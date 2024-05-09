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Сегодня, 14:44

В «Динамо» сообщили, что Хабиб сам предложил участие в акции памяти со 100-летним ветераном ВОВ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о посещении игры 24-го тура Мелбет-Первой лиги бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Динамо» из Махачкалы на своем поле победило «Химки» (1:0) в перенесенном матче 24-го тура. Игру посетил знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который помог ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову нанести символический удар по мячу.

«Хабиб сам позвонил и сказал, что придет на матч. Так получилось. Мы сообщили, что у нас будет выходить Ибрагим-Паша, герой России. Хабиб сам сказал, что не против поучаствовать в этой акции. Я считаю, что своим примером он показал единение большого известного человека, добившегося всего, вместе с ветераном, который прошел войну. Мне кажется, что эта акция одна из лучших. Это показатель для всей нашей страны. Патриотизм в первую очередь. Спасибо Хабибу за это. Но и самый большой поклон Ибрагиму-Паше, который пришел! Да, тяжело, но он пришел и сделал удар по мячу. Лично у меня давно не было мурашек по телу. Для нас честь, что Хабиб пришел к нам, поддержал наших футболистов, наш клуб. Отдельно хочу также поблагодарить наших болельщиков!» — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинцы с 58 очками возглавили таблицу первой лиги за 3 тура до завершения чемпионата. «Химки» (57 очков) опустились на второе место.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Хабиб Нурмагомедов
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Полузащитник «Кубани» Рейхмен рассказал о борьбе за выживание в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
5
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
6
 Енисей 31 12 6 13 49-40 42
7
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
8
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
9
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 31 7 8 16 27-51 29
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 17 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
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