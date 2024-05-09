Полузащитник «Торпедо» Червяков: «Цель команды — вернуться в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков поделился мнением об оставшихся матчах команды в текущем сезоне первой лиги.

«Мы недавно смотрели турнирную таблицу и оценивали свои шансы. Да, борьба очень плотная — сами посудите, ведь мы находимся в девяти очках от зоны вылета, но при этом нам не хватает всего десяти очков до зоны стыковых матчей за право сыграть в РПЛ. Мы сами себе враги в этом сезоне, теряли много очков в матчах, когда этого не стоило делать, пропускали на последних минутах... Но мы будем биться до последнего, потому что понимаем, за какой клуб выступаем и чего от нас ждут болельщики. Наша цель — вернуться в РПЛ. Надеюсь, что мы ее выполним как можно скорее», — приводит слова Червякова «РБ Спорт».

На данный момент «Торпедо» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 39 очков в 30 матчах.