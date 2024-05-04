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Париж-2024

Сегодня, 13:30

ВАДА продолжает отбирать флаги. К нейтралам на Олимпиаде в Париже добавилась еще одна страна

ВАДА запретила Тунису выступать на Олимпиаде под своим флагом
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фото Global Look Press
Всемирное антидопинговое агентство вслед за Россией и Анголой наложило санкции на Тунис.

Всемирное антидопинговое агентство продолжает кошмарить страны по всему миру и отбирать у них национальную символику. На этой неделе организация объявила о применении санкций к Тунису. Таким образом, африканская страна примкнула к ранее дисквалифицированным России и Анголе. Плюс в черном списке ВАДА находится Международная федерация бодибилдинга и фитнеса. Но точку в агентстве ставить не собираются — на карандаше еще несколько государств, которые могут поехать в Париж под нейтральным флагом.

Мы вас предупреждали

Решение по Тунису не было внезапным. Еще в ноябре 2023 года ВАДА предупредило Тунисскую национальную антидопинговую организацию (ANAD) о несоблюдении международных правил. Сообщалось, что она не смогла полностью реализовать Всемирный антидопинговый кодекс версии 2021 года в рамках своей правовой системы. Тогда ANAD предоставила график принятия поправок, который поможет привести тунисскую правовую базу в соответствие.

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На все про все был дан срок — четыре месяца. Необходимые меры, как сообщает агентство, Тунис не принял. Дедлайн прошел в начале апреля. У ANAD имелся 21 день, чтобы оспорить решение о дисквалификации, но африканцы от этого шага отказались. «Соответственно, официальное уведомление, отправленное в ANAD 8 апреля 2024 года, теперь является окончательным решением, подлежащим немедленному исполнению», — говорится в заявлении ВАДА.

Получается, что красного флага с полумесяцем и пятиконечной звездой на Играх в Париже мы не увидим. Тунис больше не сможет выступать со своей национальной символикой на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года. Также на территории страны нельзя проводить региональные, континентальные и мировые чемпионаты. Все это будет продолжаться до тех пор, пока ВАДА не восстановит организацию в своих правах.

Фото Global Look Press

Кто на очереди?

На том же ноябрьском заседании исполкома ВАДА в список наблюдения были добавлены Венесуэла и Нигерия. Конкретные причины называют размыто. Но в обоих случаях, как и в ситуации с Тунисом, речь идет о несоответствии национального законодательства кодексу версии 2021 года.

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«ВАДА всегда поддерживает подписантов кодекса и помогает им, когда у них есть несоответствия, чтобы избежать этой ситуации, — объяснял глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. — Однако гармонизация антидопинговой системы имеет решающее значение — мы согласны со спортсменами, когда они говорят нам, что все стороны, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс, должны соблюдать такие же высокие стандарты, как и они сами. Подписавшиеся стороны должны соблюдать правила и решения — в противном случае мы не сможем обеспечить равные условия игры».

Был свой испытательный срок и у Филиппин. Причины примерно те же. Однако островитяне решили не идти по пути Туниса или Анголы, решив оспорить санкции ВАДА в Спортивном арбитражном суде. Так же поступили Венесуэла и Нигерия. Помимо этого, проблемы могут возникнуть у ЮАР, Бермуд, Монголии и Кении.

Фото Reuters

Чувство обиды

В результате точек на планете, где ВАДА дозволяет проводить международные соревнования, становится все меньше. Россия из стран в этом санкционном списке занимает самую крупную территорию. Претензии к нашей стране от Всемирного антидопингового агентства тянутся давно, и конца им не видно. Они появились в 2015-м, а в 2020-м срок наказания должен был истечь, но в агентстве продолжают находить новые причины, чтобы не восстанавливать Россию в правах.

В РУСАДА пытаются наладить контакт, но не могут пробить эту стену. «Мы работаем открыто. Находимся в постоянном диалоге с ВАДА. Думаю, каждый мой сотрудник испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом, у которого небольшие зарплаты», — приводит ТАСС слова главы Российского антидопингового агентства Вероники Логиновой.

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ВАДА в связке с МОК не только мешают соревноваться со всеми на равных условиях, но и проводить собственные турниры. Много вопросов у всемирных борцов за чистый спорт к Играм дружбы, которые запланированы на сентябрь. «В частности, вызывает обеспокоенность тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу», — говорилось в сообщении ВАДА. Глава МОК Томас Бах с этим заявлением согласен: «Агентство должно будет решить, что Игры дружбы будут означать в плане соблюдения норм в российском спорте, — обозначил Бах на пресс-конференции в марте. — Также ВАДА нужно будет решить, каковы могут быть последствия для участников и для национальных олимпийских комитетов».

Олимпиада
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