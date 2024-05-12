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«Шинник» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шинник» на своем поле победил «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Победу ярославцам принесли голы Вячеслава Зинкова (13-я минута) и Дмитрия Самойлова (15-я). Единственный мяч гостей на 83-й минуте забил Саид Алиев.

«Шинник» (44 очка) поднялся на седьмое место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (41) идет 11-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 14:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
СКА-Хабаровск
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Шинник
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«Енисей» обыграл «Кубань»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
5
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
9
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
10
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 31 7 8 16 27-51 29
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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Арсенал – Нефтехимик
 1 : 0
12.05 09:00
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12.05 14:00
Шинник – СКА-Хаб.
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12.05 16:00
Торпедо – Алания
 - : -
12.05 16:00
Сокол – Тюмень
 - : -
12.05 17:00
Акрон – Динамо Мх
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КАМАЗ – Родина
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