информации «СЭ», в перерыве той игры Слуцкий сообщил команде, что уйдет из клуба, если «Рубин» не вытащит матч.
Команда проиграла 1:2, Слуцкий был готов объявить об отставке, но в раздевалке его переубеждали лидеры команды: Алан Дзагоев, Олег Иванов, Джоэль Фамейе и Али Аднан. Все они пришли в «Рубин» во многом из-за тренера. Тогда Леонида Викторовича удалось успокоить — на послематчевой пресс-конференции он не стал говорить об уходе, хотя желание у тренера было.
При этом была вероятность его ухода уже через тур: Слуцкий бы подал в отставку в случае проигрыша «СКА-Хабаровску» Романа Шаронова. Это могло быть четвертое поражение подряд для казанцев. После такой же серии Слуцкий уходил из «Витесса».
Но дубль Олега Иванова продлил пребывание тренера в «Рубине» еще на месяц. А затем казанцы опять начали терять очки: с «Балтикой» (3:3), «Акроном» (0:0) и «Енисеем» (0:0). Стабильности в игре не было, команду шатало так же, как качается на тренерской скамейке сам Слуцкий во время матчей.
Судя по инсайдам из клуба, именно в себе тренер и видит причину проблем. Об этом он и сообщил команде еще во время матча с «Арсеналом»: «Вы все хорошие игроки, мы вас выбирали. Значит, дело во мне». Даже уговоры лидеров, которых тренер много лет знает, — Иванова и Дзагоева — в итоге не сработали.
Кажется, Слуцкий в первую очередь эмоционально устал от работы в «Рубине». Период в Казани начался ярко: спасение от вылета, выход в еврокубки с яркой игрой Кварацхелии, Макарова и Деспотовича. В феврале этого года начались суровые будни без легионеров, что и привело к вылету. Нервное состояние усиливали петиции болельщиков с требованием уволить тренера, а также баннеры и кричалки фанатов, которые отправляли Слуцкого из клуба.
Удивительно, но еще в мае, после вылета в ФНЛ, тренер даже не думал об отставке. Наоборот, хотел доказать всем, что это ошибка и что он может вернуть команду обратно в РПЛ. Уже осенью эта уверенность, судя по всему, улетучилась.
Кажется, Леонид Викторович морально давно был готов к уходу. Рассказывали, что он еще в прошлом сезоне РПЛ собирал вещи и уезжал с базы. Но потом эмоции остывали, он возвращался и продолжал работать на тренировках как ни в чем не бывало.
Слуцкий в этом сезоне срывался на судей, удалялся, называл свою команду лучшей по статистическим показателям. Время от времени собирался уйти, затем передумывал, но все же пришел к выводу, что «Рубин» ему лучше покинуть. Принято считать, что тренер — лицо команды. Возможно, эти поиски и метания привели к тому, что и «Рубин» Слуцкого в сезоне так нестабилен и с лучшим бюджетом и игроками в ФНЛ еще ни разу по ходу сезона не лидировал в таблице.
Слуцкого в «Рубине» заменит Юрий Уткульбаев — специалист ранее работал в «Нефтехимике», где открыл Дениса Макарова и показывал хорошие результаты со скромным бюджетом. Тренер работает в казанском клубе и часто появлялся на тренировках основной команды, а в ложе смотрел матчи «Рубина» вместе с гендиректором Рустемом Саймановым. Видимо, оба давно были готовы к решению Слуцкого покинуть команду.
Символично, что последний матч Слуцкого в «Рубине» закончился удалением. В Казани Леонид Викторович установил личный рекорд по красным карточкам за всю карьеру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
|20.11
|00:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|20.11
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|20.11
|00:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|20.11
|00:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|00:00
|
Уфа – Рубин
|- : -
|20.11
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|20.11
|00:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|20.11
|00:00
|
Нефтехимик – Волга
|- : -
|20.11
|00:00
|
Родина – Велес
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4