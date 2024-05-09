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Игрок «Кубани» Рейхмен: «Попадание в сборную России — это мечта. Буду работать над этим»

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Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен заявил, что мечтает попасть в сборную России.

— Сборная России. Карпин вызывает много молодежи. Хотели бы оказаться в списках?
— Конечно, 100 процентов. Попадание в сборную это мечта. Буду работать над этим.

— С Карпиным пересекались когда-нибудь?
— Только на сборах. Лично никогда не общались, — цитирует Рейхмена «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Рейхмен отыграл 20 матчей за «Кубань» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Краснодара», московского «Торпедо» и КАМАЗа.

Источник: «РБ Спорт»
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