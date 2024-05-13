«Черноморец» обратится в ЭСК по поводу пенальти в матче с «Волгарем»

Во вторник «Черноморец» намерен обратиться в ЭСК по поводу судейства арбитра Игоря Низовцева в выездной игре 32-го тура первой лиги с «Волгарем», завершившейся вничью (1:1), сообщает журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале. Астраханцы сравняли счет на 89-й минуте с пенальти, назначенного, по мнению новороссийцев, ошибочно.

— Вы знаете, у меня второй подобный случай в жизни, — приводит источник слова хавбека «Черноморца» Ивана Енина, в действиях которого рефери усмотрел нарушение в штрафной. — Когда мы с «Торпедо» выходили в РПЛ, был выдуманный момент с рукой в Оренбурге (0:1). Нам назначили пенальти, а мне показали вторую желтую. Вчера для меня было не менее странно, что такое поставили. Я даже не коснулся игрока! Он завалился и нарисовал.

— С Низовцевым у вас был диалог?

— Он сказал, что я шел наперекос и задел ногу астраханца. После игры еще пообщались. Спросил: «Ну как так?» Да понятно, уже ничего не изменить. Мне незачем врать. Я его даже не коснулся, не почувствовал касания. Мы даже не дотронулись друг до друга! Но мы все равно решим задачу и останемся в первой лиге.

Момент с пенальти на видео — с отметки 1.45.