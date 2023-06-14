Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:22

Стипиди: «Енисей» со своим загоном и «Родина» с тремя болельщиками не могли выйти в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди подвел итоги переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги, в которых «Факел» и «Пари НН» оказались сильнее «Енисея» и «Родины» соответственно.

«Я думаю, многие из журналистов «Матч ТВ» не разбираются в футболе. Они несут такую околесицу, что-то рассказывают, выдумывают… Последний тур чемпионата России был фикцией. Просто три команды разыгрывали не то, кто из них спасется и кто вылетит, а то, кто будет больше отдыхать. «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел» решали, кто из них будет избавлен от переходных матчей.

«Родина» выиграла ответный стыковой матч только из-за того, что «Пари НН» решил поиграть в кошки-мышки. Это было дело случая. Ну какая «Родина», у которой три болельщика, могла попасть в премьер-лигу, обыграв команду премьер-лиги? И как мог пройти туда «Енисей», который играет в своем загоне? Я так называю его манеж, где футболисты не могут дышать нормально и играют на искусственном поле», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» в стыковых матчах РПЛ обыграл «Енисей» (1:0, 2:0), а «Пари НН» оказался сильнее «Родины» (3:0, 0:2). Команды сохранили прописку в премьер-лиге на следующий сезон.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В ожидании дорожной карты. Российский баскетбол пока не собирается переходить в Азию
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
СМИ сообщили об очередях из желающих въехать в РФ украинцев и молдаван
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: клубы РПЛ остались в лиге
Тренер «Енисея» Ивахов — Асхабадзе: «Пусть свои деньги считает»
Тренер «Енисея» Ивахов: «Судейство было неоднозначное, но «Факел» был сильнее»
Полузащитник «Енисея» Ушатов — об игре с «Факелом»: «Проиграли немного не по делу»
Форвард «Факела» Марков: «Самое главное, что остались в РПЛ»
Защитник «Факела» Морозов: «Забей «Спартак» пенальти, мы бы остались в РПЛ напрямую»
Щербаченко считает, что отсутствие ВАР в Воронеже не было случайностью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, когда Гаврилова выпишут из больницы

Роша назвал Кордобу самым сильным нападающим РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости