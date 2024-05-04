Соболенко проиграла Свентек в финале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила Иге Свентек из Польши в финале турнира в Мадриде — 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

Игра продолжалась 3 часа 14 минут.

Соболенко сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Свентек 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперницы второй год подряд встретились в финале турнира в Мадриде — в 2023 году победу праздновала белоруска. Свентек впервые завоевала титут в Мадриде.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) - Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)