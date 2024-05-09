В «Динамо» сообщили, что Хабиб сам предложил участие в акции памяти со 100-летним ветераном ВОВ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о посещении игры 24-го тура Мелбет-Первой лиги бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Динамо» из Махачкалы на своем поле победило «Химки» (1:0) в перенесенном матче 24-го тура. Игру посетил знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который помог ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову нанести символический удар по мячу.

«Хабиб сам позвонил и сказал, что придет на матч. Так получилось. Мы сообщили, что у нас будет выходить Ибрагим-Паша, герой России. Хабиб сам сказал, что не против поучаствовать в этой акции. Я считаю, что своим примером он показал единение большого известного человека, добившегося всего, вместе с ветераном, который прошел войну. Мне кажется, что эта акция одна из лучших. Это показатель для всей нашей страны. Патриотизм в первую очередь. Спасибо Хабибу за это. Но и самый большой поклон Ибрагиму-Паше, который пришел! Да, тяжело, но он пришел и сделал удар по мячу. Лично у меня давно не было мурашек по телу. Для нас честь, что Хабиб пришел к нам, поддержал наших футболистов, наш клуб. Отдельно хочу также поблагодарить наших болельщиков!» — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинцы с 58 очками возглавили таблицу первой лиги за 3 тура до завершения чемпионата. «Химки» (57 очков) опустились на второе место.