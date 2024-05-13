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Сегодня, 21:16

«Черноморец» обратится в ЭСК по поводу пенальти в матче с «Волгарем»

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Во вторник «Черноморец» намерен обратиться в ЭСК по поводу судейства арбитра Игоря Низовцева в выездной игре 32-го тура первой лиги с «Волгарем», завершившейся вничью (1:1), сообщает журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале. Астраханцы сравняли счет на 89-й минуте с пенальти, назначенного, по мнению новороссийцев, ошибочно.

— Вы знаете, у меня второй подобный случай в жизни, — приводит источник слова хавбека «Черноморца» Ивана Енина, в действиях которого рефери усмотрел нарушение в штрафной. — Когда мы с «Торпедо» выходили в РПЛ, был выдуманный момент с рукой в Оренбурге (0:1). Нам назначили пенальти, а мне показали вторую желтую. Вчера для меня было не менее странно, что такое поставили. Я даже не коснулся игрока! Он завалился и нарисовал.

— С Низовцевым у вас был диалог?

— Он сказал, что я шел наперекос и задел ногу астраханца. После игры еще пообщались. Спросил: «Ну как так?» Да понятно, уже ничего не изменить. Мне незачем врать. Я его даже не коснулся, не почувствовал касания. Мы даже не дотронулись друг до друга! Но мы все равно решим задачу и останемся в первой лиге.

Момент с пенальти на видео — с отметки 1.45.

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Волгарь» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
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Шинник – Акрон
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