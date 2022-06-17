«Хочу доказать, что вылет в ФНЛ — случайность!» Слуцкий — о трансферах и целях «Рубина»

Казанцы мечтают вернуться в премьер-лигу.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Казани провел открытую для прессы тренировку и ответил на вопросы журналистов.

Он рассказал, как подписывал новичков, что будет с легионерами в России, как переживал вылет в ФНЛ и почему «Рубин» продолжает считать себя командой премьер-лиги.

«Мой прогноз: легионерам РПЛ снова дадут возможность приостановить контракты»

— Леонид Викторович, как себя чувствуете: раньше на тренировке было 4-5 человек, а теперь больше 20?

— Комфортно очень. Намного лучше, когда у тебя есть команда.

— Вы говорили, что ждете еще двух новичков. Муллин и Мартынович — последние трансферы?

— Не знаю. У нас же есть ограничения по заявке. Если мы будем отталкиваться от этого, то у нас есть три места, из них два легионерских. Может быть, кто-то появится. Но основную селекцию мы уже провели.

— Какова судьба легионеров «Рубина»?

— До официального решения УЕФА по возможной приостановке контрактов мы не можем давать какие-то комментарии и управлять их судьбой.

— А какое у вас предположение: что может быть?

— Теоретически возможны три варианта: первый — иностранцев признают свободными агентами; второй — дадут им возможность приостановить контракты на какой-то срок. Я думаю, что на год (это логично, потому что мы на год забанены в еврокубках). И третий вариант — просто скажут им вернуться после 30 июня. Сказать наверняка сложно. Но мой прогноз — случится второй сценарий.

— Этому «Рубину» за год по силам вернуться в РПЛ?

— Конечно, да.

— Морально отошли от вылета в ФНЛ?

— Ну а деваться некуда, нужно было готовиться. Мы одними из первых сформировали состав, определились с теми, кто должен покинуть клуб, а кто — остаться. Некоторые игроки приехали чуть позднее: Фамейе и Муллин, а таже Йевтич, который полтора месяца не играл в АЕК из-за травмы. Но по селекции мы сработали быстро.

— Как удалось убедить Йевтича вернуться в Россию?

— В случае с легионерами ключевыми являются три фактора. Национальность — африканцев и южноамериканцев удержать легче, чем европейцев. Второе — их востребованность: наши легионеры смогли найти клубы в течение нескольких дней. Третий фактор — контрактные обязательства. Легионеры сравнивают риски.

Эти три момента — главные. В других клубах могут рассказывать что угодно: о том, как они проявили чудеса работы, наняли психологов, которые убедили игроков остаться. Но на деле все максимально цинично и просто.

С Йевтичем мы тоже разговаривали и убеждали остаться. Но он сам принимал решение, исходя из трех факторов, которые я назвал.

Юрий Дюпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся»

— В клубе много новичков. Как они адаптируются в «Рубине»?

— Хорошо. Много игроков с опытом, с кем-то уже пересекались, я всех хорошо знаю. Никаких проблем нет. Может, только с Фамейе, да и то у него русская девушка, он учит язык.

Сейчас даже трудно понять, костяк команды составляют новые игроки или те, кто остался. Новичков даже больше, чем тех, кто доигрывал сезон.

— Есть уверенность, что Самошников и Дюпин начнут сезон в «Рубине»?

— Нет, такой уверенности нет.

— По Ивану Игнатьеву у вас есть понимание? Пришли Муллин и Фамейе, есть Лисакович. Видите ли Игнатьева в команде с учетом такого набора форвардов?

— Я не готов делать персональные выводы. Мы планируем что-то, но есть контрактные обязательства. Коновалов работал с командой, пока клуб не нашел ему варианты и он не ушел в аренду.

На 90% костяк команды сформирован — если кто-то уйдет, то это будет зависеть от массы обстоятельств. Дюпин, Самошников, Игнатьев или Лисакович — я пока не могу ответить... В случае с каждым ситуация будет развиваться так, как будет реагировать рынок на возможность их приобретения.

— Башкиров сейчас в расположении «Рубина». Планируете его подписать?

— Он приехал давно, клуб дал ему возможность восстановиться после травмы. Он с апреля на базе. Но заключение контракта с ним не планируется.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Был зол из-за вылета в ФНЛ»

— После вылета в ФНЛ вас многие критиковали и требовали, чтобы вы покинули «Рубин». Как вы это пережили?

— Спокойно. Я никак не восстанавливался, потому что для этого нужно было впасть в какую-то низшую точку. У меня такого состояния не было. Были злость из-за сложившейся ситуации и желание быстрее вернуться к работе, собрать команду и доказать, что это была досадная случайность.

С другой стороны, всякое может случиться: вдруг завтра примут решение о том, что русским игрокам можно спокойно покидать клубы и приостанавливать контракты...

— На каком стадионе «Рубин» будет играть в ФНЛ?

— «Рубин» — большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку в этом сезоне.

Сейчас основная задача всех нас — не понизить планку ни в чем: ни в медицине, ни в питании, качестве полей, физиотерапевтах. Мы себя считаем и позиционируем командой премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на «Ак Барс Арене» — это один из лучших стадионов страны.

Мы не должны опускать планку клуба РПЛ.

— Вы не работали в ФНЛ — не знаете подводных камней, нюансов с полями. Как будете перестраиваться?

— Мы не можем учитывать новые реалии, тренируясь на идеальном поле. Не будем же моделировать болотные условия! Лично мне приходится перестраиваться в плане селекции. Всю премьер-лигу я знаю великолепно — знаю любого игрока, даже сыгравшего две минуты.

В ФНЛ я не работал — у меня нет базы данных. Здесь важна роль Веретенникова, который прекрасно знает лигу. Мы взяли Дутова — он несколько сезонов работал в Воронеже и долго играл в ФНЛ. Так что в плане селекции я надеялся на своих ассистентов.

Нам нужно было взять несколько крепких эфэнэловцев, которые в этой лиге на виду. Например, Попов два года назад вышел в РПЛ с «Ротором», потом — с «Нижним Новгородом», а сейчас был лидером в «Балтике». Нам нужны такие игроки.

Алексей и Василий Березуцкие. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Назначение Березуцких в «Рубин» мы не обсуждали»

— «Рубин» обвиняют в том, что клуб заваливает игроков деньгами. Андрей Талалаев жаловался на то, что с вами тяжело конкурировать.

— Про кого Талалаев говорил? Не знаю. В ФНЛ есть потолок зарплат — мы обязаны, как и любой клуб, соблюдать эти требования. Вы же слышали интервью новичков: они говорили нам «да» уже во время общения по телефону — еще до разговоров про деньги и все остальное.

Не могу назвать нас ни бедными, ни богатыми. Но переговоры мы провели быстро за счет того, что футболисты понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия и требования, задачи и возможности для персонального роста. В финансовом плане мы в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы не можем физически нарушить правила.

— Тренерский штаб уже сформирован?

— Да, у нас все сформировано.

— Рассматривали ли вариант с приглашением братьев Березуцких?

— Мы с ними общаемся все время, но эту тему не обсуждали.