«Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»
Сегодня «Пари НН» представил нового главного тренера — им стал Саша Илич, который на этой неделе покинул «Атромотис» и подписал контракт с нижегородцами. В интервью «СЭ» сербский специалист рассказал о переговорах и задачах, звонке Владимиру Ивичу и воспоминаниях об игре с Александром Мостовым.
Ивич многое рассказал мне про команду и город
— Вы и «Пари НН» — как все случилось?
— Очень быстро. Мне позвонили и спросили, готов ли я обсудить назначение в «Пари НН». Конечно, это непростая ситуация для меня и моего предыдущего клуба. Да и приходить в новую команду в конце сезона — испытание для тренера. Но я люблю испытания! Сейчас нам предстоит четыре важнейшие игры. Конечно, их исход нельзя предугадать, но мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ.
— Основная задача от руководства именно такая?
— Задача стоит не только на текущий сезон, но и на следующий. Однако сейчас ключевая цель — сохранить прописку в РПЛ. Когда мы выполним ее, станет проще.
— Были ли какие-то сомнения относительно переезда в Россию в связи со сложившейся политической ситуацией?
— Не задумывался над этим, когда получил предложение. Больше думал о том, в какой момент возглавляю клуб.
— На пресс-конференции вы упомянули о Владимире Ивиче — советовались с ним, когда получили предложение из РПЛ?
— Да, мы хорошо общаемся. Конечно, я сообщил ему про предложение от «Пари НН». Он многое рассказал мне про команду, город, да и в целом про работу в России. Объяснил, что «Пари НН» — хороший клуб, что здесь есть прекрасная база, а также упомянул, что Нижний Новгород находится недалеко от Москвы. Ивич отметил, что в РПЛ игра с любым соперником — тяжелая. Остальную часть нашего общения я составлю в тайне.
— Как оцените текущее положение клуба в таблице? Будет сложно остаться в РПЛ?
— Перед нами стоит непростая задача. Я верю в каждого футболиста! И в то, что мы останемся. Конечно, одной тренировкой сегодня я ничего не изменю перед завтрашней игрой со «Спартаком». Но я уверен, что команда получит импульс, который поможет исправить положение. Каждый из нас хочет играть в следующем сезоне в РПЛ. Даже не собираюсь думать о вылете.
— Что можете сказать о «Спартаке»?
— Это будет очень тяжелый матч. Давайте будем честны, «Спартак» — фаворит. Но мы должны быть лучше подготовлены психологически. К тому же, играем дома. Это наше большое преимущество.
Мостовой — отличный парень! Он помогал мне в «Сельте»
— Кого из российских специалистов вы знаете? С кем знакомы?
— В первую очередь, Карпина. Все-таки он тренирует не только «Ростов», но и сборную России. Его точно хорошо знают за пределами вашей страны. Кстати, знаю и Юрана по его футбольным заслугам. Хороших иностранных тренеров в России тоже поработало много.
— А если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?
— Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он — величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они — очень сильные игроки.
— За кем из сербских игроков в России следили?
— Их здесь достаточно много: я играл в «Партизане» со Зделаром против Бабича и Гайича. Знаю многих футболистов казанского «Рубина». И я еще точно кого-то забыл...
— Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?
— Я тоже готов, никаких проблем! Он — отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!
— Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой — главный кандидат?
— Для него — все что угодно!
— Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.
— Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении.
— Вы упомянули, что играли в Лиге чемпионов сезона-1999/2000 против «Спартака» Романцева. Сейчас он занимает должность советника в «Пари НН». Знали об этом?
— Нет! Но это отлично. Романцев — один из величайший российских тренеров в истории. Здорово, что он работает здесь. Я точно не упущу шанс с ним пообщаться.
Иногда мог покурить, когда был футболистом
— Как бы вы могли себя представить российским болельщикам?
— Думаю, рановато для этого. Но я могу сказать, что я очень простой человек. Общительный, люблю шутить. Строгим бываю только на поле. Но всегда вежлив и дружелюбен. Я требовательный, но только потому, что от каждого жду профессионального отношения к делу.
— Есть видео, где на одной из встреч с друзьями вы поете песню и курите — эта привычка еще со времен вашей профессиональной карьеры?
— Буду честен — когда играл, иногда мог покурить. Это конечно, не очень хорошо. На видео, о котором вы говорите, кто-то заснял меня и выложил, как я исполняю песню про «Партизан». Курение, конечно, плохо для спортсмена. Но, увы, такое было. Врать не буду.
— Как отреагируете, если игрок вашей команды будет курить?
— Я не могу кому-то что-то запрещать или разрешать. Но я могу точно посоветовать этого не делать. Нужно быть профессионалом. Важно отношение игроков к тренировкам и играм. Но я не лезу в личную жизнь футболистов за пределами поля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3