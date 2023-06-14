Стипиди: «Енисей» со своим загоном и «Родина» с тремя болельщиками не могли выйти в РПЛ»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди подвел итоги переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги, в которых «Факел» и «Пари НН» оказались сильнее «Енисея» и «Родины» соответственно.

«Я думаю, многие из журналистов «Матч ТВ» не разбираются в футболе. Они несут такую околесицу, что-то рассказывают, выдумывают… Последний тур чемпионата России был фикцией. Просто три команды разыгрывали не то, кто из них спасется и кто вылетит, а то, кто будет больше отдыхать. «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел» решали, кто из них будет избавлен от переходных матчей.

«Родина» выиграла ответный стыковой матч только из-за того, что «Пари НН» решил поиграть в кошки-мышки. Это было дело случая. Ну какая «Родина», у которой три болельщика, могла попасть в премьер-лигу, обыграв команду премьер-лиги? И как мог пройти туда «Енисей», который играет в своем загоне? Я так называю его манеж, где футболисты не могут дышать нормально и играют на искусственном поле», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» в стыковых матчах РПЛ обыграл «Енисей» (1:0, 2:0), а «Пари НН» оказался сильнее «Родины» (3:0, 0:2). Команды сохранили прописку в премьер-лиге на следующий сезон.