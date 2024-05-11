Гол Окоронкво принес «Арсеналу» домашнюю победу над «Нефтехимиком» в первой лиге

Тульский «Арсенал» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола прошедшей встречи стал нигерийский форвард Джонатан Окоронкво, отличившийся на на 76-й минуте.

На данный момент «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Нефтехимик» идет 8-м (42).

В следующем матче «Арсенал» сыграет на выезде с «Ленинградцем», а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Волгарем». Обе игры пройдут 16 мая.