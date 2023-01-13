Спас клуб от банкротства и вернул в еврокубки, верил в Слуцкого и вылетел в ФНЛ. Чем Сайманов запомнился в «Рубине»

«СЭ» — об уходе культового менеджера.

«Рубин» официально объявил о том, что на уровне разговоров и слухов было известно еще в декабре — Рустем Сайманов покидает клуб и передает дела новому руководству.

В 2017 году менеджер вернулся в команду вместе с Курбаном Бердыевым, став спортивным директором, и за пару лет превратился в главного человека в клубе, вошел в исполком РФС и осуществил важные изменения в «Рубине».

Пять лет назад клуб был в долгах, оставшихся после Хави Грасии, и занимался расторжением контрактов с дорогими легионерами, чьи зарплаты уже не мог потянуть. Неустойки футболистам выплачивались годами, и «Рубин» формировал бюджет так, чтобы в основном закрывать старые счета, а не думать о формировании сильной команды на перспективу.

Рустем Сайманов. ФК «Рубин»

Сайманов запустил поиск крепкого спонсора, чтобы «Рубин» стал финансово стабилен и думал о больших задачах, а не считал каждую копейку. Ситуация реально была критичной — в тот период всерьез обсуждался вариант с банкротством «Рубина». Но Сайманову удалось убедить высшее руководство, что это не выход, а ему по силам разгрести долги. И это удалось: спустя некоторое время Алекс Сонг, Янн М`Вила и другие высокооплачиваемые легионеры больше не имели претензий к казанцам.

Та ситуация добавила Сайманову авторитета — в сложный период он не только сохранил клуб и нашел компромисс с руководством и ушедшими игроками, но и собрал команду, которая стабильно шла в середняках РПЛ.

После ухода Бердыева в 2019 году Сайманов взял на себя еще большую ответственность — его всегда воспринимали в связке с Курбаном Бекиевичем, но расхождения в видении того, как должен развиваться клуб, привели к расставанию с культовым специалистом. Менеджер решил сделать «Рубин» более привлекательным и в имиджевом плане, и с точки зрения зрелищности игры.

Именно Сайманов привез в Казань Леонида Слуцкого. Хотя в тот момент это казалось фантастикой: тренера, который только вернулся из Европы, удалось завлечь довольно скромным для его статуса проектом.

Селекция «Рубина» тоже впечатляла. Кварацхелия, Старфельт, Абильдгор, Хван Ин Бом, Давиташвили, Тальби, Уремович, Хакшабанович — все, кого подписали в тот период, прямо сейчас играют в Европе.

С таким составом казанцы финишировали четвертыми и вернулись в еврокубки. После нескольких лет стагнации, когда команда буксовала на уровне 9-11-го места, это был суперпрорыв. На кураже «Рубин» выдавал ярчайшие матчи: обыгрывал «Зенит» с голом-шедевром Макарова, побеждал «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. Наконец, в Казани впервые за много лет засверкала большая звезда — Хвича реально кошмарил соперников финтами и заманивал зрителей на трибуны.

Тот «Рубин» вообще переживал лучшее время в постчемпионской эпохе, в том числе в инфополе. В плане медиа казанцы стали лучшими в лиге: клипы казанцев резонировали и становились хитами. Сайманов и Слуцкий поддерживали идею открытого и современного клуба, которым стал «Рубин».

Рустем Сайманов и Андерс Дрейер. ФК «Рубин»

Есть ощущение, что при новом руководстве мы ничего подобного не увидим. Показательно, что на протяжении двух последних месяцев клуб молчал и никак не объяснял, что происходит, чего ждать и куда будет двигаться команда после глобальных перемен.

Безусловно, с Саймановым связаны не только успехи — его критиковали, и порой заслуженно. Большинство фундаментальных проблем «Рубина» вскрылись в феврале 2022-го: ставка на легионеров привела к огромным потерям в составе (ни Сайманову, ни его команде менеджеров оказалось не по силам удержать иностранцев), а отсутствие своих воспитанников лишило антикризисного маневра, который активировали «Ростов» и «Краснодар». В результате «Рубин» отбросило на дно таблицы, а ресурсов, для того чтобы исправить ситуацию, просто не оказалось.

Возможно, на ситуацию могла повлиять смена тренерского штаба, но при Сайманове у Слуцкого был безлимитный кредит доверия. Это вызывало недовольство у болельщиков, но гендиректор «Рубина» не реагировал на критику и убеждал тренера остаться даже в те моменты, когда Леонид Викторович сам порывался уйти.

Ошибка ли это? Сейчас можно сказать, что да, но в тот момент видение Сайманова было по-своему логичным — он не хотел отворачиваться от специалиста, которого долго уговаривал приехать в Казань и с которым ему удалось провести сверхуспешный сезон. У него были свои аргументы в пользу того, что тренеру удастся выправить положение «Рубина».

Но клуб вылетел, и снова удерживать Слуцкого в ноябре прошлого года Сайманов не стал. Были слухи о конфликте тренера и гендиректора, но в «Рубине» это не подтверждали. Более того, в день, когда Слуцкий объявил команде об уходе, он улетел в Москву вместе с Саймановым, у которого тоже были дела в столице.

Уход Слуцкого, нестабильные результаты — это запустило процесс смены руководства и перехода «Рубина» к госуправлению. Сайманов в планы правительства не входил — его попросили передать дела и освободить должность.

Рустем Сайманов. Фото Global Look Press

Новый президент «Рубина» Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану — в четверг впервые приехал на базу команды и познакомился с сотрудниками. Казанский клуб вступает в новую эпоху.

Прошлая получилась неоднозначной. С одной стороны, Сайманов построил сильный частный клуб, который снова переводят на государственный бюджет и управление, и вернул в Казань еврокубки. С другой — в Лиге конференций команда вылетела в первом же раунде от польского «Ракува». А после впервые за 20 лет отправилась в ФНЛ. Никто уже не будет вспоминать нюансы краха: отъезд легионеров, знаменитые слайды Слуцкого и трехчасовую пресс-конференцию Сайманова, который детально объяснял свою позицию журналистам и выдвигал контраргументы.

Глобально именно вылет в ФНЛ и то, что «Рубин» не смог доминировать даже в первой лиге, привело к ослаблению позиций Сайманова. В высшем руководстве элементарно устали ждать, что ситуация изменится, и решили, что смогут сделать все качественнее и оперативнее.

Получится ли? Увидим в самое ближайшее время.