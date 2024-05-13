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Судейство

Сегодня, 11:08

Кукуян назначен на кубковый матч «Зенит» — ЦСКА, Безбородов — на игру «Балтика» — «Спартак»

Руслан Минаев
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские назначения на матчи FONBET Кубка России.

В ответной игре финала Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Сергей Карасев.

На финал Пути регионов «Балтика» — «Спартак» назначена судейская бригада под руководством Владислава Безбородова. ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Артем Любимов.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 15 мая. Начало — в 20.45 мск. Игра «Балтика» — «Спартак» пройдет 14 мая. Начало — в 20.45 мск.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Павел Кукуян
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