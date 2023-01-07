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Сегодня, 17:30

Радикальные перемены в «Рубине»: все о новом тренере, руководстве и возможных трансферах

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Самаренкин с футболистами «Рубина».
Фото Соцсети
Юрий Уткульбаев.
Фото ФК «Рубин»
Тренировка «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
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Инсайды «СЭ».

Каким будет новое руководство «Рубина»?

В конце года у «Рубина» появился новый руководитель — глава УФНС по Республике Татарстан Марат Сафиуллин, который пока официально не был представлен, но должен занять пост президента клуба. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов плавно передает дела новому руководству — после новогодних каникул в «Рубин» придут новые менеджеры.

Ранее на базе клуба никто из команды Марата Сафиуллина не появлялся, никакого знакомства с персоналом «Рубина» и представления команде еще не было. В клубе мало у кого есть понимание, что будет дальше. По данным «СЭ», в ближайшие дни к работе приступят два новых директора: Александр Айбатов и Шамил Хуснутдинов. Айбатов много лет работал в «Рубине» в роли начальника команды и исполнительного директора, а Хуснутдинова помнят по работе гендиректором в хоккейном «Ак Барсе». Менеджеров ожидают на базе клуба в ближайшее время.

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Ранее «Рубин» начал процедуру по смене юридического лица и должен снова стать государственным клубом. ООО «Рубин» войдет в новую структуру — автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Рубин». Это будет поглощением старой структуры новой, чтобы избежать проблем как с переподписанием спонсорских контрактов, так и с игроками. У ООО «Рубин» до конца сезона действует контракт с СИБУРом, который формирует основную часть бюджета. Источники «СЭ» отмечают, что он будет сохранен, соглашение останется в силе, несмотря на перемены в «Рубине». При этом клуб уже ведет переговоры по новичкам и закладывает средства под трансферы. Правда, берутся они из старого бюджета, либо республика будет увеличивать финансирование, пока непонятно.

Дмитрий Самаренкин с футболистами «Рубина». Фото Соцсети
Дмитрий Самаренкин с футболистами «Рубина».
Фото Соцсети

Селекцией в «Рубине», по данным «РБ Спорт», занимается бизнесмен и бывший президент клуба Дмитрий Самаренкин. По данным «СЭ», он действительно ведет переговоры с клубами и игроками, по инициативе Самаренкина от лица «Рубина» уже были сделаны официальные предложения по трансферам. Самаренкин в период своего президентства пытался привезти в Казань Кима Чельстрема, Рената Янбаева, Андрея Воронина и вернуть Алехандро Домингеса, но из-за разногласий с Курбаном Бердыевым сделки сорвались, а президент покинул свой пост.

Спустя 10 лет Самаренкин вернулся к работе в клубе — официальной должности в структуре руководства у него, судя по всему, не будет, хотя он будет входить в совет директоров «Рубина». Самаренкин последние годы не обходился без футбола: он создал любительский клуб «Нэфис», который в прошлом году сыграл в Кубке России, а тренировал команду Ринат Билялетдинов.

Юрий Уткульбаев. Фото ФК «Рубин»
Юрий Уткульбаев.
ФК «Рубин»

На сборы «Рубин» едет с Уткульбаевым

Интересно, что Самаренкин в интервью после ухода из «Рубина» в 2012 году признавался, что предлагал попечительскому совету клуба кандидатуру на смену Курбану Бердыеву — тренера из системы «Рубина» Юрия Уткульбаева.

«Это тренер, который с дублем выиграл Кубок Содружества против основных составов соперников. Это наш, казанский парень. Я всегда считал, что не боги горшки обжигают. Откуда взялся тот же Моуриньо? Он не был никогда футболистом. Поэтому никогда не боялся взять ответственность на себя. Я более чем уверен в способностях наших местных ребят», — говорил Самаренкин «БИЗНЕС Online» 10 лет назад.

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С тех пор Уткульбаев успел поработать с дублем «Рубина», «Рубином-2», «Актобе» и «Нефтехимиком», а в конце прошлого года сменил ушедшего из клуба Леонида Слуцкого. Уткульбаев работал в структуре «Рубина» в департаменте развития игроков и подхватил команду по просьбе Сайманова, когда она осталась без тренера.

Учитывая отношение к Уткульбаеву того же Самаренкина, которому доверяет новый президент «Рубина», неудивительно, что тренер избавился от приставки «и. о.». Он провел работу по подготовке к зимним сборам — казанцы будут базироваться в Турции в том же отеле, что и при Слуцком последние годы. Команда соберется в Белеке 9 января, где должны объявить о назначении специалиста.

При Уткульбаеве «Рубин» выиграл две последние игры в ФНЛ перед зимней паузой. Судя по всему, в новом руководстве клуба считают, что тренер может решить задачу по выходу казанцев в РПЛ. Менеджеры не стали прорабатывать кандидатуры, которые вели предыдущие руководители Сайманов и Яровинский: того же Вадима Гаранина и Марко Николича. У новых менеджеров свое видение.

Тренировка «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Тренировка «Рубина».
ФК «Рубин»

Кто уйдет, а кто может прийти в «Рубин»?

Новые руководители, тренер и юридический статус несут как новые кадровые решения, так и изменения в селекции. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в начале года покинет клуб. По данным «СЭ», пока его контракт не расторгнут, но новое руководство не заинтересовано в том, чтобы продолжать сотрудничество. Переговоры и селекция сейчас проходят без его участия, поэтому очевидно, что он не входит в планы новой команды.

По остальным сотрудникам или игрокам пока никаких очевидных решений не проглядывается. Никто пока не проводил встреч с персоналом и футболистами. Уже после того как новое руководство познакомится с командой, возможны какие-то изменения, от которых и будут отталкиваться футболисты. Собеседники «СЭ» в «Рубине» отмечают, что игроки переживают из-за радикальных изменений в клубе.

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Футболисты пока не понимают, чего ждать, какой будет стратегия у нового менеджмента, какие планы у тренера. Многие приходили под Слуцкого, Сайманова и Яровинского, поэтому нельзя исключать, что из клуба уйдут те, кому новый проект и подход не понравятся.

От этой ситуации будет зависеть, сколько трансферов ожидается в «Рубин». Пока Юрий Уткульбаев приглашает лишь знакомых футболистов. Как сообщил журналист Сергей Ильев, из «Нефтехимика» в казанский клуб может перейти Мераби Уридия, который работал с тренером в Казани и в Нижнекамске. Также, по данным «СЭ», у «Рубина» есть интерес к игрокам из «Алании» и «Уфы». Еще двух футболистов из Узбекистана успели приобрести при Рустеме Сайманове: хавбека Умарали Рахмоналиева и защитника Рустама Ашурматова.

Но пока казанцы не смогут никого заявить: РФС наложил на «Рубин» бан на регистрацию новичков за долги, которые не погасило прошлое руководство, перед тремя агентами — Ломовицкого, Деспотовича и Лисаковича. Эти проблемы будет решать уже новый менеджмент.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
Юрий Уткульбаев
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7
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В «Рубине» смена власти: Сайманов может уйти вслед за Слуцким. Клуб снова станет государственным?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

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