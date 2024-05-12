«Шинник» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в первой лиге

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«Шинник» на своем поле победил «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Победу ярославцам принесли голы Вячеслава Зинкова (13-я минута) и Дмитрия Самойлова (15-я). Единственный мяч гостей на 83-й минуте забил Саид Алиев.

«Шинник» (44 очка) поднялся на седьмое место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (41) идет 11-м в турнирной таблице.