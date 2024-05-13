Кукуян назначен на кубковый матч «Зенит» — ЦСКА, Безбородов — на игру «Балтика» — «Спартак»

Стали известны судейские назначения на матчи FONBET Кубка России.

В ответной игре финала Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Сергей Карасев.

На финал Пути регионов «Балтика» — «Спартак» назначена судейская бригада под руководством Владислава Безбородова. ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Артем Любимов.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 15 мая. Начало — в 20.45 мск. Игра «Балтика» — «Спартак» пройдет 14 мая. Начало — в 20.45 мск.