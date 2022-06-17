«Слуцкий не изменился: только поправился и волосы выросли». Как «Рубин» готовится разорвать ФНЛ

Репортаж «СЭ» из Казани.

Собкор «СЭ» в Казани посетил базу «Рубина» и увидел, как команда готовится к сезону ФНЛ, а новички подкалывают Леонида Слуцкого.

Иванов — новый лидер «Рубина». Раскованно шутит и даже троллит Слуцкого

«Рубин» проводит летний сбор в Казани. Сегодня команда устроила открытую тренировку, а Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов. По сути, это первое общение тренера с прессой после вылета команды в ФНЛ.

Судя по поведению и привычным шуткам над журналистами, он полностью отошел от развязки сезона и вообще не сомневается в итоговом успехе. В «Рубине» все говорят только о победе в ФНЛ и скором возвращении в премьер-лигу.

Клуб правда изменился: Слуцкий быстро собрал новую команду, а солирует в ней Олег Иванов. Опытный полузащитник, который знаком с Леонидом Викторовичем по работе в «Крыльях Советах», мог оказаться в Казани в 2009 году. Но тогда именно Слуцкий перехватил Иванова у Курбана Бердыева и Рустема Сайманова.

— Говорят, в одну реку дважды не входят, но я ворвался, — смеется Иванов. — Остаться в РПЛ мог, но, честно говоря, третий год подряд биться за выживание не хотелось, иначе бы в психбольницу попал.

Весной у «Рубина» не было лидера и вожака. Теперь он появился — Иванов чувствует себя в команде настолько уверенно, что позволяет троллить даже главного тренера.

— Со Слуцким вы уже работали. Он сильно изменился?

— Лучше бы не работал! Да нисколько он не изменился. Чуть поправился и волосы выросли.

— Он же похудел.

— Да это корсет был! — ответил Иванов, оглянувшись на Леонида Викторовича.

Мало кто из футболистов может подколоть Слуцкого вот так — за вес или пересадку волос. Иванов явно почувствовал свой авторитет — в «Рубине» он уже лидер раздевалки.

При этом в команде есть опытные Зотов, Мартынович, Чуперка и другие игроки, претендующие на капитанскую повязку. Раньше у Слуцкого с этим были проблемы: повязка переходила то Самошникову, то Хвиче, потому что очевидного лидера просто не было. Теперь их несколько.

Игнатьев пока с дублерами, а Самошников и Дюпин близки к уходу

Самый дорогой российский футболист «Рубина» — Иван Игнатьев — тоже на сборах, но, судя по всему, клубу футболист не нужен. Казанцы уже подписали Камиля Муллина и Джоэля Фамейе, остается Виталий Лисакович. Игнатьев не пройдет в состав даже в ФНЛ — и прямо сейчас это большая проблема.

Во время сегодняшней тренировки самый высокооплачиваемый футболист команды отправился с дублерами отрабатывать удары по воротам. Пока игроки основной обоймы проводили двухсторонки на четверть поля, Игнатьев расстреливал вратаря дубля «Рубина».

Слуцкий лишь констатировал: Игнатьев и Коновалов остаются, потому что им пока не подобрали варианты продолжения карьеры. Но с Иваном ситуация реально тяжелая: его оклад выше, чем у группы новичков, и пока совершенно непонятно, как с такой зарплатой и бэкграундом найти новую команду.

Пока удрученный Игнатьев работает на сборах «Рубина» поодаль от основы.

Два других кандидата на выход — Юрий Дюпин и Илья Самошников. В воротах Слуцкий делает ставку на Никиту Медведева — держать Дюпина на скамейке ни к чему. Самошникова клуб рассчитывает продать из-за истекающего через год контракта. Сегодня Илья даже стал MVP тренировки по версии тренерского штаба, хотя головой он уже явно в клубе РПЛ.

По индивидуальной программе работал Дарко Йевтич. После аренды в греческом АЕКе он вернулся в Россию и намерен помочь «Рубину» вернуться в премьер-лигу.

Второй статусный легионер — Фамейе. Ганец неплохо говорит по-русски (у игрока русская подруга), но с журналистами он общался на английском.

— Думаю, мы способны вернуться в РПЛ в первый же год. У нас есть все для этого: квалифицированные игроки, отличный штаб, — резюмировал футболист.

До Казани Джоэль добирался из Ганы по сложному маршруту с кучей пересадок. Поэтому только сегодня он начал активно работать в общей группе. От Фамейе большие ожидания, хотя толком никто так и не понял, почему игрок решил выбрать клуб ФНЛ, несмотря на предложения из премьер-лиги. Теорию про большие контракты в Казани недавно озвучил Андрей Талалаев: якобы «Ахмату» трудно конкурировать за игроков с «Рубином», чьи предложения перебивали остальные офферы на трансферном рынке.

Слуцкий не согласен — он утверждает, что новички соглашались на переезд в Казань до обсуждения финансовых вопросов.

— Новички говорили нам «да» уже во время телефонного общения — задолго до разговоров про деньги и все остальное. Не могу назвать нас ни бедными, ни богатыми. Но переговоры мы провели быстро за счет того, что игроки понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия и требования, задачи и возможности для персонального роста, — объяснил тренер.

В Казани Слуцкий собирает принципиально новую команду — от старого «Рубина» почти никого не осталось.

А один из главных старожилов теперь — собака Квара. Леонид Викторович взял ее из приюта в октябре. Квару назвали в честь Хвичи Кварацхелии и поселили прямо на базе «Рубина» — между стадионом и тренировочным полем.

После тренировок тренер приходит к вольеру, чтобы покормить «собаку полка» (как он сам ее называет), напоить водой и погладить.

Меньше чем за год Квара пережила вылет в ФНЛ и отъезд легионеров, включая Хвичу. А теперь будет наблюдать за тем, как «Рубин» попробует за год вернуться в премьер-лигу.