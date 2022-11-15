Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше

Как развивались события в Казани после вылета в ФНЛ.

Сегодня Леонид Слуцкий покинул «Рубин». Тренер на базе попрощался с игроками и персоналом, а клуб утром дал официальное сообщение. Кажется, мало кто ожидал отставки тренера именно сейчас.

«Рубин» в выходные сыграл вничью 0:0 с «Енисеем», Слуцкий в той игре был удален, а судья не назначил в ворота соперника казанцев чистый пенальти за игру рукой. Но в таблице ситуация была не настолько критичная, чтобы тренер рвался в отставку. Тем более что до конца года у «Рубина» остаются важные матчи с «Уфой» и «Нефтехимиком». Теперь казанцы проведут их уже без Слуцкого.

Первые предпосылки к тому, что тренер уйдет, появились еще полтора месяца назад — тогда «Рубин» проиграл дома тульскому «Арсеналу», уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу туляков. По информации «СЭ», в перерыве той игры Слуцкий сообщил команде, что уйдет из клуба, если «Рубин» не вытащит матч.

Команда проиграла 1:2, Слуцкий был готов объявить об отставке, но в раздевалке его переубеждали лидеры команды: Алан Дзагоев, Олег Иванов, Джоэль Фамейе и Али Аднан. Все они пришли в «Рубин» во многом из-за тренера. Тогда Леонида Викторовича удалось успокоить — на послематчевой пресс-конференции он не стал говорить об уходе, хотя желание у тренера было.

Леонид Слуцкий. Егор Алеев, Фото ТАСС

При этом была вероятность его ухода уже через тур: Слуцкий бы подал в отставку в случае проигрыша «СКА-Хабаровску» Романа Шаронова. Это могло быть четвертое поражение подряд для казанцев. После такой же серии Слуцкий уходил из «Витесса».

Но дубль Олега Иванова продлил пребывание тренера в «Рубине» еще на месяц. А затем казанцы опять начали терять очки: с «Балтикой» (3:3), «Акроном» (0:0) и «Енисеем» (0:0). Стабильности в игре не было, команду шатало так же, как качается на тренерской скамейке сам Слуцкий во время матчей.

Судя по инсайдам из клуба, именно в себе тренер и видит причину проблем. Об этом он и сообщил команде еще во время матча с «Арсеналом»: «Вы все хорошие игроки, мы вас выбирали. Значит, дело во мне». Даже уговоры лидеров, которых тренер много лет знает, — Иванова и Дзагоева — в итоге не сработали.

Кажется, Слуцкий в первую очередь эмоционально устал от работы в «Рубине». Период в Казани начался ярко: спасение от вылета, выход в еврокубки с яркой игрой Кварацхелии, Макарова и Деспотовича. В феврале этого года начались суровые будни без легионеров, что и привело к вылету. Нервное состояние усиливали петиции болельщиков с требованием уволить тренера, а также баннеры и кричалки фанатов, которые отправляли Слуцкого из клуба.

Удивительно, но еще в мае, после вылета в ФНЛ, тренер даже не думал об отставке. Наоборот, хотел доказать всем, что это ошибка и что он может вернуть команду обратно в РПЛ. Уже осенью эта уверенность, судя по всему, улетучилась.

Кажется, Леонид Викторович морально давно был готов к уходу. Рассказывали, что он еще в прошлом сезоне РПЛ собирал вещи и уезжал с базы. Но потом эмоции остывали, он возвращался и продолжал работать на тренировках как ни в чем не бывало.

Слуцкий в этом сезоне срывался на судей, удалялся, называл свою команду лучшей по статистическим показателям. Время от времени собирался уйти, затем передумывал, но все же пришел к выводу, что «Рубин» ему лучше покинуть. Принято считать, что тренер — лицо команды. Возможно, эти поиски и метания привели к тому, что и «Рубин» Слуцкого в сезоне так нестабилен и с лучшим бюджетом и игроками в ФНЛ еще ни разу по ходу сезона не лидировал в таблице.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Слуцкого в «Рубине» заменит Юрий Уткульбаев — специалист ранее работал в «Нефтехимике», где открыл Дениса Макарова и показывал хорошие результаты со скромным бюджетом. Тренер работает в казанском клубе и часто появлялся на тренировках основной команды, а в ложе смотрел матчи «Рубина» вместе с гендиректором Рустемом Саймановым. Видимо, оба давно были готовы к решению Слуцкого покинуть команду.

Символично, что последний матч Слуцкого в «Рубине» закончился удалением. В Казани Леонид Викторович установил личный рекорд по красным карточкам за всю карьеру.