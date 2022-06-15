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Федотов — в ЦСКА. Что он изменит после Березуцкого и какие трансферы попросит

ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером
Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Сочи» качают Владимира Федотова после завоевания серебряных медалей в РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА стал пятым в чемпионате-2021/22.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тактический разбор «СЭ».

Владимир Федотов — официально в ЦСКА. Сегодня экс-тренер «Сочи» подписал контракт с армейцами и будет готовить команду к новому сезону.

«СЭ» рассуждает, как изменятся стиль, состав и философия клуба с самым прогрессивным специалистом РПЛ.

ЦСКА может перестроиться на схему «Сочи». Но Федотову нужен универсал сзади

В сезоне-2021/22 ЦСКА преимущественно использовал две схемы: 4-2-3-1 (11 матчей в РПЛ) и 3-4-3 (8 матчей). Осенью армейцы задействовали вариант с четырьмя защитниками и сделали ставку на активные фланги. Но осознав, что Фернандес и Обляков не тянут (а их активность была необходима в полузащите), зимой перестроились на схему с тремя центрбеками.

После рестарта вариант с трио Дивеев — Фукс — Бийол в центре обороны казался эффективным: в первых пяти играх москвичи пропустили всего три мяча. Но дальше на фоне общей расслабленности защита посыпалась — после этого ни о какой надежности не могло быть и речи.

«Сочи» на протяжении всего сезона играл по схеме 3-4-3 (или 3-4-1-2) и в итоге пропустил на гол больше ЦСКА. Вероятно, Федотов захочет сохранить оборонительную структуру и в новой команде. В такой логике есть свои плюсы.

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Во-первых, в «Сочи» два из трех центральных защитников часто поднимались высоко по бровке, поддерживая атаку. Но при этом возвращались назад и при обороне успевали смещаться с флангов в центр штрафной. Во-вторых, при такой расстановке отлично распределялись функции между защитниками. В центре располагался самый габаритный (Родригао), который сосредотачивался на игре вверху и борьбе, а его партнеры слева и справа — более скоростные и цепкие — участвовали в отборе и перехватах мяча (Терехов и Дркушич).

Но в ЦСКА нет юрких центрбеков, поэтому к новому сезону под Федотова необходимо приобрести хотя бы одного (если на одном из краев сыграет Фукс или Бийол), а лучше сразу двух новичков.

Для сравнения: в «Зенита» ярчайшим представителем игрока такого типа является Дуглас Сантос — он регулярно перемещается между центром и флангом обороны. Или Алексей Сутормин, которого Семак стал задействовать в тройке защитников.

Футболисты «Сочи» качают Владимира Федотова после завоевания серебряных медалей в РПЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Сочи» качают Владимира Федотова после завоевания серебряных медалей в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Замена Гбамену и отказ от прессинга

В центре Федотов столкнется с двумя проблемами, которые нужно оперативно решить. Первая — действия опорного хавбека при обороне. Гбамен за полгода так и не смог вписаться в игру команды: часто ошибался и выглядел слабо в игре с мячом, а также терялся под давлением.

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В «Сочи» у Федотова играли два опорника. Один чаще держал позицию, второй был более свободным в передвижении (как Гбамен). Причем тренер расположил их не на одной линии, а друг за другом. Что это давало? Если команда теряла мяч, в центральном «канале» выстраивалось сразу три линии, через которые соперник был вынужден прорываться. Это снижало риск индивидуальной ошибки. Не удивлюсь, если такой же прием Федотов использует в ЦСКА. Главное — подписать игрока на замену ушедшему Гбамену: пусть и не идеального в отборе, но который был бы хорош в подборах и с качественным первым пасом.

Второй нюанс — прессинг. Армейцы прибавили в давлении только на зимних сборах. Уже по первым тренировочным матчам казалось, что это работает довольно схематично, но эффективно: игроки правильно перемещались из зоны в зону и понимали, каких соперников надо прессинговать в первую очередь. Но часто не дожимали оппонентов и шли в борьбу не до конца, из-за чего ломалась вся система.

Футболисты ЦСКА празднуют гол в матче с «Ростовом» (4:0), 21 мая 2022 года. Фото Федор Успенский, "СЭ"
ЦСКА стал пятым в чемпионате-2021/22. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Федотов в «Сочи» не заострял внимания на прессинге, точнее — на его активности. А это очень важный момент в плане выхода из обороны. Например, у ЦСКА было два способа дойти до финальной трети: забросы на Заболотного и рывки Облякова по левому флангу. Естественно, что при таком сценарии участвовала не вся команда, а мяч ходил медленнее, чем мог бы.

«Сочи» же выходил на чужую половину поля с помощью быстрых коротких и средних передач. А для возврата мяча ловил соперника на ошибках, не используя прессинг.

Вероятно, этот же принцип мы увидим и в ЦСКА. Отказ от давления (на дистанции прессинг оказался не слишком полезным) сэкономит силы игрокам, избавит от зависимости от персональной ответственности и вовлечет процесс выхода из обороны всю команду, что повысит сложность атак.

ЦСКА нужен новый нападающий

Федотову придется полностью перестраивать атаку ЦСКА. В «Сочи» тренер предпочитал атакующий блок из двух инсайдов и форварда или из одной «десятки» и двух форвардов. Армейцы же играли с атакующим хавбеком и вингерами, которые располагались на одной линии, и форвардом на острие. Но этот вариант не подходит под философию специалиста.

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Федотов наверняка откажется от ставки на габаритного нападающего. Да, Заболотный играл у него в «Сочи», но с приходом Кассьерры команда сильно прибавила и заиграла в совсем другой футбол. А Заболотный, наоборот, сдал: сейчас он не подходит для частых рывков за спину защитникам, не может резко уводить за собой игрока в центр штрафной и не обладает качественным дальним ударом.

Под такие задачи подошел бы даже Яковлев, но все еще неопытен.

Так что потратиться на забивного страйкера боссам ЦСКА все же придется.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Иван Обляков
Игорь Дивеев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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