«Рубин» в ФНЛ: какие будут трансферы, кто покинет Казань, что с бюджетом и стадионом?

Инсайды «СЭ».

«Рубин» начнет новый сезон в ФНЛ — клуб отпустил игроков по отпускам и ведет поиски новичков, а также ожидает определенности по бюджету. «СЭ» рассказывает, как изменится команда после вылета из премьер-лиги.

«Рубин» ждет встречи с СИБУРом и уже встретился с президентом Татарстана

По информации «СЭ», накануне у генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова и тренера Леонида Слуцкого прошла встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой были подведены итоги их работы.

Также у Сайманова планируется встреча с представителями СИБУРа — генерального спонсора «Рубина». На ней стороны обсудят бюджет клуба в связи с вылетом. Обычно казанцам выделяют средства на календарный год, а не на сезон. То есть в начале года бюджет был утвержден (но тогда не предполагалось, что команда окажется в ФНЛ) и теперь может быть пересмотрен.

По данным «СЭ», ранее «Рубину» утвердили годовой бюджет в размере около 2 миллиардов рублей. Клуб получает эти средства траншами. Теперь в «Рубине» ожидают незначительное сокращение финансирования, но в ФНЛ у клуба все равно будет самый большой бюджет.

Прямо сейчас команда и персонал в отпуске, который продлится до 10 июня. Затем казанцы соберутся на своей базе, где проведут летние сборы.

Вариант с уходом Леонида Слуцкого в клубе не рассматривают. После поражения от «Уфы» тренер не подавал в отставку. Он будет готовить команду к сезону и должен выполнить главную задачу: вернуться в РПЛ в первый же год.

Для этого «Рубин» проведет серьезную чистку состава.

Леонид Слуцкий. ФК «Рубин»

У Слуцкого шорт-лист из лучших игроков ФНЛ: тренер ждет в Казани лидеров «Енисея»

Уже в следующие дни после вылета в ФНЛ в «Рубине» начали изучать кандидатов под задачу выхода в РПЛ. У Слуцкого на руках большой список из самых заметных футболистов ФНЛ.

По информации «СЭ», клуб планирует подписать группу игроков из «Енисея», который эффектно выбил казанцев из Кубка России. В частности, речь идет о правом защитнике Мингияне Бевееве и хавбеке Александре Зотове — по ним у казанцев уже есть трансферные договоренности. Также Слуцкий ждет нападающего Андрея Оклданикова — автора дубля в ворота «Рубина», а также капитана «Енисея» Егора Иванова, но по ним стороны еще не достигли финального соглашения.

Также, по нашим данным, «Рубин» подпишет хавбека Валерия Чуперку. Об этом ранее сообщал «Чемпионат».

Кузьмин и Попов (оба — «Балтика»), несколько игроков из «Оренбурга», «Алании» — тоже в шорт-листе Слуцкого. Наконец, в «Рубине» следят за исходом стыковых матчей. Клуб направит свои предложения по игрокам в команды, которые останутся в ФНЛ.

Чистка состава предполагает и массовые уходы: по информации «СЭ», «Рубин» не станет продлевать контракт с 35-летним хавбеком Владиславом Игнатьевым. Летом заканчивается контракт у защитника Георгия Зотова — клуб может сохранить его для участия в ФНЛ. Не останется в Казани и нападающий Герман Онугха, который был арендован у датского «Вайле».

Константин Кучаев вернется в ЦСКА после аренды — его казанцы также не подпишут. В соглашении «Рубина» с армейцами была прописана сумма компенсации в 5 миллионов евро, которая для новичка ФНЛ непосильная.

Ожидается, что клуб покинут и легионеры Оливер Абильдгор и Монтассар Тальби. Ранее гендиректор «Рубина» Сайманов заявлял о намерении сохранить игроков, но в клубе понимают, что иностранцы покинут Россию. Они уже ищут варианты для продолжения карьеры в Европе.

Оливер Абильдгор. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Из аренд в Казань вернутся Иван Игнатьев, Алексей Грицаенко, Степан Суриков и Дарко Йевтич. Некоторые из них останутся в команде.

К продаже игроков в «Рубине» также готовы. Например, по Илье Самошникову есть интерес от московских команд. В случае выгодных предложений по другим футболистам казанцы будут проводить трансферы и компенсировать потери игроками ФНЛ.

Также, по нашим данным, в контрактах многих игроков «Рубина» прописаны пункты на случай понижения команды в классе: это могут быть как пониженные отступные, так и возможность беспрепятственно уйти. В таких случаях в клубе будут общаться с игроками лично, но менеджеры наверняка понимают, насколько тяжело уговорить футболистов, которые не захотят колесить по городам ФНЛ.

К тому же тех, кто останется, ждут переговоры о снижении окладов. В ФНЛ есть потолок зарплат, и «Рубин» со своей финансовой ведомостью под него точно не попадает. Наверняка не все примут падение до отметки меньше миллиона рублей в месяц.

Например, у Ивана Игнатьева, который вернется в «Рубин» из «Крыльев Советов», месячная зарплата составляет более 6 миллионов рублей. На эти деньги «Рубин» может подписать весь состав «Енисея». Поэтому клубу придется договариваться с отдельными игроками о значительном понижении в деньгах. Либо расставаться с теми, кто будет против потолка зарплат.

Футболисты «Рубина». ФК «Рубин»

Где будут играть матчи ФНЛ в Казани?

На большой пресс-конференции Сайманов сообщил журналистам, что клуб не намерен переезжать с «Ак Барс Арены». При этом аренда стадиона на один матч обходится почти в 3 миллиона рублей. Но насколько это целесообразно в ФНЛ?

С учетом 19 домашних матчей и игр Кубка России общая сумма за аренду стадиона может составить более 60 миллионов рублей. Нужно ли это ради аудитории в несколько тысяч болельщиков, которые будут ходить на ФНЛ в Казани, не очень понятно.

Согласятся ли руководители «Ак Барс Арены» на понижение стоимости аренды — пока тоже неизвестно. Ранее у Сайманова были непростые переговоры по снижению цены с 3,8 миллиона за матч до 2,8 миллиона. «Ак Барс Арена» даже судилась с клубом из-за долгов. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что руководство арены пойдет на компромиссы.

При этом у «Рубина» есть свой стадион на базе, который рассчитан на 10 тысяч зрителей. На нем играет молодежная и женская команды казанцев. Там же матчи ФНЛ проводил «Нефтехимик», пока шла реконструкция арены в Нижнекамске. Наконец, весной на этом стадионе играли «Амкал» и хоккеисты «Ак Барса» — на трибунах было несколько тысяч зрителей. В общем, для «Рубина» с его аудиторией это отличный вариант — посещаемость, как на игре с «Уфой», в ближайшем будущем ждать не стоит.

Главная проблема стадиона на базе — искусственное поле. Слуцкий против идеи играть на ненатуральном газоне. В теории поле можно перестелить и ухаживать за газоном с помощью собственных агрономов. Но цена может превысить сумму, которую клуб обычно платит за годовую аренду «Ак Барс Арены». Да и по времени газон подготовить вряд ли успеют.

Сейчас в «Рубине» оценивают все сценарии и расходы, но пока склоняются к варианту с «Ак Барс Ареной». С точки зрения имиджа Татарстана и Казани неприемлемо, чтобы стадион чемпионата мира простаивал — такая позиция у руководства региона.

Возможно, клуб изучит и вариант с переездом на классический стадион «Центральный» — там аренда ниже, чем на «Ак Барс Арене», да и стадион для клуба исторически важный. На нем «Рубин» пробивался из первого дивизиона в премьер-лигу, выигрывал золото РПЛ и принимал грандов в Лиге чемпионов. Почему бы не устроить на «Центральном» новые противостояния — правда, уже не с «Интером» и «Барселоной», а с «Балтикой», «Волгарем» и другими хедлайнерами ФНЛ?