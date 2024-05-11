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Сегодня, 18:59

Гол Окоронкво принес «Арсеналу» домашнюю победу над «Нефтехимиком» в первой лиге

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Тульский «Арсенал» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола прошедшей встречи стал нигерийский форвард Джонатан Окоронкво, отличившийся на на 76-й минуте.

На данный момент «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Нефтехимик» идет 8-м (42).

В следующем матче «Арсенал» сыграет на выезде с «Ленинградцем», а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Волгарем». Обе игры пройдут 16 мая.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
11 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Нефтехимик

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нефтехимик
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
5
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
6
 Енисей 31 12 6 13 49-40 42
7
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
8
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
9
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 31 7 8 16 27-51 29
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.05 17:00
Арсенал – Нефтехимик
 1 : 0
12.05 09:00
Енисей – Кубань
 - : -
12.05 14:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
12.05 16:00
Торпедо – Алания
 - : -
12.05 16:00
Сокол – Тюмень
 - : -
12.05 17:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
12.05 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
12.05 17:00
Ленинградец – Химки
 - : -
12.05 18:00
Волгарь – Черноморец
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 17 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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