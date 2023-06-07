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Сегодня, 13:30

Директор «Родины»: «Сочувствуем «Алании», но мы не занимаем ее место»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал ситуацию с «Аланией», которую не пустили в стыки из-за неготовности стадиона.

— В комментариях люди нередко «подтравливают» «Родину»: если бы у «Алании» не было проблем со стадионом, то в стыках играла бы она, а не ваша команда. Вас это задевает?

— Давайте проясним два момента. Мы сейчас говорим в сослагательном наклонении. Так вот, если бы... Если бы в девяти матчах, в которых судьи получали двойки за результативные ошибки, допущенные против «Родины», они их не совершали, то, возможно, мы вышли бы в РПЛ без всяких стыков. Это раз.

— Второй момент?

— Мы сейчас в стыках играем с «Пари НН», который, если правильно помню, попал в РПЛ в схожей ситуации, когда из-за несоответствия стадиона в элитный дивизион не пустили «Оренбург».

Сочувствуем «Алании», но мы же занимаем не ее место, а опустевшее место в данной ситуации. Если бы мы предприняли какие-то усилия, чтобы «Аланию» не пустили в стыки, это одно дело — нам самим было бы противно. А в данном случае так сложились обстоятельства. Не пустили «Аланию», и кто должен играть против Нижнего Новгорода?

Мы проделали свою работу. Опередили в упорной борьбе конкурентов, которые мечтали оказаться в пятерке. Теперь регламент бросил нам вызов — сыграть в стыках. Если мы спортсмены, почему должны отказываться от этого шанса?

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «У нас работают люди из «Спартака» Романцева. Нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Родина
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Директор «Родины»: «У нас нет премиальных за ничьи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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