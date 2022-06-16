Игрок сборной уйдет от Слуцкого в ЦСКА? «Рубину» надо решить, что делать с одним из лидеров

Инсайды «СЭ» о будущем Ильи Самошникова.

Контракт Самошникова истекает через год. «Рубину» нужно решать вопрос летом

По информации «СЭ», в летнее трансферное окно «Рубин» открыт к предложениям по защитнику сборной России Илье Самошникову. В клубе понимают, что футболист пользуется спросом на рынке, и готовы его продать.

Важно определиться с будущим игрока этим летом: через год у Самошникова истекает контракт с «Рубином», зимой он сможет вести переговоры о переходе в новую команду. Самошников хотел бы покинуть «Рубин» и рассматривал этот вариант и до того, как клуб вылетел в ФНЛ.

Год назад казанцы получали предложения по футболисту и оценивали его трансфер в 5-6 миллионов евро. На тот момент это была рыночная цена с ориентиром на трансфер Арсена Адамова в «Зенит». Конечно, сегодня в новых реалиях Самошников будет стоить дешевле.

По информации «СЭ», «Рубин» готов продать игрока за 2-3 миллиона евро — вряд ли клуб может рассчитывать на большее. Как сообщили в «Рубине», этим летом официальных предложений по Самошникову в клуб не поступало.

Илья Самошников. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Куда может уйти Самошников? Все сценарии

Последние месяцы в прессе и Telegram-каналах часто появлялась информация об интересе и даже конкретных предложениях от московских клубов по Самошникову. Оговоримся, что в офис «Рубина» они не поступали, поэтому речь идет, вероятно, о прямых контактах с игроком и его агентским окружением либо о прощупывании почвы.

Интерес из Москвы к футболисту действительно есть, и это два клуба, которые изучали кандидатуру Самошникова, но к активным действиям по его подписанию пока не приступали.

ЦСКА

По нашим данным, в этом году генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев общался с Самошниковым на тему возможного трансфера, прямой контакт был. Развития этот разговор пока не получил. Клуб долго вел работу по назначению нового тренера, и только в среду Владимир Федотов официально возглавил красно-синих.

Вероятно, при таких трансферах внутри России нужно учитывать и мнение нового тренера. При этом клуб близок к подписанию правого защитника «Црвены Звезды» Милана Гаича — это как раз профильная позиция Самошникова, на которой он чувствует себя комфортнее всего. Илья не левша, поэтому появление на левом фланге — это скорее вынужденная мера, так как в «Рубине» не было подходящего уровня футболистов. Тот же Александр Ломовицкий в этом амплуа в итоге провалился.

Возможно, Самошникова в ЦСКА все-таки видят на позиции левого защитника, хоть он и правша. Сейчас у армейцев два игрока этого амплуа: Георгий Щенников и Кирилл Набабкин. Нужен ли в такой ситуации Самошников — вопрос.

Интересно, что Федотов с Самошниковым пересекался, но толком поработать с ним не успел. Тогда игрок из «Шинника» переходил в «Оренбург», даже успел провести часть сборов с командой Федотова и выйти в нескольких контрольных матчах. Но из-за темной истории с агентскими договорами и конфликтной ситуации с Марко Трабукки, как рассказывал сам Самошников, он так и не подписал контракт.

Возможно, Федотов захочет снова поработать с Ильей, но уже в ЦСКА, если все-таки захочет усилить края обороны футболистом, который способен сыграть на двух флангах.

Илья Самошников. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Динамо»

Интерес «Динамо» к Самошникову в последние годы выражался в том, что футболист часто был в списках для потенциального усиления. По нашим данным, клуб изучал вариант его подписания, но к конкретным действиям пока не приступал.

В «Динамо» еще до того, как Самошников стал игроком уровня сборной России и заметным исполнителем в РПЛ, интересовались им и рассматривали вариант его приобретения, но в итоге так и не подписали тогда еще молодого игрока из ФНЛ.

Сейчас это точно не самая проблемная позиция в составе. В клубе хватает фланговых защитников: Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев. Если трансфер и возможен, то только в случае ухода кого-то из них.

«Рубин»

Игрока могут сохранить в Казани, чтобы вместе с ним пройти сезон в ФНЛ и оформить выход в премьер-лигу. Все-таки Самошников прошедший сезон провел не лучшим образом и не всегда выглядел стабильно. Ответственность за вылет в первый дивизион лежит и на лидерах команды, а Самошников — в их числе.

Для самого игрока это скорее минус: он приходил в «Рубин» из клуба ФНЛ для роста и дальнейшего развития, а сейчас вынужден снова играть в первом дивизионе. Для Самошникова это шаг назад. И, возможно, повторение истории с Хвичей Кварацхелией, которого не успели продать вовремя, после чего грузин эмоционально сник, что существенно сказалось на его игре. Показательно, как Хвича заиграл в сборной и в «Динамо» из Батуми после того, как в его истории с переходом в «Наполи» появилась определенность: семь голов и два ассиста в последних шести матчах за клуб и сборную.

Если удержать игрока в Казани, то спад возможен и у Самошникова, который явно не считает себя футболистом уровня ФНЛ и мечтает выступать в топ-клубе. Пока у «Рубина» нет предложений. И там не подписывали дополнительного флангового защитника на случай ухода Ильи, поэтому пока вариант с тем, чтобы остаться в Казани, выглядит наиболее реалистичным.