Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев дал интервью «СЭ».

На домашние матчи приходят 4-5 тысяч зрителей

— Вас задевает, что журналисты нечасто пишут про первую лигу, редко берут интервью у игроков и тренеров этого турнира?

— Ну не звонят и не звонят. Какие проблемы? Я вниманием не обделен. Открыт для всех. У тренерского штаба хватает дел и забот, которые надо постоянно решать.

— «Шинник» завершил первую часть сезона на девятом месте. Довольны результатом?

— Наша команда больше всех в лиге набрала очков дома. Это, конечно, плюс. Мы вернули болельщика на трибуны. Здесь есть удовлетворение. При этом остался определенный осадок от результатов в гостях.

— А что касается качества игры?

— Мы, тренеры, довольны и качеством футбола «Шинника», и прогрессом наших подопечных. Считаю, команда играет на пределе своих возможностей. Стараемся показывать атакующий, динамичный, сбалансированный футбол, оказывать на соперников давление. Хочется, чтобы зритель, прежде всего ярославский, получал удовольствие от наших матчей. Мы пришли в «Шинник», когда команда находилась во второй лиге... Но ничего — вернулись в первую, болельщик потянулся на трибуны.

— Какая сейчас средняя посещаемость домашних матчей?

— Если во второй лиге на игры приходило 300 человек, то в этом сезоне на некоторых матчах набиралось уже по 4-5 тысяч.

Поддержка трибун. ФК «Шинник»

— «Шинник» старается играть в атаку. Не слишком ли рискованно? Вы же не обладаете заоблачным составом даже по меркам первой лиги (у вас нет Галояна, Гузины, Файмейе), можете в итоге недосчитаться ценных очков.

— Мы стараемся играть не просто в атаку — с шашками наголо, а пытаемся выстраивать сбалансированный футбол. У нас есть определенные требования, как играть при быстрых и позиционных атаках. Но никто не отменял и обязательные действия в защите в тех или иных ситуациях — в определенных зонах и линиях. В общем, «Шинник» не атакует без оглядки на оборону. Даем указания тем же опорникам — что они должны делать в переходных фазах, стараемся не оголять тылы.

— Всегда ли получается показывать сбалансированный футбол?

— Считаю, два матча мы проиграли по делу. «Алании» в Грозном и «Балтике». Правда, против калининградцев могли свой момент использовать.

— После матча с «Аланией» вы сказали, что впервые в сезоне столкнулись с командой, которая по скорости превосходит «Шинник». Владикавказцы — самые быстрые в турнире?

— Да, так и было... На тот момент по организации игры, по своей структуре они по праву лидировали в таблице, выделялись. Потом уже притормозили, последовала серия поражений, но это, как говорится, их проблемы. С «Балтикой» же мы провели два матча. В третьем туре сыграли вничью, и тогда сложно было предположить, что калининградцы уйдут на зимнюю паузу на первом месте. Однако они ровно прошли дистанцию. Уступили лишь в первом туре «Велесу», а потом уже никому не проигрывали.

— В феврале 2020 года вы говорили, что, работая в ивановском «Текстильщике», постарались применить на практике идеи Гвардиолы, и в целом у вас получилось. В «Шиннике» чьи-то тренерские наработки воплощаете в жизнь?

— Использую свои идеи. Сейчас другая ситуация. Когда я работал в «Текстильщике», там не было задач. Поэтому у меня имелся маневр для тренерских экспериментов. В «Шиннике» нам надо было сначала выйти в первую лигу, а сейчас — не вылететь из нее. Но это не говорит о том, что я не смотрю чемпионат мира или чемпионат Англии. Конечно, слежу. Но сейчас прежде всего нам нужно сохранить прописку в первой лиге.

— Не вылететь? Но вы отстаете от четвертого места всего на шесть очков. Неужели аппетит не приходит во время еды?

— Чтобы решать высокие задачи, нужна заинтересованность руководителей не только на словах, но и на деле. А пока нам надо прежде всего думать о том, как остаться в этой лиге. У нас просто-напросто нет финансовых возможностей, чтобы решать задачу по прямому повышению в классе или попаданию в четверку. Да даже в десятку, несмотря на то, что мы сейчас девятые.

Победы над «Рубином», «Арсеналом» и «Уфой»

— Но вам греет душу, что вы уже обыграли трех выходцев из РПЛ — «Рубин», «Уфу» и «Арсенал»?

— Это не мне греет душу. А нашим футболистам. У этих команд, которые вы перечислили, вообще-то уже тренеров прежних нет — Слуцкого, Попова, Кононова.

— «Рубин» многие называли «галактикос». Преувеличение?

— Почему? Там что ни игрок, то имя.

— Получается, у «Шинника» сейчас нет серьезных ресурсов для усиления? Вы же пока взяли только Чуканова.

— Ну... Я же вам уже сказал про наши возможности. Чуканов — да, к нам присоединился. Мы узнали, что «Кубань» на него не рассчитывает, поняли, что нам бы он подошел. Вообще хотели взять у краснодарцев троих футболистов, но не получается... В том числе и по финансовым моментам. При этом хочу сказать и о другом.

Футболисты «Шинника». ФК «Шинник»

— О чем же?

— Нам, тренерам «Шинника», нравится, что в нашу команду футболисты хотят попадать! Люди сюда едут. Раньше могли быть проблемы по премиальным и так далее, но сейчас в этом плане все стабильно. Да, деньги, может быть, не большие, но платят вовремя. Не можем проводить масштабную трансферную политику, усиливаемся точечно.

— При этом от вас ушел, молодой, перспективный форвард Гонгапшев. Не пытались его удержать?

— А это уже не ко мне вопрос, а к генеральному директору. Меня поставили перед фактом, когда уже провели какие-то переговоры. Видимо, у футболиста был пункт в контракте по отступным. Повторюсь, меня просто поставили перед фактом — ни на что не мог повлиять. Ну что поделать. Рады, что на нашего молодого игрока обратили внимание, он ушел в Хабаровск. Видимо, на лучшие финансовые условия. А выше ли окажется его новая команда в таблице или ниже — покажет время.

Народная любовь

— Можете назвать самого талантливого молодого игрока первой лиги в этом сезоне?

— Соколов.

— Игрок группы атаки «Шинника», который забил победный гол «Рубину»?

— Все верно. У этого парня большой потенциал. Он будет играть в премьер-лиге.

— Что для вас как для тренера самое сложное в первой лиге?

— Что вы вкладываете в свой вопрос?

— Переезды, перелеты, уровень игроков, судейство...

— Считаю, лига пошла навстречу клубам. Имею в виду прежде всего календарь. Мы работаем в недельном цикле. Тренировочный процесс наладился, успеваем восстанавливаться. Так что тут все хорошо.

— Логистика?

— Да все нормально. «Шинник» всегда добирался на автобусе до Москвы, а оттуда уже летел в другие города. Пока мы еще не столкнулись с южными городами, но и это, думаю, не станет проблемой.

Вадим Евсеев. ФК «Шинник»

— Как судят в первой лиге?

— Да каких-то серьезных вопросов к арбитрам нет. Они тоже люди, имеют право на ошибку. В матче с «Арсеналом» у нас удалили игрока. А потом ЭСК признала, что судья ошибся. Ну что поделать... Человеческий фактор. Мы в «Шиннике» к арбитрам относимся ровно.

— А у вас нет ощущения, что в Ярославле вы стали народным тренером? Упомянули матч с Тулой, по ходу которого вас удалили. Вы пошли на трибуны, и после финального свистка болельщики делали с вами селфи, было всеобщее ликование на стадионе.

— Так получилось. Играли весь второй тайм в меньшинстве, однако забили гол и вырвали победу. Поэтому такое ликование болельщиков. Меня удалили, а куда мне нужно было идти? У нас на трибунах всегда теплая атмосфера. Болельщики нас любят, ценят. Мы должны этим дорожить и отвечать своей игрой и результатами. Происходит обмен эмоциями. Народная любовь? Да как сказать... Я чувствую болельщиков на расстоянии. А такого, чтобы они приезжали на базу, нет. Хотя, наверное, мы повернули людей лицом к футболу, к команде. Это важно. Ну и руководитель области, губернатор, мэр, насколько я знаю, все довольны тренерской работой. Для меня это даже в какой-то степени удивительно.

— Почему?

— Наверное, такого у меня не было ни в одной команде прежде.

Урунов

— Вы поработали во всех лигах России. Можете сформулировать главную проблему нашего футбола.

— Нет. Так сразу и не скажешь. В каждой лиге свои нюансы.

— Но почему в РПЛ мало талантливой молодежи?

— Разве мало? Не согласен.

— Вот как?

— Ну а Сулейманов, например, в «Нижнем Новгороде». Чем вас не устраивает? Семь мячей забил. Сейчас Агапов перешел в ЦСКА. Понятно, что на слуху такие игроки, как Пиняев, Захарян, Тюкавин. Но если брать то же «Динамо», то там сейчас в контрольных матчах играет полузащитник Сулаквелидзе. Есть интересные ребята. Я его, кстати, звал в «Шинник» в прошлом году. Но «Динамо» ответило: во вторую лигу не отдадим.

Остон Урунов (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ»

— У вас ведь Урунов играл в «Уфе». Сейчас он без команды, не звали его в Ярославль?

— Вообще-то Урунов — это уровень премьер-лиги. Думаю, он перезапустит свою карьеру. Может и в арабские страны поехать, в Казахстан. Зачем ему первая лига? Молодой, амбициозный парень

— Почему после «Уфы» у него нигде не получилось?

— Вопрос не ко мне. У меня он играл, сверкал, на него был спрос.

— Самый талантливый игрок, который прошел через ваши тренерские руки?

— Фомин, который сейчас в «Динамо» и в сборной. Видите, как получилось. «Краснодар» его не рассмотрел, а Вадим Валентинович разглядел (улыбается).

Чемпионат мира, звонки из РПЛ, «Локомотив»

— Какие тренерские идеи, тенденции вы для себя подметили на чемпионате мира?

— Нет, давайте лучше эту тему закроем. Уже много кто высказался (улыбается). Вам же Бердыев недавно сказал про «автобус» и игру топовых команд за линией мяча.

— Чемпионская гонка в РПЛ еще жива?

— Я без понятия. У меня своя гонка. За РПЛ я слежу довольно поверхностно. Какие-то игры, конечно, смотрел. Но уже пауза в РПЛ длится два месяца. Я и забыл, какой там расклад. На данный момент мне это неинтересно. Я на сборах. У меня конкретная задача — подготовить «Шинник» ко второй части сезона.

— Этой зимой вы не ждете звонков от команд РПЛ?

— Мне звонили оттуда. Осенью. Спрашивали.

— Почему не пошли?

— Значит, были другие варианты.

— Вы по РПЛ не соскучились?

— Как вам сказать... Конечно, этот турнир сильно отличается от первой лиги. Все совершенно другое. Но это не говорит о том, что я в «Шиннике» работаю спустя рукава. Такого нет.

— Когда «Локомотив» еще не определился с новым тренером после ухода немецких специалистов, у вас была надежда, что руководители клуба обратят свой взор именно на вас?

— Я же вам уже дал информацию.

— Про звонок из «Локомотива»?

— Я вам клуб не называю. Просто сказал — звонили из команды РПЛ, разговаривали.

— Бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива» мечтают в качестве тренеров возглавить эти команды.

— Нет-нет! Давайте все-таки без этих пафосных тем про мечту.

Хоккей, театр

— Давайте тогда о ваших увлечениях. Как часто в свободное время играете в хоккей?

— В последнее время — редко. Вот приеду в Ярославль и попытаюсь вернуться на лед. Знаю, что там многие играют. Надеюсь, через знакомых найду компанию и два раза в неделю буду принимать участие в каких-то матчах.

— Вы защитник?

— Безусловно. У меня позиция такая: мешать чужим, а не своим. Люблю начинать атаки, делать первый пас.

— Случайно не тафгай?

— На нашем уровне такое не практикуется.

— Когда в последний раз были с супругой в театре?

— Я был осенью, в Ярославле. В театре Волкова. Смотрели «Фандорина». Но я бы не сказал, что был сильно впечатлен. Жалею, что не попал в театр, когда им руководил Сергей Пускепалис (режиссер погиб в аварии 20 сентября 2022 года. — Прим. «СЭ»). Да... Так получилось, что в тот день, когда он погиб по пути на Донбасс, примерно в это же время я ехал в Ярославль... При нем и театр, и кинематограф тут бурно развивались. Знаковая фигура для города. Большая утрата.