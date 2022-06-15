Федотов — в ЦСКА. Что он изменит после Березуцкого и какие трансферы попросит
Владимир Федотов — официально в ЦСКА. Сегодня экс-тренер «Сочи» подписал контракт с армейцами и будет готовить команду к новому сезону.
«СЭ» рассуждает, как изменятся стиль, состав и философия клуба с самым прогрессивным специалистом РПЛ.
ЦСКА может перестроиться на схему «Сочи». Но Федотову нужен универсал сзади
В сезоне-2021/22 ЦСКА преимущественно использовал две схемы: 4-2-3-1 (11 матчей в РПЛ) и 3-4-3 (8 матчей). Осенью армейцы задействовали вариант с четырьмя защитниками и сделали ставку на активные фланги. Но осознав, что Фернандес и Обляков не тянут (а их активность была необходима в полузащите), зимой перестроились на схему с тремя центрбеками.
После рестарта вариант с трио Дивеев — Фукс — Бийол в центре обороны казался эффективным: в первых пяти играх москвичи пропустили всего три мяча. Но дальше на фоне общей расслабленности защита посыпалась — после этого ни о какой надежности не могло быть и речи.
«Сочи» на протяжении всего сезона играл по схеме 3-4-3 (или 3-4-1-2) и в итоге пропустил на гол больше ЦСКА. Вероятно, Федотов захочет сохранить оборонительную структуру и в новой команде. В такой логике есть свои плюсы.
Во-первых, в «Сочи» два из трех центральных защитников часто поднимались высоко по бровке, поддерживая атаку. Но при этом возвращались назад и при обороне успевали смещаться с флангов в центр штрафной. Во-вторых, при такой расстановке отлично распределялись функции между защитниками. В центре располагался самый габаритный (Родригао), который сосредотачивался на игре вверху и борьбе, а его партнеры слева и справа — более скоростные и цепкие — участвовали в отборе и перехватах мяча (Терехов и Дркушич).
Но в ЦСКА нет юрких центрбеков, поэтому к новому сезону под Федотова необходимо приобрести хотя бы одного (если на одном из краев сыграет Фукс или Бийол), а лучше сразу двух новичков.
Для сравнения: в «Зенита» ярчайшим представителем игрока такого типа является Дуглас Сантос — он регулярно перемещается между центром и флангом обороны. Или Алексей Сутормин, которого Семак стал задействовать в тройке защитников.
Замена Гбамену и отказ от прессинга
В центре Федотов столкнется с двумя проблемами, которые нужно оперативно решить. Первая — действия опорного хавбека при обороне. Гбамен за полгода так и не смог вписаться в игру команды: часто ошибался и выглядел слабо в игре с мячом, а также терялся под давлением.
В «Сочи» у Федотова играли два опорника. Один чаще держал позицию, второй был более свободным в передвижении (как Гбамен). Причем тренер расположил их не на одной линии, а друг за другом. Что это давало? Если команда теряла мяч, в центральном «канале» выстраивалось сразу три линии, через которые соперник был вынужден прорываться. Это снижало риск индивидуальной ошибки. Не удивлюсь, если такой же прием Федотов использует в ЦСКА. Главное — подписать игрока на замену ушедшему Гбамену: пусть и не идеального в отборе, но который был бы хорош в подборах и с качественным первым пасом.
Второй нюанс — прессинг. Армейцы прибавили в давлении только на зимних сборах. Уже по первым тренировочным матчам казалось, что это работает довольно схематично, но эффективно: игроки правильно перемещались из зоны в зону и понимали, каких соперников надо прессинговать в первую очередь. Но часто не дожимали оппонентов и шли в борьбу не до конца, из-за чего ломалась вся система.
Федотов в «Сочи» не заострял внимания на прессинге, точнее — на его активности. А это очень важный момент в плане выхода из обороны. Например, у ЦСКА было два способа дойти до финальной трети: забросы на Заболотного и рывки Облякова по левому флангу. Естественно, что при таком сценарии участвовала не вся команда, а мяч ходил медленнее, чем мог бы.
«Сочи» же выходил на чужую половину поля с помощью быстрых коротких и средних передач. А для возврата мяча ловил соперника на ошибках, не используя прессинг.
Вероятно, этот же принцип мы увидим и в ЦСКА. Отказ от давления (на дистанции прессинг оказался не слишком полезным) сэкономит силы игрокам, избавит от зависимости от персональной ответственности и вовлечет процесс выхода из обороны всю команду, что повысит сложность атак.
ЦСКА нужен новый нападающий
Федотову придется полностью перестраивать атаку ЦСКА. В «Сочи» тренер предпочитал атакующий блок из двух инсайдов и форварда или из одной «десятки» и двух форвардов. Армейцы же играли с атакующим хавбеком и вингерами, которые располагались на одной линии, и форвардом на острие. Но этот вариант не подходит под философию специалиста.
Федотов наверняка откажется от ставки на габаритного нападающего. Да, Заболотный играл у него в «Сочи», но с приходом Кассьерры команда сильно прибавила и заиграла в совсем другой футбол. А Заболотный, наоборот, сдал: сейчас он не подходит для частых рывков за спину защитникам, не может резко уводить за собой игрока в центр штрафной и не обладает качественным дальним ударом.
Под такие задачи подошел бы даже Яковлев, но все еще неопытен.
Так что потратиться на забивного страйкера боссам ЦСКА все же придется.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0