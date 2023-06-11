Тренер «Енисея» Ивахов — Асхабадзе: «Пусть свои деньги считает»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил гендиректору «Факела» Роману Асхабадзе на слова о бюджете красноярского клуба.

«Что касается слов господина Асхабадзе о бюджете «Енисея», пусть он считает свои деньги. Мериться бюджетом с премьер-лигой мы не готовы», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью Sport24 высказался о качестве организации матча в Красноярске, а также выразил мнение, что «с таким бюджетом» «Енисей» уже несколько лет должен играть в РПЛ.