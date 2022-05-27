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Слуцкий впервые объяснил вылет в ФНЛ. Теперь понятно: после отъезда легионеров «Рубин» просто сдался

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Солтмурад Бакаев и Леонид Слуцкий.
Фото Станислав Шахов
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разобрали большое интервью тренера.

Леонид Слуцкий ответил на вопросы в прямом эфире на YouTube-канале Василия Уткина. Тренер озвучил свое видение, почему «Рубин» вылетел из премьер-лиги. И даже частично признал собственные ошибки.

Важный момент: желание выступить и объясниться как у Слуцкого, так и у Рустема Сайманова заслуживает уважения. Тренер говорил два с половиной часа, гендиректор — больше трех. Оба не стали скрываться от вопросов и дали хоть какие-то ответы.

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Позиция Слуцкого ожидаемо не сильно отличается от той, которую озвучивал Сайманов в понедельник: тренер тоже считает, что главная причина неудач «Рубина» — отъезд легионеров.

Слуцкий показал те же таблицы, которые на пресс-конференции демонстрировал гендиректор. Снова озвучил аргументы про то, насколько «Рубин» был зависим от иностранцев и как сильно их потеря ударила по команде. При этом коуч уделил небольшое внимание и собственным ошибкам, что ранее встречалось крайне редко.

«В первых 18 турах я допустил достаточно много ошибок, — признал Слуцкий. — Потому что по ходу сезона мы притирали игроков, без предсезонки вводили большую группу футболистов, другая их часть ушла. У Деспотовича и Кварацхелии были долгие травмы. Пытаясь найти оптимальные варианты соотношения игроков и их взаимодействия, я допустил недочеты. Кто-то играл не в своих позициях.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Много чего не получилось. К сожалению, с травмой Деспотовича не такими эффективными были действия нападающего, как мы планировали. Например, Хакшабановича в схеме 4-2-3-1 мы пробовали в роли «десятки», а это совсем не его позиция. Потому мы перестроились на 4-3-3, а он был в роли «восьмёрки»: с его огромным объёмом он действовал гораздо эффективнее".

Но на этом — всё. Тренер не стал детально обсуждать свои решения, которые привели к тому, что на зимний перерыв команда ушла в трех очках от зоны стыковых матчей. «Первые 18 туров — это одна история, с одной командой и проблемами, и я могу про это долго и серьезно анализировать», — сказал по ходу интервью Слуцкий. Но так и не развил тему.

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Проблема в том, что этот отрезок «Рубин» провел с ведущими легионерами, но все равно провалился. Хотя в клубе была стабильная ситуация, тренер был адаптирован к команде и лиге, костяк команды сохранился, ушедших заменили качественными новичками. Так почему «Рубин» закончил первую часть сезона на 10 месте с отрывом от стыков в три очка? Почему за лето Слуцкому не удалось сделать «Рубин» сильнее и выйти на новый уровень, как «Сочи» при Владимире Федотове (к зимней паузе команда шла на 3-м месте)? Мы так и не услышали конкретики: «18 туров нам потребовались на определенные вещи. Зимой мы взяли игроков на проблемные позиции. Все заработало, и химия пошла».

В контрольных матчах зимой «Рубин» громил «Крылья Советов», уверенно играл с ЦСКА и «Динамо» — у Слуцкого был оптимизм по поводу весенней части сезона. Мы никогда не узнаем, как выступил бы «Рубин» с оптимальным составом без потерь, но помним, как он провел первые 18 туров. По ним детального отчета, к сожалению, тренер не подготовил, хотя это такая же важная часть в истории падения «Рубина», как и отрезок сезона, проведенный без легионеров.

Солтмурад Бакаев и Леонид Слуцкий. Фото Станислав Шахов
Солтмурад Бакаев и Леонид Слуцкий.
Станислав Шахов

Для места в зоне стыковых матчей команде не хватило одного очка, до сохранения места в РПЛ без стыков — четырех. А теперь посмотрим на осенние результаты: там два поражения «Нижнему Новгороду», одно очко в двух матчах с «Крыльями», 1:5 с «Ростовом»... Так почему «Рубин» с такими качественными легионерами (по версии самого Слуцкого) провалился до нового года и шел в группе с «Уралом» и «Арсеналом»? Внятных объяснений мы так и не получили.

Другой момент, на котором заострял внимание тренер: когда «Рубин» остался без иностранцев, обойма команды серьезно сократилась. Слуцкий признался: на тренировках могло быть по четыре игрока, потому что другие не могли заниматься из-за травм.

Можно допустить, что такое весной действительно случалось. Но невозможно представить, что на регулярной основе: все же клуб постоянно публикует фотоотчеты с тренировок — и по фото видно, что обычно на занятиях работало явно больше четырех человек.

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«В решающей игре сезона, то есть с «Уфой», у нас первым на замену вышел Кузнецов 2003 года рождения, который никогда даже в ФНЛ не играл. Вторым вышел Мусаев, который получил серьезную травму колена в Красноярске и ни одной тренировки не провел — вышел с забинтованным коленом, потому что больше некому. Зотов от игры к игре выходил на уколах, у Кучаева была перманентная травма задней поверхности бедра», — объяснял Слуцкий.

Действительно, «Рубин» преследовали травмы, футболисты играли через боль, регулярность матчей не позволяла что-то наладить в тактическом плане. Но, возможно, в такой ситуации не стоило брать на выездной матч с «Енисеем» основной состав? Или четвертьфинал Кубка важнее перспективы лишиться футболистов из-за травм в борьбе за выживание? Кстати, именно в том матче «Рубин» потерял Леона Мусаева, который из-за повреждения колена пропустил месяц.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Плюс, казанцы за тайм сгорели основой в Красноярске, после чего Слуцкий добил моральный дух команды фразой про «группу игроков». Хотя футболисты и без этого были психологически сломаны.

«Я говорил, что мы группа игроков — это так. Они это понимали, — признался тренер. — У нас на тренировку выходило четыре человека, и если я скажу: «Пацаны — мы команда, мы четверо всех порвем!» Ну они же не идиоты. Поэтому я озвучивал то, что они видели каждый день. Условный Зотов играл через уколы — он не понимал, что он не боеспособен? Я должен был говорить, собрав четверых игроков, что мы всех порвем? Ну, это глупо. Самошников не видел, что он не тренируется вообще и только в кабинете у доктора? Они понимали, что мы — группа игроков».

Эту позицию тоже трудно принять. Да, у «Рубина» уехали шесть футболистов. Да, все прекрасно понимали их статус и влияние. Но сдаться в такой ситуации — худшее, что можно было сделать. На вопрос о том, почему нельзя подбодрить оставшихся футболистов, а не публично их принижать, Слуцкий ответил: «Они бы сказали, что у нас тренер идиот. Зачем говорить лозунгами, если есть реальная жизнь? Что за глупость?»

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Кажется, в этом ещё одна причина провала «Рубина». Да, крайне важно признавать проблемы. На них нельзя закрывать глаза. Но зачем психологически добивать футболистов, которые и так были подавлены из-за положения команды?

Конечно, боевой настрой не гарантировал бы место в РПЛ. Но это как минимум бы не навредило. Как максимум — положительно повлияло на моральных дух. Пораженческие настроения точно не помогают в бою. А Слуцкий будто заранее сложил оружие и признался: без легионеров команда ничего не может. И все опустили руки.

Возможно, именно это стало финальной точкой, которая приговорила «Рубин» в борьбе за выживание.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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