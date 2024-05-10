Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии — 3-0.

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также в этой встрече он сделал голевую передачу.

У «Харрикейнз» заброшенной шайбой и голевой передачей отметился Андрей Свечников. Голкипер Петр Кочетков отразил 22 из 25 бросков.

Четвертый матч в серии состоится 12 мая.