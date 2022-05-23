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«Рубин» оставил Слуцкого даже после вылета в ФНЛ. Почему в Казани так верят в тренера?

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Оливер Абильдгор (слева) и Андерс Дрейер.
Фото ФК «Рубин»
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«СЭ» пытается понять логику решения.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов решил впервые за время работы в Казани собрать большую пресс-конференцию. Обычно менеджер давал интервью изданиям либо передавал возможность подводить итоги тренеру. Но Леонид Слуцкий и после поражения от «Уфы» не нашел смелости поговорить с журналистами и на сегодняшнюю пресс-конференцию не приехал. Якобы из-за тренировки.

Леонид Слуцкий на&nbsp;скамейке запасных &laquo;Рубина&raquo;. «Вины Слуцкого я не вижу, он будет работать вечно!» Босс «Рубина» объяснил, почему клуб вылетел в ФНЛ

Ответственность взял на себя Сайманов, который больше трех часов провел с журналистами: доказывал, что проблемы «Рубина» связаны исключительно с отъездом легионеров, а его вера в Слуцкого по-прежнему непоколебима. Гендир казанцев даже привез с собой презентацию, с цифрами показывая зависимость «Рубина» от легионеров в этом сезоне — она в разы выше, чем у «Ростова» и «Краснодара», с которыми часто сравнивают казанский кризис.

Главный посыл Сайманова таков: Слуцкий оказался заложником ситуации, он не виновен в том, что клуб вылетел в ФНЛ. Тренер якобы даже не собирался уходить по ходу неудачного второго круга и сегодня готовится начать новый сезон в ФНЛ, изучая все нюансы состава и предстоящие трудности лиги.

Аргументы про отъезд легионеров отчасти можно принять: «Рубин» и с ними испытывал проблемы, но хотя бы не был уничтожен с разгромными счетами 6:0 и 6:1, как весной. Все осознают, что влияние Дрейера, Ин Бома, Хакшабановича и Кварацхелии на игру «Рубина» было высоким.

Оливер Абильдгор (слева) и Андерс Дрейер. Фото ФК "Рубин"
Оливер Абильдгор (слева) и Андерс Дрейер.
ФК «Рубин»

Грустно, что других выводов в клубе не сделали, особенно о работе и решениях тренера, а также о его высказываниях. Претензии, что Слуцкий не смог перестроиться в новых обстоятельствах, в «Рубине» не принимают. Якобы не было сквозной заявки, как у «Краснодара», который заявил 21 нового футболиста в премьер-лигу, и не было такой сильной молодежной команды, как у «Ростова». Оставшаяся в клубе обойма из 18 игроков оказалась сырой и не готовой к нервной борьбе за выживание — это несколько месяцев назад предрекал и сам Сайманов, доказывая необходимость расширения РПЛ и моратория на вылет.

Надежда на реформы и спасение у «Рубина» еще остается: Сайманов дал понять, что в клубе такую вероятность допускают, но осознают, что шансов очень мало. Придется играть в ФНЛ, перестраиваясь кадрово и ментально.

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В «Лучшей лиге мира» задача «Рубина» — вернуться в РПЛ, а решать ее Сайманов доверил именно Слуцкому. Любой намек на то, что тренер виноват, что его надо уволить, что пора принимать волевое решение, Сайманов отбивал словами про то, что Леонид Викторович ни при чем. Позиция руководителя удивляет и в то же время вызывает восхищение: такой веры в тренера, отправившего команду в ФНЛ, мы в России не видели никогда. Сложно представить, что должен сделать Слуцкий, чтобы его попросили уйти.

Очевидно, что на публике Сайманов не мог сказать все прямо и честно: не хотел выносить ссор из раздевалки и озвучивать всю подноготную. Но подтекст его выступлений можно интерпретировать так: раз Слуцкий и эти игроки отправили клуб в ФНЛ, им и разгребать последствия.

&laquo;Рубин&raquo; вылетел в&nbsp;ФНЛ. Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

Сайманов гарантирует, что финансово клуб не пострадает и даже продолжит арендовать дорогущий 45-тысячник «Ак Барс Арену» на матчи ФНЛ. Хотя легко мог бы играть и на более дешевых для аренды стадионах Казани. Персонал и службы клуба якобы тоже не будут тронуты.

Бюджет «Рубина» формируется на каждый календарный год: его выделили клубу в январе — феврале, но теперь он может быть пересмотрен уже после встречи с руководством СИБУРа — спонсора клуба. Будут и встречи с правительством Татарстана. «Рубин» точно не бросят, продолжив поддерживать как флагман республики.

Но даже высшее руководство вряд ли изменит позицию Сайманова по главному тренеру. Новый футбольный сезон «Рубин» впервые за 20 лет начнет в ФНЛ, а во главе команды будет Леонид Викторович.

Возможно, это решение публика поймет через год, когда тренер с обновленной командой будет праздновать возвращение в премьер-лигу. Но сегодня оно вызывает у болельщиков только тревогу.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Рустем Сайманов
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