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Судейство

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Журова о скандале вокруг судьи Опейкиной: «Это не сексизм. В России изначально посчитали, что футбол — не женское дело»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о скандале, связанным с женщиной-судьей Верой Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска» (0:3), за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин. В России изначально посчитали, что футбол — не женское дело, и этот стереотип закрепился. Мы пытаемся развеять эти мифы, но это дается тяжело.

 
Вера Опейкина и&nbsp;Андрей Тихонов. «За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» Тихонову дали пять матчей за слова о женщине-арбитре

История с Опейкиной не столько про сексизм, сколько про самого человека. Есть такой Тихонов, и он по жизни относится к женщинам так же. Думает, ее место на кухне. Сама ситуация попала на тех, кто думает стереотипами и забывает их только 8 марта», — цитирует Журову Sport24.

На данный момент «Енисей» занимает 6-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 42 очка в 31 матче.

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Вера Опейкина
Светлана Журова
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В «Динамо» сообщили, что Хабиб сам предложил участие в акции памяти со 100-летним ветераном ВОВ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
5
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
6
 Енисей 31 12 6 13 49-40 42
7
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
8
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
9
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 31 7 8 16 27-51 29
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 17 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
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